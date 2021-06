++Coronavirus hoy: estudio duda de la eficacia de la vacuna china++

Todas las actualizaciones en CET (Central European Time)

12.03 Juegos de Tokio: segundo positivo en delegación de Uganda

Una segunda persona de la delegación de Uganda, que aterrizó hace unos días en Tokio para los Juegos Olímpicos, dio positivo por coronavirus. Nada más descender del avión, el entrenador dio positivo y el resto de la delegación, formada por ocho miembros, fue puesta en aislamiento en Izumisano, cerca de Osaka.

11:43 Espectadores del Tour de Francia necesitarán pasaporte sanitario

Los espectadores que quieran acudir a la salida o la meta de las diferentes etapas del Tour de Francia, que comienza el próximo sábado (26.6.2021) en Brest, deberán tener el pasaporte sanitario. A diferencia de la edición de 2020, retrasada al otoño a causa de la pandemia, en 2021 se mantienen las fechas, pero las restricciones serán muy similares, tanto en lo que se refiere a los participantes como para los aficionados. En el caso de los equipos, dos casos positivos en siete días entre los corredores darán lugar a la exclusión del equipo.

10.38 Los indicadores epidémicos empeoran en Cataluña

Los indicadores epidémicos empeoran por cuarto día consecutivo en Cataluña, que se acerca de nuevo a un riesgo alto de rebrote de la pandemia, con más de mil nuevos contagios diagnosticados en las últimas 24 horas, cuatro nuevos fallecimientos por covid y un ligero aumento del número de personas hospitalizadas. Los indicadores epidémicos dejaron de mejorar el pasado sábado y hoy se ha registrado el cuarto día consecutivo de repunte de contagios, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona y entre personas jóvenes aún no vacunadas.

8:58 Estudio pone en duda eficacia de la vacuna china

Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus, a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China. Según asegura The New York Times , esto sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes.

El rotativo neoyorquino ha desarrollado una investigación basada en datos de contagio en algunos países que han usado de forma mayoritaria vacunas chinas como las Seychelles, Mongolia o Chile.

Los tres depositaron su fe, al menos en parte, en las vacunas de fabricación china de fácil acceso, que les permitirían implementar ambiciosos programas de vacunación cuando gran parte del mundo no las tenía. Pero, en lugar de estar libres del coronavirus, los tres países han sufrido repuntes de las infecciones.

MS (dpa/afp/efe)