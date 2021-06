+Coronavirus hoy: Federación Médica Venezolana pide rechazar vacuna cubana Abdala por ser un "producto biológico experimental"+

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:03 | Suiza dona a Covax la mayor parte de sus vacunas de AstraZeneca

El gobierno suizo, que a finales de 2020 adquirió 5,4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca pero apenas las ha usado en su población, anunció este miércoles que donará 4 millones de ellas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su distribución a países en desarrollo.

Suiza, que ha vacunado ya completamente a 40% de su población y ha administrado al menos una dosis a 60%, ha priorizado hasta ahora el uso de vacunas de ARN mensajero ) entre sus ciudadanos, como las de BioNTech/Pfizer y Moderna.

16:51 | Variante delta causa cifra alta de contagios en Portugal

La variante delta sigue acelerando la expansión del coronavirus en Portugal, que este miércoles notificó 2.324 nuevas infecciones, un dato similar al del 17 de febrero pasado, cuando el país estaba confinado.

La Dirección General de Salud (DGS) también registró cuatro nuevos decesos, con lo que el número total de muertes se ubica en 17.096. Además, de los más de 10 millones de habitantes de Portugal, 29,8% (2,9 millones) ya han recibido la pauta completa de vacunación y 2,22 millones ya han sido inoculados con una dosis.

16:43 | Federación Médica Venezolana pide rechazar vacuna cubana Abdala por ser un "producto biológico experimental"

La Federación Médica Venezolana pidió este miércoles a la población no recibir la vacuna cubana Abdala, al resaltar que es un "producto biológico experimental", luego de que la semana pasada el gobierno informara sobre la llegada de un número no especificado de este fármaco.

"La Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", indicó el presidente de la federación Douglas León Natera, citado en una nota de prensa. "Los ciudadanos venezolanos no somos conejillos de indias y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna", sentenció.

16:06 | Putin invita a vacunarse para frenar pandemia

El presidente ruso Vladímir Putin instó este miércoles a los ciudadanos de su país a vacunarse como única vía para frenar la pandemia del coronavirus y evitar un nuevo confinamiento.

"Tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V. Los efectivos de las Fuerzas Armadas se vacunan con Sputnik y yo soy el comandante en jefe al fin y al cabo", dijo el jefe del Kremlin durante el programa anual Línea Directa.

15:36 | Unión Europea está lista para imponer certificado de coronavirus

Todos los países de la Unión Europea, salvo Irlanda, están preparados técnicamente para la entrada en vigor oficial este jueves del certificado digital de coronavirus, indicó este miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Con este documento, que es gratuito y lo emiten las autoridades nacionales, el titular puede demostrar que ha sido vacunado, tuvo un resultado negativo en una prueba tanto PCR como de antígenos o se recuperó de la enfermedad en los últimos seis meses.

