+ Coronavirus hoy: España enviará 6 millones de vacunas a América Latina +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20.57 | Paraguay carece de vacunas suficientes para aplicar primeras dosis

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay, Héctor Castro, recordó este viernes (13.08.2021) que durante las próximas semanas se seguirá con la aplicación de las segundas dosis, ya que el país todavía no cuenta con provisiones suficientes para vacunar a nuevos grupos de edad o personas rezagadas. "Estamos teniendo una provisión semanal que no supera las 30.000 (vacunas). Por lo tanto, es una cantidad que no nos permite aún reactivar la primera dosis", explicó Castro en la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud. Por esta razón, todas las vacunas que está recibiendo el país se están utilizando para completar el esquema de las personas que ya se han aplicado la primera dosis. (EFE)

20.29 | Canadá obligará a los funcionarios federales a vacunarse

El gobierno canadiense anunció este viernes (13.08.2021) que todos los funcionarios federales deberán vacunarse contra el SARS-CoV-2, en medio de una cuarta ola de la pandemia debida a la expansión de la variante delta. "Exigiremos la vacunación en el servicio público federal", anunció Dominic LeBlanc, ministro de Asuntos Intergubernamentales, durante una rueda de prensa. La fecha de entrada en vigor de esta medida se concretará en las próximas semanas, pero debería aplicarse "rápidamente" y a más tardar en octubre para el sector del transporte. Ottawa también está trabajando con empresas públicas, como Canadá Post, para garantizar que esta medida también se aplique en ellas. El gobierno es "el mayor empleador del país", recordó el ministro. (AFP)

20.22 | Turistas abandonan Martinica ante el alto incremento de contagios

Cientos de turistas, algunos quejándose amargamente, acortaron sus vacaciones y abandonaeon este viernes (13.08.2021) la isla caribeña francesa de Martinica ante un aumento sin precedentes de casos de contagio y fallecimientos a causa del SARS-CoV-2. El prefecto de Martinica, Stanislas Cazelles, aconsejó a los visitantes, la mayoría provenientes de Francia continental, que se vayan de la isla lo antes posible, ya que el pequeño territorio registró esta semana un alarmante índice de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ejerce una presión adicional sobre los ya de por sí saturados hospitales locales. Un total de 4.216 personas se han infectado con el virus en una semana y se registraron 36 muertes durante ese período. El ministro francés de Solidaridad y Salud, Olivier Véran, y el titular de Territorios de Ultramar, Sébastien Lecornu, de visita esta semana en la isla, subrayaron la necesidad de más vacunas como medio para abordar la crisis. Las dosis de vacunas administradas alcanzan las 142.344 para una población total de poco más de 410.000 habitantes. (EFE)

19.41 | España enviará seis millones de vacunas a América Latina durante el verano

España decidió acelerar las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe, por lo que tiene previsto enviar unos seis millones de vacunas a lo largo del verano del total de 7,5 millones de dosis comprometidas para la región por el Gobierno de Pedro Sánchez. España entrega este viernes 101.760 dosis a Ecuador, mientras que Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Surinam recibirán próximamente nuevas remesas de vacunas donadas por España a través del instrumento solidario Covax. Los beneficiarios han sido seleccionados por Covax sobre la base de las necesidades epidemiológicas de los países de la región, bajo criterios de la Organización Panamericana de la Salud. Estos envíos se suman a las donaciones de inmunizaciones ya efectuadas en julio a Perú (101.760), Guatemala (201.600), Paraguay (253.440) y Nicaragua (97.920). (EFE)

19.28 | Ciudad de México estabiliza su número de contagios y hospitalizados por covid

La Ciudad de México ha estabilizado el número de contagios y hospitalizados por COVID-19 en la tercera ola de la pandemia, aunque las cifras siguen siendo elevadas, según informaron este viernes (13.08.2021)las autoridades capitalinas. "Digamos que se están desacelerando, por decir así, los contagios. Aún tenemos incrementos en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas", informó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien remarcó que no prevé cerrar actividades. En cuanto a la vacunación entre la población mayor de 18 años, el 86 por ciento de los residentes ha recibido al menos una dosis y el 46 por ciento tiene ya el esquema completo. Actualmente, la ciudad suma más de 37.300 casos activos y acumula más de 833.800 contagios confirmados. (EFE)

19.13 | Aumenta ligeramente el número de pacientes internados por COVID-19 en Francia

El número de pacientes internados en cuidados intensivos por COVID-19 aumentó ligeramente en las últimas 24 horas, hasta los 1.831. Las autoridades informaron también que 74 personas fallecieron en las últimas 24 horas por COVID, frente a las 77 del día anterior. Asimismo, se han organizado nuevas evacuaciones de pacientes de las regiones meridionales de Córcega y la Occitania, ambas con un alto número de contagios, hacia el noroeste y noreste del país, donde tienen hospitales con menor presión. También desde el territorio de ultramar de Martinica (Caribe) hacia París, en un vuelo transatlántico de casi nueve horas. Martinica, confinada igual que la vecina Guadalupe, ha recibido la visita del ministro de Sanidad, Olivier Véran, quien ha avisado de que los ingresados son "cada vez más jóvenes". (EFE)

18.23 | España ha vacunado completamente al 70 por ciento de los mayores de 12 años

La incidencia de la quinta ola del coronavirus sigue a la baja en España, donde el 70,1 por ciento de los mayores de 12 años han sido ya vacunados completamente, informó este viernes (13.08.2021) el Ministerio de Sanidad. Son 29,5 millones de personas las que ya han recibido la pauta completa de inmunización, es decir, el 62,2 por ciento de la población total del país, de 47,4 millones de habitantes. El objetivo del Gobierno es haber alcanzado el 70 por ciento cuando acabe agosto. Al mismo tiempo que progresa la vacunación entre los jóvenes, se acelera el descenso de los contagios, con una incidencia situada en 462 casos de media en 14 días por cien mil habitantes. Desde que comenzó la pandemia, 4.693.540 personas se contagiaron y 82.470 murieron a causa de la infección. (EFE)

17.51 | Muerte de cuatro docentes por COVID-19 preocupa en punto caliente de Florida

Cuatro docentes murieron por COVID-19 entre el lunes y el miércoles de esta semana en el condado Broward (Florida), uno de los puntos calientes de la actual ola de contagios y cuyas autoridades han hecho obligatorio el uso de mascarillas en la enseñanza pública, pese a una prohibición del gobernador. Ana Fusco, jefa del Sindicato de Maestros de Broward, confirmó al canal de noticias CNN y a medios locales esas muertes ocurridas una semana antes del inicio del curso en ese condado del sureste de Florida, previsto para la semana próxima. Los tres maestros y el asistente de maestro fallecidos aparentemente no estaban vacunados, según dijo a CNN Rosalind Osgood, presidenta de la Junta Escolar de Broward. La "pandemia de los no vacunados", como la ha definido el presidente Joseph Biden, está afectando severamente a Florida, donde la contagiosa variante delta se está propagando rápidamente y produciendo récords de contagios y muertes diarias, así como de hospitalizaciones. (EFE)

17.16 | Paraguay alcanza el millón de vacunados con el esquema completo

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, anunció este viernes (13.08.2021) que durante la jornada anterior se alcanzó el millón de personas vacunadas contra el coronavirus con las dos dosis, seis meses después de comenzar el plan de inmunización. "Ayer llegamos a un millón de personas con dos dosis, y más de 2,3 millones con una dosis. Es un avance muy importante en este último mes", expresó el ministro durante la inauguración de un pabellón de contingencia en la localidad de Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo. Paraguay continuará durante las próximas semanas con la aplicación de las segundas dosis y reactivará la vacunación con primeras dosis para rezagados y nuevos grupos de población cuando se reciban más vacunas. (EFE)

17.12 | EE.UU. autoriza tercera dosis de refuerzo para los inmunodeprimidos

Estados Unidos autorizó la noche del jueves una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, mientras el país lucha contra la propagación de la variante delta. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de una tercera inyección de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. "El país ha entrado en otra ola de la pandemia y la FDA es especialmente consciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo especial de padecer una enfermedad grave", dijo la comisaria en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock, en un comunicado. La FDA precisó que esta tercera dosis adicional era para los receptores de trasplantes de órganos sólidos o aquellos con sistemas inmunitarios debilitados. (AFP)

17.05 | Cuba supera el medio millón de casos acumulados de coronavirus

Cuba superó este viernes (13.08.2021) el medio millón de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado con 500.216 contagios, 8.132 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. El total de fallecidos hasta el momento es de 3.842, tras las 85 muertes notificadas en el día por el Ministerio de Salud Pública (Minsap). En los laboratorios se procesaron 45.581 muestras para diagnosticar los 8.132 enfermos de hoy, de los cuales 34 tuvieron la fuente de contagio fuera de Cuba, según el Minsap. Con 11,2 millones de habitantes, el país caribeño presenta la más alta tasa de incidencia del continente americano al reportar 1.187 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. (EFE)

