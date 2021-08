+Coronavirus hoy: Israel adopta nuevas medidas ante aumento de casos+

Todas las actualizaciones en hora del centro de Europa (CET).

13:26 | Bélgica administrará una tercera dosis a los inmunodeprimidos

“La Comisión Interministerial de Salud decidió ofrecer una dosis adicional de vacuna a las personas con inmunidad reducida debido a una determinada enfermedad o tratamiento. La tercera inyección se organizará en los próximos meses en nuestros centros de vacunación”, señaló el ministro belga de Salud, Wouter Beke, en Twitter.

La tercera dosis será de alguna de las vacunas de ARN mensajero aprobadas por la Agencia Europa del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés), es decir, BioNTech/Pfizer o Moderna, incluso si los pacientes recibieron los preparados de AstraZeneca o Johnson & Johnson.

12:30 | Israel adopta nuevas medidas ante aumento de casos

Nuevas restricciones entraron en vigor este miércoles en Israel, que el martes registró más de 8.700 nuevos contagios, la cifra más alta desde enero, a pesar de la gran campaña de vacunación emprendida en el país.

El gobierno restableció la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, museos y bibliotecas, y para asistir a eventos culturales y deportivos. En julio, el gobierno había restablecido la obligación de usar mascarilla en lugares públicos y oficinas.

11:12 | Cancelan GP de Japón de Fórmula 1 por segundo año consecutivo debido a la pandemia

El Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, que iba a celebrarse en octubre, fue anulado por segundo año consecutivo debido a la situación actual de la pendemia en el país, anunciaron los organizadores este miércoles.

La firma estadounidense Formula One, que organiza el campeonato, prepara ahora un "calendario revisado" de la temporada y "anunciará los detalles finales en las próximas semanas", según un comunicado.

10:34 | Grecia impone toque de queda en provincia de Creta

El gobierno griego impuso a partir de este miércoles un toque de queda nocturno en la provincia de Rétino, en Creta, y amplió por una semana las restricciones vigentes en La Canea y Heraclión, también en esta turística isla.

De esta forma, estará prohibido circular entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m. y no se puede poner música las 24 horas del día. Las autoridades tomaron la decisión tras el nuevo récord de casos registrados el martes en el país (4.206).

08:52 | Cruz Roja pide a países ricos que donen vacunas al Sudeste Asiático

La Cruz Roja reclamó este miércoles que los países desarrollados donen sus excesos de vacunas a naciones del Sudeste Asiático para subsanar el lento ritmo de vacunación en la región.

"También necesitamos que las empresas productoras de vacunas y los gobiernos compartan la tecnología", expresó Alexander Matheou, director para Asia-Pacífico de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

07:46 | Aerolínea australiana Qantas obliga a todos sus empleados a vacunarse

La aerolínea australiana Qantas anunció este miércoles que sus pilotos, personal de cabina y el de aeropuertos deberán tener la pauta completa para el 15 de noviembre de este año, mientras que el resto para el 31 de marzo de 2022.

Qantas permitirá algunas excepciones por razones médicas, aunque anticipa que serán raras dado que 75% de sus empleados apoya la medida y 89% ya se ha vacunó o está por hacerlo.

