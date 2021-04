+ Coronavirus hoy: israelíes prescinden de mascarillas al aire libre +

Todas las actualizaciones en Hora del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés)

13.23 | La Asociación de Vacunología de España pide no añadir "matices políticos" a vacunación

El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Ferran Moraga-Llop, pidió este domingo (18.04.2021) no añadir "matices políticos" a la campaña de vacunación contra el COVID-19 y utilizar sólo "la evidencia científica" para ejecutarla y no caer en la "imprudencia". Moraga-Llop, en una entrevista en el canal 3/24, ha hecho esta petición tras la decisión de gobiernos europeos y comunidades españolas de limitar o suspender la vacunación con antídotos de AstraZeneca, lo que ha generado temor entre la población. La vacunación, sostuvo, debe estar "basada en la evidencia científica, y ha de responder a la opinión y los criterios que imponen los expertos, alejada de cualquier intervención política". El experto recomendó actuar "con mucha prudencia, pero con mucha ciencia. Si no, la prudencia podría volverse en imprudencia". (EFE)

12.42 | Balance de la pandemia: 3.011.975 muertos desde inicio de la crisis

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.011.975 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por la agencia de noticias AFP este domingo (18.04.2021). Desde el comienzo de la epidemia más de 140.614.340 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 566.904, con 31.628.017 contagios. Luego viene Brasil, con 371.678 muertos y 13.900.091 casos, México, con 212.228 muertos (2.304.096 casos), India, con 177.150 muertos (14.788.109 casos), y Reino Unido, con 127.260 muertos (4.385.938 casos). (AFP)

12.24 | Los israelíes, aliviados, salen a la calle sin mascarilla

Desde hace un año, los israelíes no podían salir de casa sin mascarilla. Pero este domingo (18.04.2021) dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que podría ser indicio de una primera "victoria" contra el coronavirus en el país. En Jerusalén, varios pasajeros salen de los buses y del tranvía y se quitan la mascarilla al poner un pie en la calle. Dentro de los transportes es obligatorio su uso pero fuera, al aire libre, ya no. El país pudo dar este paso gracias a una intensa campaña de vacunación, facilitada por un acuerdo firmado entre en el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Desde diciembre, casi cinco millones de israelíes (el 53 por ciento de la población) recibió las dos dosis de la vacuna, es decir, el 80 por ciento de la población mayor de 20 años. De esta forma, el país pasó de un pico de 10.000 casos diarios a unos 200 en las últimas jornadas.

12.05 | Italia se prepara para su reapertura, pese advertencias de científicos

Italia se prepara para relajar sus restricciones a partir del próximo 26 de abril, una reapertura que se mantendrá porque se controlarán los contagios, según el Gobierno, mientras científicos advierten este domingo (18.04.2021) que existe un riesgo de que la curva epidemiológica se alce. "Cualquier crecimiento de la curva se verá después de dos o tres semanas. Cuando relajas las limitaciones es normal que la epidemia vuelva a aumentar, a menos que intervengan factores externos, como la expansión de la vacunación", aseguró el jefe de Prevención del Ministerio de Salud y miembro del Comité Técnico Científico (CTS), Gianni Rezza, en declaraciones al diario La Repubblica. Rezza recuerda que Italia sigue teniendo una incidencia "bastante alta", con "180 casos semanales por cada 100.000 habitantes" y "las UCI siguen congestionadas". No obstante, el subsecretario de Salud, Pierpaolo Sileri, subrayó en el diario La Stampa que "las reaperturas son irreversibles" y que el Ejecutivo no tendrá que volver a cerrar porque "la campaña de vacunación avanza" y se mira con optimismo los resultados alcanzados en países como Inglaterra o Israel. (EFE)

09.50 | India registra 261.500 casos en medio de temor a un colapso sanitario

India registró este domingo (18.04.2021) un nuevo récord diario de casos de coronavirus, 261.500, y de fallecimientos, 1.501, mientras varios de los estados más afectados han advertido de que la creciente presión en el sistema sanitario que podría desembocar en un colapso. El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola y contabiliza ya 14,7 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos del Ministerio de Salud. El segundo país más afectado por el virus en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos (con 32 millones), superó esta semana por primera vez la barrera de los 200.000 contagios y continúa registrando un vertiginoso aumento de casos sin que la curva dé señales de disminuir. (EFE)

DZC