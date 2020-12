++ Coronavirus hoy: Francia teme una tercera ola de contagios ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

05:50 México supera la barrera de los 122.000 decesos

La Secretaría de Salud de México informó este sábado que el país registra 1.377.217 contagios y 122.026 muertos de covid-19 confirmados desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado. Estos datos suponen un incremento de 4.974 casos de covid-19 y 189 decesos respecto al reporte del día anterior.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con esta misma institución, México es además el decimotercer país del mundo en cuanto a número de enfermos registrados.

De los 32 estados del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el semáforo epidemiológico rojo por un disparo de contagios, lo que conlleva el cierre de toda la economía no esencial. Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos no salir de casa ni celebrar las fiestas navideñas con familiares que no habiten en el mismo hogar.

05:40 Honduras supera los 119.000 casos

Honduras añadió este sábado 438 casos de coronavirus y cuatro muertes por la covid-19, para llegar a 119.097 y 3.065 decesos en más de 9 meses de pandemia, informaron fuentes oficiales. Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, y Cortés, en el norte del país, siguen siendo los más afectados por la pandemia.

Las autoridades advirtieron nuevamente sobre el aumento de casos de covid-19, mientras las autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Tórax, en Tegucigalpa, anunciaron que no tienen cupo para más pacientes.

"No hay disponibilidad de cupos para aceptar traslados ni de los centros de estabilización ni de los hospitales a nivel nacional para paciente que requieran alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva/invasiva", señaló el nosocomio en un comunicado.

03:37 Japón prohíbe entrar a todos los viajeros salvo residentes por la nueva cepa

El Gobierno de Japón impedirá la entrada en el país de viajeros procedentes de todo el mundo a partir del día 28 para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus, con la excepción de ciudadanos japoneses y de residentes extranjeros.

La medida, anunciada este sábado por el Ejecutivo y que estará en vigor hasta finales de enero, supone un nuevo endurecimiento de las restricciones fronterizas que aplica Japón con motivo de la pandemia.

Japón ya prohibía la entrada de viajeros procedentes de más de 150 países, aunque desde el pasado octubre permitía la llegada de extranjeros con visados de estudiante o de negocios de larga duración.

Las autoridades niponas han decidido ahora cancelar la emisión de nuevos visados de este tipo, aunque sí permitirán el acceso al país de personas que hubieran obtenido estos permisos de estancia antes de anunciarse las nuevas restricciones y siempre que no procedan de Reino Unido o de Sudáfrica.

Argentina inició el pasado 22 de diciembre el operativo de traslado de las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19, desde Moscú hasta Buenos Aires.

02:03 Argentina empieza a vacunar el martes

La campaña de vacunación para combatir el covid-19 empezará el martes en Argentina, donde hay 42.501 muertos y casi 1,6 millones de contagios, informó el sábado la agencia estatal Télam.

El gobierno comenzará a inocular las 300.000 dosis traídas al país de la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya, una de las dos vacunas aprobadas junto con la que elaboró el laboratorio estadounidense Pfizer.

"La idea es que cuando llegue el otoño (austral) tengamos vacunada a la mayor cantidad de gente en riesgo", dijo el presidente Alberto Fernández, según la información oficial.

La decisión de iniciar la vacunación el martes fue acordada durante una reunión por videoconferencia mantenida por Fernández con gobernadores provinciales. Las precisiones sobre el plan estratégico de aplicación de las vacunas se conocerán en las próximas horas, dijeron fuentes oficiales citadas por la prensa local.

01:49 Francia teme una tercera ola de contagios

Francia no descarta ordenar un tercer confinamiento si la situación epidémica se agrava, advirtió este domingo (27.12.2020) el ministro de Salud, Olivier Véran, en una entrevista con el periódico Journal du Dimanche, con ocasión del inicio de la campaña de vacunación contra el covid-19.

"No descartamos nunca medidas que podrían ser necesarias para proteger a la población. Eso no quiere decir que lo hayamos decidido, sino que estamos observando la situación cada hora", declaró el ministro.

Las autoridades temen que en las próximas semanas llegue una tercera oleada de contagio, justo después de las fiestas de fin de año. Y más aún teniendo en cuenta que la circulación del virus continúa siendo remarcable, con "15.000 contagios detectados de media cada día, mientras que habíamos bajado a los 11.000", admitió Véran en la entrevista.

Las mesas de un restaurante al aire libre lucen vacías en el Casco Viejo de Panamá, donde se viven nuevas restricciones de movilidad.

01:01 Panamá intenta frenar las reuniones festivas en pleno confinamiento

Panamá sumó este sábado 43 defunciones y 2.064 casos positivos por la covid-19, que elevan a 3.799 los decesos y a 228.724 los contagios confirmados, informó el Ministerio de Salud, mientras combate las reuniones festivas y aglomeraciones en pleno confinamiento que pueden convertirse en foco de contagios.

El país centroamericano , con 4,2 millones de habitantes, vive desde inicios de noviembre un intenso repunte de la pandemia con cifras récord de casos diarios y muertes, por lo que inició el jueves un nuevo confinamiento para intentar contener el rebrote, que ese mismo día llegó por primera vez a la cifra récord de 51 muertes.

Las autoridades ampliaron el toque de queda e impuesto una ley seca nocturna, una cuarentena en Navidad y Fin de Año y restricción de movilidad hasta el 31 de diciembre.

A pesar de este vertiginoso repunte de la pandemia, el director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, calificó como "inaceptable" la realización de fiestas y aglomeraciones "clandestinas" en días de cuarentena total, porque representa un potencial "foco de contagio que pone en riesgo la vida de cientos de personas".

En algunos de estos lugares donde la Policía llegó a poner orden fuero recibidos a tiros por presuntos miembros de pandillas, pero en otros sitios de la capital los infractores accedieron a poner fin al jolgorio.

00:49 Guatemala suma 4.763 fallecimientos

Guatemala suma 4.763 muertes por el covid-19 y 135.171 casos positivos desde marzo tras reportar este sábado 6 decesos más y 91 nuevos contagios. El Ministerio de Salud sumó otros 91 casos positivos que fueron detectados después de llevar a cabo 398 pruebas.

Del total de casos acumulados, 6.515 casos permanecen activos y 123.893 personas se han recuperado de la enfermedad, según un estimado de la entidad.

El primer caso fue detectado el 13 de marzo, lo que provocó un confinamiento que se extendió hasta el 27 de julio, cuando se retiraron ciertas medidas, y que terminó definitivamente el 1 de octubre con el final del toque de queda y la apertura de bares, cines, gimnasios y deporte amateur. El pasado martes, el Ministerio de Salud expresó su preocupación por la expansión del coronavirus en el país durante las últimas semanas, en medio de la segunda ola de la enfermedad y las celebraciones de fin de año.

