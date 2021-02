+ Coronavirus hoy: Europa totaliza más de 800.000 muertos +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

22.00 | Aíslan a barco británico en Uruguay con 28 casos de SARS-CoV-2

Un barco pesquero británico con 28 casos positivos de SARS-CoV-2 fue aislado este sábado (13.02.2021) en el puerto de Montevideo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Armada de ese país, quienes trabajan en los protocolos para una posible evacuación de los tripulantes de la nave. Se trata de una embarcación de más de 50 pasajeros que se encuentra en el puerto desde el pasado jueves. El buque llegó a Uruguay luego de un viaje de 14 días desde Las Palmas (Gran Canaria), España. En este momento, en Uruguay hay 5.335 casos activos de COVID-19, enfermedad que desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria en el país, afectó a 47.828 personas, con 527 muertes y 79 pacientes ingresados en tratamientos intensivos. (EFE)

21.31 | Bolivia prolonga prohibición de ingreso de viajeros desde Europa

El gobierno boliviano prolongó hasta el próximo 15 de marzo la prohibición de ingreso a los viajeros provenientes de Europa con el fin de evitar contagios con las nuevas cepas del COVID-19. Según un decreto recientemente aprobado e informado este sábado (13.02.2021), la medida tiene carácter excepcional y está orientada a proteger la salud de la población. Con 11 millones de habitantes, el país andino reporta más de 235.000 infectados y supera los 11.000 fallecidos. (AFP)

20.06 | Líbano recibe las primeras dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech

Líbano recibió este sábado (13.02.2021) las primeras dosis de vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, en vísperas del impulso a las vacunaciones en países en crisis donde el sector hospitalario está desbordado. El ministro de Salud, Hamad Hassan, se encontraba en el aeropuerto de Beirut para la recepción de las 28.500 dosis provenientes de Bélgica. "Este sueño se concretó gracias al apoyo de nuestros socios internacionales", se congratuló. "La vacuna llegará a todos los ciudadanos libaneses en todo el país", reiteró Hassan. "Los refugiados sirios y palestinos" también tendrán acceso. El país, de unos seis millones de habitantes, de los cuales más de un millón refugiados sirios y palestinos, espera dos millones de dosis de vacunas Pfizer/BioNTech, que llegarán poco a poco en las próximas semanas. (AFP)

20.05 | Francia reduce las muertes hasta 199, pero mantiene el nivel de contagios

Francia registró este sábado (13.02.2021) un apreciable descenso de las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas (199 frente a las 320 de ayer), aunque mantiene un nivel similar de contagios (21.231 respecto a 20.701). Con estas cifras, el país totaliza 3.448.000 casos y 81.647 fallecidos. También bajó ligeramente el total de enfermos de COVID hospitalizados (26.196, descenso de 228) y de pacientes en unidades de cuidados intensivos (3.294, lo que supone cuatro menos). (EFE)

19.19 | Primera dosis es más efectiva entre quienes pasaron la enfermedad, según un estudio

Los resultados preliminares de un estudio de la Universidad israelí de Bar-Ilan y el Centro Médico Ziv mostraron que la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 es más efectiva entre quienes previamente habían pasado la infección. El estudio, publicado en Eurosurveillance, la revista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), apunta a una respuesta inmune mayor, independientemente de cuándo contrajeron el coronavirus y de si tenía o no anticuerpos detectables. "Este hallazgo puede ayudar a los países a tomar decisiones respecto a la política de vacunas, por ejemplo, si las personas previamente infectadas deben vacunarse con prioridad y, de ser así, con cuántas dosis", indicó Michael Edelstein, profesor de la Universidad de Bar-Ilan. (EFE)

19.17 | Llega a Venezuela el primer lote de vacunas Sputnik V

Un primer lote de la vacuna rusa Sputnik V llegó este sábado (13.02.2021) al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, en un avión procedente de Moscú de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, como parte del contrato establecido entre Venezuela y Rusia por diez millones de dosis. El avión llegó cerca de las 14:00 horas (18:00 GMT) a suelo venezolano, según mostraron las cámaras del canal estatal, VTV. Según indicó el pasado martes el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en este primer lote llegarían al país las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa. (EFE)

19.06 | Más de 800.000 muertos de COVID-19 registrados en Europa

Más de 800.000 muertes asociadas al COVID-19 se han registrado oficialmente en Europa desde el inicio de la pandemia en diciembre de 2019, según un recuento realizado por la AFP este sábado (13.02.2021). Los 52 países y territorios de la región (que incluye a Rusia y Turquía) totalizaban 800.361 muertes (frente a 35.395.270 casos declarados), por delante de América Latina y el Caribe (635.834 muertos, 20.021.361 casos), Estados Unidos/Canadá (502.064, 28.312.719), y Asia (247.730, 15.641.940). La semana pasada, la región registró un promedio de 4.478 muertes diarias, 14 por ciento menos que la semana anterior. Los países más afectados en Europa son el Reino Unido con 116.908 muertos y 4.027.106 casos, Italia con 93.045 muertes (2.697.296 contaminaciones), Francia (81.488, 3.427.386) Rusia (79.696, 4.057.698) y España (64.747, 3.056.035). A nivel mundial, el COVID-19 ha causado 2,38 millones de muertes desde el comienzo de la epidemia en diciembre de 2019. (AFP)

18.46 | Con más de 2.000 nuevos casos, Ecuador eleva contagio por COVID-19 a 265.527

Con 2.010 nuevos casos en las últimas 24 horas, Ecuador elevó este sábado (13.02.2021) su cifra acumulada de contagios por COVID-19, desde que empezó el registro de la pandemia el 29 de febrero del año pasado, a 265.527 positivos, informó el Ministerio de Salud Pública. La cifra de muertos confirmados por el mal se elevó en 47 en las últimas 24 horas hasta acumular 10.550, a los que se suman 4.719 "fallecidos probables" de la enfermedad, para un total de 15.269, se precisa en el último informe sobre la situación de la pandemia elaborado por el Ministerio. (EFE)

18.30 | Chile registra 3.920 nuevos contagios y 98 fallecidos

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este sábado (13.02.2021) la detección de 3.920 nuevos contagios por SARS-CoV-2 y 98 personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 772.363 infectados y 19.443 decesos confirmados asociados al COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. A la fecha, 22.363 pacientes se encuentran en etapa activa de la enfermedad, de los cuales 1.530 permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y 1.307 requieren apoyo de ventilación mecánica para respirar. (EFE)

18.20 | Italia suma 13.532 contagios y prorroga limitaciones a viajes desde Brasil

Italia registró 13.532 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un aumento similar a los datos de los últimos días, y 311 muertos, mientras que las autoridades prorrogaron una vez más las restricciones a los viajes procedentes de Brasil. En total en Italia ya se han infectado 2.710.819 personas desde el inicio de la crisis sanitaria, hace ahora un año, con los primeros positivos detectados en Lombardía, en el norte del país. Además se han confirmado 311 fallecimientos, lo que aumenta a las 93.356 víctimas mortales a causa del COVID-19 a lo largo de estos meses. (EFE)

17.59 | El Reino Unido frena el avance de la tercera ola, con 621 muertes en 24 horas

Tras imponer en enero un confinamiento casi total, el Reino Unido parece haber logrado frenar el avance de la tercera ola de la pandemia y mantiene una tendencia a la baja en muertes y contagios, con 621 y 13.308 registrados, respectivamente, en 24 horas, según datos difundidos este sábado (13.02.2021) por el Ministerio de Sanidad. En los siete días hasta hoy, las muertes se han reducido un 26,1 por ciento y los contagios un 27,3 por ciento respecto a los siete días anteriores, indican las estadísticas oficiales. Desde el inicio de la pandemia, el Reino Unido suma 116.908 fallecimientos y 4 millones de casos positivos.

16.38 | Cuba registra 888 nuevos casos y acumula ya más de 37.000

Cuba registró 888 contagios por SARS-CoV-2 y 4 fallecidos este sábado (13.02.2021), con lo que acumula 37.483 positivos y 261 muertes once meses después de que se confirmara el primer caso en la isla. De los 888 casos, detectados tras procesar 18.181 pruebas PCR, 866 son autóctonos y 22 importados, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). En hospitales cubanos permanecen internados 17.900 pacientes: 4.657 casos activos - 37 en estado crítico y 32 graves-, 3.386 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La actual tercera ola de la pandemia provocó el retroceso en la desescalada en casi todo el país excepto -de momento- en tres provincias, con medidas para frenar los contagios como el cierre de los centros educativos, bares, restaurantes y playas, y restricciones en el horario del transporte público. (EFE)

16.32 | Presidente de Perú confirma renuncia de quinta ministra de Salud en pandemia

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, confirmó este sábado (13.02.2021) la renuncia de la quinta ministra de Salud en lo que va de la pandemia, la neuróloga Pilar Mazzeti, y anunció que será reemplazada por Óscar Ugarte, quien ocupó el mismo cargo en 2008 y ha sido asesor en las labores del actual combate al COVID-19. El jefe de Estado confirmó que Mazzetti presentó su renuncia el viernes por la noche y agregó que el último cuestionamiento que ha hecho el Congreso a su gestión "puede haber sido la gota que rebalsó el vaso" y que está cansada de un "maltrato continuo" de un sector del Parlamento. El mandatario recordó que la noche de este sábado llegan al país 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm y que, por lo tanto, la tarea que tiene el sector "sigue siendo enorme" para hacer "que tengamos vacunas para todos los peruanos en 2021 y que llegue a todos los lugares". (EFE)

16.08 | Portugal, con fuerte bajada de hospitalizados, vacuna a agentes de seguridad

Portugal registró este sábado (13.02.2021) de nuevo un fuerte descenso de hospitalizados, con el récord de alta para 380 pacientes COVID, en una jornada marcada además por el arranque de la vacunación a miembros de las fuerzas de seguridad. E país, que vivió un duro enero que le llevó al borde del colapso sanitario, mantiene la tendencia de estabilización de la tercera ola de coronavirus, que empezó a verse esta semana. Este sábado se han notificado 149 muertes y 2.856 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el último boletín de la Dirección General de Salud, que expone datos especialmente favorables en cuanto a la presión hospitalaria, que sigue bajando. En total, Portugal, con diez millones de habitantes, ha contabilizado 15.183 muertes y 784.079 contagios desde que comenzó la pandemia. (EFE)

15.33 | Maduro mandó médicos cubanos y venezolanos a Morales para tratarle el COVID-19

El exmandatario boliviano Evo Morales reveló en una entrevista con EFE que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió médicos cubanos y venezolanos a Bolivia para que lo ayudaran a tratarse del COVID-19. "En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos", sostuvo. El también líder cocalero contó a EFE que antes de saber que tenía la enfermedad, estaba llevando su rutina habitual que incluye una serie de ejercicios a primera hora de la mañana y luego reuniones y otras actividades. Un día no pudo ejercitarse porque se sentía "mal", estaba "sin ganas, sin fuerza", aunque sin dolores por el momento. Esto ocurrió en enero pasado, cuando se encontraba en el trópico de Cochabamba, la zona cocalera que es su bastión político y sindical. Según Morales, los médicos le dijeron que si demoraba más en llegar a la clínica hubiera sido "fatal" y que también le aseguraron que su afición a practicar deportes fue lo que le "salvó". (EFE)

El mundo bajo el signo del coronavirus Colectivo a distancia Estas personas en Singapur ven una película al aire libre. A distancia, es cierto, pero eso es más de lo que es posible actualmente en muchos otros países. La pequeña nación insular atribuye la muy baja cantidad de nuevas infecciones desde octubre al estricto monitoreo de sus ciudadanos, utilizando una aplicación móvil, entre otros métodos.

El mundo bajo el signo del coronavirus Desesperación en Sudáfrica Sudáfrica es el país más afectado por la pandemia de coronavirus en el continente africano. Esta paciente de un hospital cerca de Ciudad del Cabo es una de los 1,4 millones de infectados hasta ahora. Una nueva variante del virus, también conocida como B.1.351 o 501Y.V2, es motivo de especial preocupación. Similar a la mutación británica, se dice que la de Sudáfrica es muchas veces más contagiosa.

El mundo bajo el signo del coronavirus También en la playa En Australia, muchas personas buscan refrescarse en el mar, en vista de las temperaturas del verano. Para que las playas abarrotadas no provoquen un renovado aumento de las infecciones, las señales recuerdan que el distanciamiento social también es necesario al sol, en la playa. Ha habido muy pocas nuevas infecciones en Australia desde finales de septiembre.

El mundo bajo el signo del coronavirus El dolor familiar Kelvia Goncalves, de 16 años, llora sin inhibiciones ante la tumba de su madre, Andrea dos Reis Brasao, en Manaos. Brasao, de solo 39 años, es una de las muchas víctimas del COVID-19 en la ciudad brasileña, donde el oxígeno escasea para los afectados. Cada vez más brasileños culpan al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por las catastróficas condiciones en el país.

El mundo bajo el signo del coronavirus ¿Más vale prevenir que lamentar? Numerosos trabajadores de la salud realizan exámenes de coronavirus en una zona confinada de Hong Kong. Ante el fuerte aumento de las infecciones, áreas particularmente afectadas fueron acordonadas sin previo aviso. En la lucha contra el coronavirus, la Región Administrativa Especial de China se basa en medidas tan rigurosas como China continental, y hasta ahora apenas se ha visto afectada.

El mundo bajo el signo del coronavirus Concierto diferente Si bien muchos otros eventos solo se llevan a cabo digitalmente, los Flaming Lips han ideado algo especial para sus fanáticos: en Oklahoma City, los músicos de rock dieron un concierto en el que se usaron pelotas inflables de plástico. Para que los visitantes pudieran escuchar su música sin miedo al coronavirus. El vocalista Wayne Coyne incluso rodó sobre la audiencia en su propia bola.

El mundo bajo el signo del coronavirus Vacunación de culto En tiempos de iglesias cerradas, hay mucho espacio en los sitios de culto. La catedral de Lichfield, en Reino Unido, se transformó rápidamente en un centro de vacunación. En Gran Bretaña, a diferencia de la UE, no hay escasez de vacunas, así que no se ha interrumpido la vacunación.

El mundo bajo el signo del coronavirus Luz al final del túnel La egipcia Amy Ezzat prepara un pastel en forma de "Vacuna contra el coronavirus" para decir: "Bye Bye Corona". Quiere distribuir el dulce simbólico a los pacientes de COVID en un hospital de El Cairo. Aunque las campañas de vacunación están avanzando muy lentamente en diferentes lugares, las vacunas son actualmente la única esperanza de muchos. Autor: Ines Eisele



