++ Coronavirus hoy ++ España no descarta nuevas restricciones

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(11:58) "Preocupante" aumento en España, que no descarta más restricciones

"En esos últimos días, estamos viendo un preocupante aumento del numero de contagios", dijo el presidente del gobierno español Sánchez ante el Congreso de los Diputados y advirtió que puede decretarse un aumento de las restricciones para Navidad. "Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad", pidió Sánchez.

"Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que ese gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", añadió. El gobierno español ya ha estipulado, en coordinación con las autoridades regionales, que no podrá haber reuniones familiares de más de 10 personas en Navidad y también ha restringido los viajes entre diferentes provincias.

(11:50) La OMS recomienda el uso de mascarillas en las reuniones familiares

La Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles el uso de mascarillas en las reuniones familiares navideñas, "aunque pueda resultar incómodo", y advirtió del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021.

"Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves", informó la OMS en un comunicado.

(11:09) Rusia: 26.509 nuevos casos

registró en la última jornada 26.509 nuevos casos de coronavirus, lo que supone el menor incremento en una semana, informó hoy el centro operativo de lucha contra el coronavirus. El total de infectados en Rusia con el coronavirus llegó este miércoles a 2.734.454 personas.

A su vez, en las últimas 24 horas han fallecido 596 personas en Rusia. De esta manera, el número total de fallecimientos por covid-19 asciende a 48.564. En Moscú, principal foco de la pandemia en el país, se notificaron en las últimas 24 horas 5.028 nuevos casos. Por tercer día consecutivo los nuevos contagios no superan la barrera de los 6.000 en la capital rusa.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo hoy en la Duma (parlamento) de la ciudad que los moscovitas solo podrán volver a una vida sin restricciones después de la vacunación masiva de la población.

(10:10) Récord de infecciones diarias en la Franja de Gaza

El número de nuevas infecciones por coronavirus ha alcanzado otro récord en la Franja de Gaza, con 935 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, dijo el miércoles el Ministerio de Salud, controlado por Hamás. Según las autoridades, alrededor del 45 por ciento de las 2.088 pruebas realizadas dieron positivo.

El récord anterior había sido de 922 casos a fines de noviembre. El número de muertes relacionadas con el coronavirus también alcanzó un nuevo récord con 10 muertes registradas en las últimas 24 horas, dijo el ministerio, para un total de 220 muertes.

(10:02) El instituto Ifo revisa sus expectativas de crecimiento para Alemania

El instituto alemán Ifo calcula que la economía más grande de Europa se recuperará con menos fuerza de lo esperado el próximo año, debido a que unas medidas más estrictas para contener la segunda ola de la pandemia está frenando a consumidores y empresas, dijo.

Ifo recortó su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el próximo año a 4,2%, frente al previo de 5,1% anteriormente. Para 2022, Ifo elevó su pronóstico de crecimiento del PIB alemán a 2,5% frente al anterior de 1,7%.

(09:41) Israel supera los 2.500 contagios y afrontará nuevas restricciones

Israel superó hoy la cifra de 2.500 nuevos contagios diarios establecida por el Gobierno como límite para la implementación de nuevas restricciones, que podían incluir un nuevo confinamiento, el tercero desde el comienzo de la pandemia.

Fueron 2.862 los casos detectados ayer, sobre un total de más de 83.000 pruebas, lo que eleva el índice de positivos a 3.5%. Esta cifra supera en casi 600 a la del día anterior, un aumento significativo que se explica en parte por la diferencia en la cantidad de pruebas realizadas (unas 10.000 más ayer).

El interrogante ahora ya no es si habrá o no nuevas restricciones sino cuándo y cuáles. "Restricciones reforzadas", fue el ambiguo término que utilizó la semana pasada el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al referirse a las medidas que se aplicarían tras superar los 2.500 casos diarios. La radio pública Kan, sin embargo, advirtió hoy de que Sanidad está considerando aplicar un confinamiento de al menos cinco semanas a partir del próximo miércoles.

(09:34) Los países de la UE comenzarán vacunación "el mismo día"

Los 27 países de la Unión Europea comenzarán "el mismo día" sus campañas de vacunación contra el COVID-19 en señal de unidad, dijo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia", dijo la responsable en un discurso ante el Parlamento Europeo.

(09:31) Indonesia: vacuna gratis para sus 267 millones de habitantes

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, ofrecerá de manera gratuita la vacuna contra el COVID-19 a sus más de 267 millones de habitantes, afirmó el presidente Joko Widodo en un mensaje a la nación tras revisar las cuentas del Estado.

"Después de recibir muchos comentarios públicos y recalcular las finanzas del Estado, puedo anunciar que el acceso a la vacuna contra el COVID-19 será gratuita para todos". Jokowi, como se le conoce popularmente, ha ordenado al Ministerio de Finanzas "priorizar y reasignar otros presupuestos para asegurar la disponibilidad gratuita de la vacunación".

"Así la gente no podrá dar razón alguna para no vacunarse", añadió el presidente de Indonesia sin aportar más detalles sobre el presupuesto total o la vacuna que se va a usar, aunque señaló que él mismo será "el primero en ponérsela" para dar "confianza" a los indonesios sobre su "seguridad".

(09:15) La Eurocámara da luz verde al fondo de 47.500 millones

El Parlamento Europeo aprobó hoy destinar 47.500 millones de euros de fondos estructurales a medidas que mitiguen los efectos inmediatos de la pandemia en las regiones de la Unión Europea más afectadas. Con 654 votos a favor. 23 en contra y 17 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde al paquete bautizado como REACT-EU, dinero que se desembolsará a lo largo de los próximos dos años para apoyar a la economía, la sanidad y a los sectores más golpeados por la crisis del COVID-19, como son el turismo o la cultura.

Del monto total, 37.500 millones serán asignados para 2021 y 10.000 millones, para 2022. Italia será el país que más ayuda reciba, con 10.693 millones de euros, seguido de España, que obtendría 10.269 millones en el año entrante y una cuantía aún por determinar en 2022, y por Francia (2.926 millones).

"Espero que los procedimientos restantes para el plan de recuperación vayan muy rápido para que el dinero llegue a los ciudadanos, a las regiones que más sufren", apremió en el debate del Pleno la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

(08:30) Londres cierra de nuevo cines, teatros y restaurantes

Hoteles, restaurantes y locales de ocio volvieron a cerrar el miércoles (16.12.2020) en Londres, solo dos semanas después de que Inglaterra saliese de su segundo confinamiento, debido a una disparada de los contagios potencialmente impulsada por la aparición de una mutación del coronavirus.

La capital británica y partes del sureste de Inglaterra entraron esta madrugada en el nivel máximo de alerta contra el COVID-19, que ya se aplicaba a zonas del norte de Inglaterra. Esto implica el cierre de hoteles, bares y restaurantes -que únicamente podrán vender comida para llevar-, locales culturales como cines, teatros y museos y centros de ocio como las boleras.

Todo el que pueda hacerlo está llamado a trabajar desde casa y se deben evitar los viajes no esenciales. Las medidas incluyen también una limitación de los contactos sociales: está prohibido encontrarse en lugares cerrados con personas con las que no se conviva y los contactos exteriores en lugares como parques o playas no pueden superar las seis personas, niños incluidos. Comercios, salones de belleza, peluquerías y gimnasios pueden permanecer abiertos, así como las escuelas.

Paciente transferido en helicóptero a un hospital alemán desde Lieja, ciudad belga cercana a la frontera, en una imagen reciente.

(08:20) Alemania anuncia récord diario de muertes con 952 fallecidos

Alemania registró un récord de 952 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, , 354 más que la anterior marca diaria, contabilizada el pasado viernes, anunciaron las autoridades este miércoles, día en que comienza un reconfinamiento parcial para frenar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus.

En las últimas 24 horas se registraron también 27.728 nuevos contagios, indicó el instituto alemán de control y prevención de enfermedades Robert Koch. Esto supone alrededor de 2.000 casos menos que el máximo de 29.875 registrado también el pasado viernes.

(06:55) China halla coronavirus en congelados de producción nacional

Las autoridades de la ciudad china de Chuzhou, en la provincia oriental de Anhui, anunciaron hoy que han hallado coronavirus en el empaquetado de carne de pollo congelada, algo que, según la prensa oficial, es la primera vez que se detecta el SARS-CoV-2 en productos de este tipo no importados.

Hasta ahora, China ha informado en numerosas ocasiones de la detección de virus en el empaquetado de alimentos congelados procedentes de otros países, el último de ellos este mismo martes, cuando las autoridades de Chongqing (centro) lo hallaron en un lote de carne de vacuno importada de Argentina, del que parte ya había sido vendido en diversas partes de la municipalidad.

En un comunicado difundido por el Gobierno de Chuzhou en su cuenta de la red social Weibo -equivalente chino de Twitter-, esa institución explica que "se tomaron inmediatamente medidas de emergencia" con más de 2.700 pruebas a empleados, de las que se conocen los resultados de unas 2.300, todos ellos negativos.

lgc (afp/efe/dpa/reuters)