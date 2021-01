+ Coronavirus hoy: España supera los 2 millones de contagios +

19:58 (CET). Ecuador vuelve a superar los mil casos en un día y suma 218.385 positivos

Ecuador volvió a superar este jueves (07.01.2021) el millar de positivos en un día y acumula 218.385 desde que se tienen datos de la pandemia, mientras que los decesos ascienden a 14.158, una docena más que la víspera, informó el Ministerio de Salud Pública. Con respecto al miércoles se han producido 1.008 nuevos contagios del coronavirus, mientras que las muertes se reparten entre los 9.577 casos confirmados, y las 4.581 probables por la enfermedad, precisó el parte oficial diario de las autoridades. El número de contagios de los últimos días viene superando el millar, lo que inquieta al Gobierno, que ha reconocido que se ha producido un incremento a raíz de los encuentros en el período navideño. (EFE)

19:51 (CET). Inglaterra busca camas de hospital ante el aumento de pacientes con COVID-19

Los hospitales de Inglaterra contemplan trasladar a algunos pacientes a residencias de ancianos u otros centros ante la creciente demanda de camas debido a un aumento exponencial de casos de coronavirus que amenaza con saturar el sistema, informaron este jueves (07.01.2021) responsables médicos. "La situación se intensifica muy rápidamente. La semana pasada vimos llegar 5.000 nuevos pacientes COVID-19 a los hospitales, el equivalente a 10 hospitales llenos de pacientes con COVID en sólo siete días", declaró a la BBC Chris Hopson, director de NHS Providers, organismo público encargado de abastecer los centros médicos. "Estamos llegando a un punto en el que las camas de los hospitales están llenas", añadió, explicando que por ello están buscando camas disponibles en otros lugares, como en los geriátricos. (AFP)

19:40 (CET). España supera los dos millones de contagios por SARS-CoV-2

España superó este jueves (07.01.2021) los dos millones de contagios por SARS-CoV-2, en medio de un recrudecimiento tras las fiestas navideñas que llevó a las regiones a endurecer las restricciones, pero el gobierno descarta un nuevo confinamiento domiciliario. El país superó los dos millones de casos notificados y registró 51.675 fallecidos, según el balance del Ministerio de Sanidad. La situación sanitaria genera "muchísima preocupación", concedió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en conferencia de prensa. "Vienen semanas complicadas", pese a lo cual "no está en la mente" del gobierno ordenar un nuevo confinamiento domiciliario estricto, indicó Illa, en momentos en que Castilla y León, región en el centro del país, reclama la adopción de esa medida por un periodo corto de tiempo. (AFP)

19:16 (CET). Guatemala acumula 4.928 muertos por o con COVID tras sumar 29 nuevos decesos

Guatemala registró otras 29 muertes por o con COVID y ya acumula 4.928 fallecimientos por la enfermedad que se detectó por primera vez en marzo de 2020 en el país, informaron este jueves (07.01.2021) las autoridades sanitarias. En las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se señala que en las últimas 24 horas se reportaron 872 contagios, por lo que el país centroamericano suma 141.074 casos en total. Según los datos actualizados, en Guatemala se encuentran 6.604 casos activos y 129.542 personas se han recuperado de la enfermedad. (EFE)

19:08 (CET). El Reino Unido registra 1.162 muertos por o con COVID en las últimas 24 horas

El Reino Unido registró en las últimas 24 horas un total de 1.162 nuevos fallecimientos por o con COVID, y continúa la tendencia ascendente de los últimos días, después de que ayer, miércoles, se superase por primera vez desde el pasado abril el millar de muertes. De acuerdo con los datos oficiales difundidos este jueves (07.01.2021), en los últimos siete días se han alcanzado casi los 5.000 muertos, un aumento del 28,9 por ciento con respecto a las cifras de la última semana de 2020. Al mismo tiempo, se han registrado en 24 horas 52.618 nuevos positivos. El total de fallecidos desde que comenzó la pandemia en el Reino Unido alcanza ya los 78.508, mientras que un total de 2.889.419 personas han dado positivo en las pruebas de COVID. (EFE)

18:43 (CET). Cuba marca nuevo máximo de casos activos desde inicio de la pandemia

Las autoridades sanitarias de Cuba alertaron este jueves (07.01.2021) sobre el alza de contagios autóctonos de COVID-19 al notificar 314 nuevos enfermos en la última jornada (75 importados), que elevan a 1.916 el total de casos activos en el país, la mayor cantidad desde marzo pasado. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap) reiteró en la televisión estatal el llamado a la responsabilidad ciudadana ante el incremento de positivos a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. La cifra de hoy supera a los 201 confirmados la víspera y es la segunda más alta registrada en el país caribeño, solo precedida por los 316 casos notificados el 4 de enero pasado. Hasta ahora Cuba acumula 13.470 positivos. (EFE)

18:34 (CET). Estudio argentino revela que el plasma es efectivo en mayores con COVID-19

Un estudio realizado por la argentina Fundación Infant revela que el uso de plasma sanguíneo de pacientes recuperados es efectivo en mayores de 65 años con COVID-19, ya que reduce en un 60 por ciento la posibilidad de que necesiten oxígeno y convierte la enfermedad en "un mal catarro". La investigación, realizada sobre 160 adultos mayores de 65 años con al menos una comorbilidad y mayores de 75 en general, destaca que el plasma "es eficaz para evitar que la covid-19 se transforme en una enfermedad respiratoria grave, siempre que se lo administre dentro de las primeras 72 horas de la aparición de síntomas". El diseño de este estudio fue aleatorio, doble ciego y controlado con placebo, lo que significa que la mitad de los pacientes recibió al azar plasma y la mitad restante placebo (solución fisiológica), sin que médicos ni participantes supieran qué sustancia se administró a cada individuo. (EFE)

18:28 (CET). Francia mantiene cierre de hostelería y lugares culturales hasta fin de mes

El Gobierno francés anunció este jueves (07.01.2021) que los establecimientos que continúan cerrados, como la hostelería, cines o teatros, seguirán cerrados al menos hasta finales de enero debido a la delicada situación sanitaria del país por la pandemia. "La situación sanitaria se ha vuelto más frágil en las últimas semanas", reconoció el primer ministro, Jean Castex, en una conferencia de prensa. Castex señaló que "a pesar del inicio de la campaña de vacunación" no se puede bajar la guardia, más aún cuando la incidencia del coronavirus ha ido creciendo durante el último mes, incluso si es menos grave que en países vecinos como Reino Unido, Alemania o Suiza. (EFE)

18:18 (CET). Gobernador de Oaxaca es el decimoséptimo mandatario mexicano que da positivo

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se convirtió este jueves (07.01.2021) en el decimoséptimo mandatario estatal mexicano, con el que ya suman más de la mitad, en confirmar un contagio de coronavirus. "Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", informó Murat en sus redes sociales. (EFE)

17:50 (CET). Colombia endurece restricciones para más de la mitad de su población por pandemia

Más de 30 millones de personas entrarán en un confinamiento más estricto en Colombia a partir de este jueves (07.01.2021) y durante cinco días, ante un aumento en la velocidad de contagio del nuevo coronavirus tras las festividades navideñas. El país sudamericano de 50 millones de habitantes es el segundo con más casos de en la región (1,7 millones) y el tercero con mayor número de muertes (44.700). Hasta el martes, las ciudades, departamentos y municipios con ocupación de más del 70 por ciento de sus unidades de cuidados intensivos (UCI) tendrán restricciones a la movilidad y prohibición de reuniones en espacios públicos o privados. (AFP)

17:42 (CET). Portugal endurece sus restricciones tras un récord de contagios

Portugal ampliará el toque de queda y las actuales restricciones de circulación en vigor en varias regiones a prácticamente el resto del país este fin de semana, anunció este jueves (07.01.2021) el primer ministro Antonio Costa. Un nuevo toque de queda entrará en vigor a partir de las 13.00 horas el sábado y el domingo en la gran mayoría de municipios del país, y los habitantes no podrán abandonar su municipio de residencia sin razón válida. "Las cifras nos obligan a ser muy prudentes durante el fin de semana", destacó Costa. "Probablemente deberemos adoptar medidas más severas a partir de la semana que viene", advirtió a la prensa el jefe del gobierno socialista. El país registró el miércoles un récord de contagios en 24 horas, con 10.027 nuevos casos confirmados. (AFP)

17:40 (CET). Nuevos casos se disparan en Chile hasta los 3.685, cifra más alta desde julio

Chile registró este jueves (07.01.2021) 3.685 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más alta desde el pasado julio, cuando el país se encontraba al borde del colapso sanitario y con más de la mitad de su población confinada. "La alerta sanitaria continúa por seis meses más, hasta fines de junio, para mantener el plan contra el coronavirus", anunció en rueda de prensa el ministro chileno, Enrique Paris, quien indicó que los infectados crecieron un 29 por ciento en la última semana y la pandemia solo retrocedió en cinco de las 16 regiones del país. El número total de contagios desde principios de marzo alcanzó así los 629.176, mientras que los muertos llegaron a 16.913, tras registrarse 97 fallecidos en las últimas 24 horas. (EFE)

17:39 (CET). Italia registra 18.000 nuevos casos y supera ya los 77.000 muertos por o con COVID

Italia ha registrado 18.020 nuevos casos de coronavirus y 414 fallecidos el último día, unos datos mejores que el miércoles pero engañosos, puesto que se han realizado muchas menos pruebas. Según estos datos del Ministerio de Sanidad, son ya 2.220.361 los casos totales desde el comienzo de la emergencia sanitaria en febrero y los muertos ya ascienden a 77.291. Mientras, prosigue la campaña de vacunación e Italia es el primer país de la UE en cuanto a vacunaciones por número de habitantes y el octavo del mundo, según la publicación científica en línea "Our World in Data", con base en la Universidad de Oxford. Desde que comenzó la campaña el 27 de diciembre, más de 322.000 dosis se han administrado en Italia. (EFE)

17:30 (CET). Zidane, en aislamiento por contacto con positivo al SARS-CoV-2

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha quedado en aislamiento tras un contacto con una persona positiva al SARS-CoV-2, confirmó este jueves (07.01.2021) una fuente cercana al club, después de informaciones al respecto publicadas en la prensa española. "Está aislado. Correcto", declaró esta fuente a la AFP, añadiendo que el Real Madrid está a la espera del resultado de un test PCR para conocer su estado exacto. "Dio negativo en un test de antígenos esta mañana (del jueves)", precisó. (AFP)

17:21 (CET). Los casos globales suben a 85,5 millones pero la curva sigue estabilizada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró este jueves (07.01.2021) 586.000 nuevos casos de SARS-CoV-2 en el mundo, por lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 85,5 millones, aunque la gráfica se mantiene estable y las cifras diarias siguen siendo en general más bajas que a finales de diciembre. Los fallecidos en la pandemia ascienden a 1,86 millones, 11.600 registrados en las últimas 24 horas, según las estadísticas del organismo con sede en Ginebra. América suma 37 millones de contagios y 889.000 fallecidos, mientras que Europa acumula 27 millones de casos y superó esta jornada la barrera de las 600.000 muertes, sin que haya indicios claros de repuntes postnavideños en ambos continentes, los más afectados tras un año de pandemia. (EFE)

17:17 (CET). Perú vacunará a medio millón de trabajadores de salud con primer lote

El primer lote de vacunas de Sinopharm que Perú recibirá este mes servirá para inmunizar a medio millón de trabajadores de salud, según explicó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. "Existe un listado que se va modificando de acuerdo a cómo se van presentando las dosis. La primera prioridad es el personal de salud; por consiguiente, se vacunará a medio millón de personas que trabajan en salud de todos los subsistemas del país", declaró Mazzetti al canal TVPerú. En el caso que haya personas de este sector que no se lleguen a vacunar, las dosis pasarán al segundo grupo prioritario que son las fuerzas armadas y la Policía Nacional, indicó la ministra. (EFE)

17:04 (CET). Sao Paulo pide autorización para uso de emergencia de vacuna anticovid china

El Gobierno de Sao Paulo solicitó este jueves (07.01.2021) la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el laboratorio brasileño Butantan, después de mostrar una eficacia del 78 por ciento. El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, principal rival político del presidente Jair Bolsonaro en el campo conservador, reafirmó su intención de iniciar el proceso de inmunización el próximo 25 de enero, una vez la vacuna sea autorizada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). (EFE)

16:45 (CET). Argentina ultima medidas para restringir circulación nocturna y frenar virus

Argentina ultima medidas para restringir la circulación en horario nocturno en todo el país con el fin de frenar la nueva escalada de contagios de coronavirus, mientras multitud de personas aguardan a las puertas de los centros de testeo para hacerse hisopados en plena temporada de verano. "Hubo acuerdo de parte de todos los gobernadores con la necesidad de restringir circulación en horario nocturno. Las medidas van a estar esta tarde ya definidas, se están redactando y van a estar publicadas mañana. Va a regir a partir de que se publique", adelantó este jueves (07.01.2021) el jefe del Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. (EFE)

16:26 (CET). Sudáfrica va a recibir sus primeras vacunas

Sudáfrica, el país más afectado del continente por la pandemia del coronavirus, va a recibir sus primeras vacunas, un millón de dosis en enero y medio millón el mes siguiente, anunció este jueves (07.01.2021) el ministro de Salud. "Me alegra anunciarles hoy que el Serum Institute of India (SII)", el gigante de la fabricación de vacunas "nos autoriza a anunciar que Sudáfrica recibiría de parte de ellos un millón de dosis en enero y luego 500.000 en febrero", indica el ministro Zweli Mkhize. Esta versión de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford estará destinada al personal sanitario, cerca de 1,25 millones de sudafricanos prioritarios, recuerda el ministro. El gobierno espera vacunar a las dos terceras partes de su población para antes de fin de año. (AFP)

16:14 (CET). El Salvador registra 303 nuevos contagios y acumula 47.948 casos

El Salvador registró el miércoles 303 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta en lo que va de enero, y con esto ya acumula 47.948 positivos, según los datos oficiales actualizados este jueves (07.01.2021). La cifra de contagios diarios en este país ha venido en aumento desde el 23 de diciembre pasado, según lo reconoció el Ministerio de Salud (Minsal). El número de contagios del miércoles es la cifra más alta en lo que va del año en curso y no se registraba un dato que superara los 300 casos desde el 14 de agosto pasado, cuando se computaron 305 positivos. El Minsal informó también que 8 personas más fallecieron a causa del coronavirus en El Salvador, por lo que la cifra de decesos aumenta a 1.390. (EFE)

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Paseo solitario en Berlín Kurfürstendamm: calle comercial, paseo y una de las avenidas más transitadas de Berlín durante las compras de fin de año. Bueno, así era. Dado que Alemania decidió hacer frente con medidas drásticas al avance de la pandemia, la mayoría de las tiendas de esta zona de la capital alemna han debido cerrar sus puertas.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Menos brillo navideño No lejos de Kurfürstendamm se ubica, en tiempos normales, el animado mercado navideño de Breitscheidplatz. Allí, en medio de fuertes medidas de seguridad, solía congregarse mucha gente a celebrar estas fechas. El lugar cobró notoriedad en 2016, cuando doce personas murieron en un atentado terrorista. Ahora luce sombrío y solitario.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Solo queda mirar las vitrinas Kaufhaus des Westens (Kadewe), ubicada en la Tauentzienstraße, continuación de Kurfürstendamm, es la tienda de departamentos más conocida de la república. Con excepción del famoso sector de los comestibles, acá todo está cerrado. El comercio minorista alemán recibirá pagos de compensación por parte del Estado, pero todavía muchos están esperando la ayuda prometida para este mes de diciembre.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Soledad en Hamburgo Las cosas no son distintas en la segunda ciudad de Alemania, Hamburgo. En el centro, en torno a la Mönckebergstraße, impera el silencio. También acá el sector minorista espera una fuerte caída de las ventas tras el segundo confinamiento, y siempre suponiendo que esto termina el 10 de enero, como está previsto. Si esto se extiende, nadie se atreve a sacar cuentas.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Controles policiales en Freiburg Freiburg im Breisgau es conocida como una ciudad adorable, ubicada en los confines de la Selva Negra y atravesada por arroyos. Acá también, como en todo el estado federado de Baden-Württemberg, impera un régimen de confinamiento, con toques de queda, desde el pasado 12 de diciembre. Solo se puede salir de casa por razones de fuerza mayor. Durante la noche hay medidas aún más radicales.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Abstinencia total en Múnich En la capital de Baviera, la gente se reunía en estas fechas alrededor de Marienplatz y Stachus (que oficialmente se llama Karlsplatz) para departir y saborear copas de vino caliente. Este año eso no será posible ni en Múnich ni en ningún otro lado, porque está prohibido beber alcohol en espacios públicos. Por el coronavirus, claro.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Apoyo generalizado Toda Baviera está profundamente dormida por culpa de las medidas de contención impuestas por las autoridades. El estado sureño es uno de los más afectados por el coronavirus. Pese a la dureza de las nuevas medidas, el 69 por ciento de los alemanes está de acuerdo con ellas, según un sondeo dado a conocer esta semana por la cadena radial ARD.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania El problema de Sajonia En el estado federado de Sajonia la tasa de incidencia del SARS-CoV-2 es tan alta como en casi ningún otro lugar: más de 700 infecciones por cada 100.000 habitantes fueron reportadas en una semana solo en el distrito de Bautzen. En Reichenstraße, el bulevar más concurrido de Bautzen, la pirámide navideña se ve ahora más triste que nunca.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Con mascarilla por Dresde También en Dresde rigen estas normas, y de hecho es obligatorio usar mascarillas desde hace bastante tiempo. La regulación contra el coronavirus se endureció este fin de semana: los supermercados solo podrán vender artículos de uso diario. Ropa, libros y juguetes ya no están disponibles, para no atraer a más compradores de los necesarios.

El confinamiento vacía las ciudades de Alemania Una imagen como de otra época Seguramente desde los años del Muro de Berlín que la plaza frente a la Puerta de Brandeburgo no estaba tan vacía. No solo faltan los turistas, sino que también se canceló la fiesta de fin de año más grande del país. También se decidió anular el lanzamiento de fuegos artificiales. La famosa cuenta regresiva para el nuevo año se hará esta vez de forma digital y por televisión. Como sea, ¡feliz 2021! Autor: Friedel Taube



DZC