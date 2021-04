+Coronavirus hoy: India supera a Brasil en cantidad de contagios a nivel mundial+

12:58 Madres lactantes vacunadas con Pfizer transmiten anticuerpos a sus hijos



Los niños amamantados por mujeres inmunizadas con la vacuna de Pfizer podrían estar protegidos contra el COVID-19, según un estudio que ha concluido que la leche materna contiene anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2.

Las participantes del estudio son profesionales sanitarias del hospital Sant Joan de Déu de la ciudad de Barcelona que desarrollan su labor en primera línea y que estaban preocupadas por la posibilidad de contagiarse y transmitir el virus a sus hijos durante la lactancia, y también por los posibles efectos nocivos de la vacunación.

Las mujeres embarazadas han sido excluidas de los ensayos clínicos para probar las vacunas contra el SARS-CoV-2, aunque las autoridades científicas consideran que las vacunas ARNm (ARN mensajero) son seguras y recomiendan su administración en aquellos casos en que la posibilidad de contraer la enfermedad sea más elevada que los potenciales riesgos de la vacunación, y dejan la decisión de mantener la lactancia en manos de las madres.

"Los resultados alientan a todas las mujeres lactantes que estén dando el pecho a vacunarse con las vacunas basadas en ARNm sin interrumpir el amamantamiento", han afirmado Erika Esteve y Vicens Díaz de Brito, médica adjunta y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Boi (Barcelona) del Parque Sanitari Sant Joan de Déu, respectivamente, ambos coordinadores de este trabajo.



11:52 República Checa levanta estado de emergencia y el confinamiento



República Checa dejó este lunes (12.04.2021) el estado de emergencia decretado el 5 de octubre de 2020 y del confinamiento general impuesto el pasado 1 de marzo, aunque permanecerán cerrados, durante al menos las próximas dos semanas, la gastronomía y el comercio no esencial.

Tras una muy virulenta tercera oleada de la pandemia, durante la cual República Checa fue durante semanas el país más golpeado de Europa, su situación epidemiológica ha mejorado en abril, aunque sigue siendo la tercera en mortalidad y cuarta en contagios de la Unión Europea (UE).

Hoy se han eliminado las limitaciones a la libertad de movimiento que requieren del estado de emergencia para poder ser impuestas, como los cierres perimetrales de provincias y el toque de queda, al tiempo que los menores de 10 años han vuelto a las aulas de las escuelas o a los jardines de infancia.

Siguen vigentes otras medidas para frenar la expansión del coronavirus, como la educación a distancia para los mayores de 11 años o el uso de mascarilla en transportes y espacios públicos urbanos.



11:11 Prometedores ensayos de tratamiento anticovid Regeneron



El laboratorio estadounidense Regeneron y su socio suizo Roche revelaron el lunes nuevos resultados de prometedores ensayos clínicos de un cóctel experimental destinado a reducir el riesgo de infección al covid-19 en el seno de familias donde una persona está enferma.



Los ensayos de fase 3, que corresponden a la fase más avanzada de los estudios clínicos, llevadas a cabo para evaluar la asociación en el seno de familias con un infectado, alcanzaron sus principales objetivos, indicó el laboratorio estadounidense en un comunicado.

Administrado en inyección subcutánea en dosis de 1.200 mg, el tratamiento reduce en 81% el riesgo de infección sintomática entre los pacientes no contaminados cuando se iniciaron los ensayos.



Las personas que pese a todo desarrollaron síntomas de infección al covid-19 vieron que éstos desaparecían más rápidamente, en una semana en promedio, contra tres semanas para los pacientes que recibieron un placebo, explicó por su lado el grupo suizo Roche en un comunicado separado en el que también presentaba los resultados de estos ensayos.

Estos ensayos clínicos tienen como objetivo evaluar el tratamiento en pacientes no infectados, que no presentan anticuerpos ni síntomas, y que viven en una familia donde una de las personas ha sido diagnosticada positiva en los cuatro días precedentes. Se han hecho sobre una muestra de 1.505 personas.



10:55 Los liceos reabren en Grecia tras cinco meses de cierre



Los liceos de toda Grecia reabrieron el lunes (12.04.2021) tras más de cinco meses de cierre, pero los estudiantes y los profesores seguirán sometidos a "medidas de protección elevadas", incluyendo test dos veces por semana, dijo la ministra de Educación.



Los liceos de Grecia llevaban cerrados desde el 7 de noviembre y desde entonces las clases se impartían por internet. Las escuelas primarias y secundarias, que habían reabierto brevemente, siguen cerradas en todo el país.

Todos los lunes y jueves, los alumnos de los liceos y los profesores tendrán que someterse a un test de coronavirus utilizando autotest, disponibles gratuitamente en las farmacias. "Estos autotest serán una herramienta valiosa" para controlar la propagación de la epidemia en las escuelas, dijo el lunes la ministra Niki Kerameus en la cadena de televisión pública ERT.

Si un alumno o profesor da positivo deberá aislarse y someterse a una nueva prueba en un centro de salud en un plazo de 48 horas. Si esa persona vuelve a dar positivo, deberá aislarse durante catorce días.

10:30 Bangladés cierra oficinas y transportes en medio de una nueva ola de coronavirus



Las autoridades de Bangladés ordenaron este lunes (12.04.2021) el cierre durante ocho días de todas las oficinas y del transporte internacional y doméstico después de que los casos de coronavirus alcanzaron un nuevo máximo.

Las drásticas medidas, que prácticamente dejarán cerrado el país, comenzarán el miércoles (14.04.2021) y terminará el 21 de abril, indicó un comunicado del gobierno.

Este país del sur de Asia de 160 millones de habitantes registró hasta ahora 684.756 casos y 9.739 muertes, pero el número de casos diarios se ha multiplicado por siete en un mes. Los hospitales de las ciudades de todo el país aseguran estar desbordados por los nuevos casos, y las muertes diarias se han más que duplicado.

Además, quedarán suspendidos los vuelos internacionales y nacionales, así como los servicios marítimos, ferroviarios y de autobuses. Todos los comercios --excepto los que suministran alimentos-- estarán cerrados, pero las autoridades permitirán que las fábricas permanezcan abiertas si las empresas pueden organizar su propio transporte.



09:17 Italia ampliará el tiempo para la segunda dosis de Pfizer y Moderna



El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, anunció que se ampliará el periodo para recibir la segunda dosis de Pfizer y Moderna de los 21 días actuales a 42 y que las vacunas que no se inoculen de AstraZeneca por las renuncias estarán disponible para quienes quieran sin reserva.

En una entrevista publicada hoy (12.04.2021) en el diario "La Repubblica", Speranza expresó que la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) "da la posibilidad de una segunda dosis a los 42 días, lo que permite recuperar dos o tres semanas y esto puede ser útil en esta fase. Es un paso adelante" para poner la primera dosis a más personas, aunque no dio la fecha de cuándo se comenzará a hacer.

Respecto a la prioridad de vacunación, el ministro insistió en que ahora son las personas mayores de 80 años y luego las de 70 a 80, pero dentro de unas semanas los mayores de 60 años podrán acudir a los centros sin reservar para que les inyecten las vacunas de AstraZeneca que hayan quedado sin distribuir.

08:51 Johnson pide precaución ante reapertura de los comercios cerrados desde enero



El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este lunes (12.04.2021) a los ciudadanos que actúen con precaución ante la reapertura en Inglaterra de los comercios no esenciales, después de que éstos permanecieran cerrados desde enero por la pandemia.

Como parte de la paulatina desescalada, los pubs y restaurantes volverán a servir a sus clientes en sus espacios exteriores, mientras que también reabrirán peluquerías, tiendas de ropa, gimnasios, piscinas y otros establecimientos no esenciales.

El primer ministro, en unas declaraciones a los medios, pidió a la gente ser cuidadosa y mantener la distancia social cuando estos negocios reabran sus puertas. "Estoy seguro que será un enorme alivio para aquellos dueños de comercios que han permanecido cerrados durante tanto tiempo, y para otras personas será una oportunidad de hacer otra vez las cosas que nos gustan y que echamos de menos", agregó Johnson.



08:26 India supera a Brasil como el segundo país más afectado por la pandemia



India superó a Brasil como la segunda nación más afectada por el coronavirus, con más de 13,5 millones de casos acumulados, en medio de una segunda ola de la enfermedad en el país, mucho más rápida que la primera.

De acuerdo con el parte del Ministerio de Salud indio, en las últimas 24 horas el país confirmó más de 168.000 nuevos casos, el dato más alto desde el comienzo de la pandemia, completando el sexto día consecutivo en superar sus propios récords nacionales. Con estas cifras, India suma 13.527.717 millones de casos, el total de infecciones más alto detrás de Estados Unidos (31,1 millones) y Brasil (13,4 millones).

mn (EFE, AFP)