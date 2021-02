++ Coronavirus hoy ++ El PIB del Reino Unido bajó casi un 10% por la pandemia

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

09:30 | Detectan una nueva variante del virus en el sur de California

Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y ha comprobado que el 44% de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante.

Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.

08:44 | Alemania: 9.860 nuevos contagios y 556 fallecidos en 24 horas

Las autoridades sanitarias alemanas registraron 9.860 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas y 556 víctimas mortales, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche. El viernes de la semana pasada, las nuevas infecciones sumaron 12.908 y las muertes ascendieron a 855.

El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevas infecciones en un día y el de muertos, el 14 de enero, con 1.244. El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país el 27 de enero del año pasado suma 2.320.093 -de los cuales 2.101.000 son pacientes recuperados- y el de víctimas mortales con o por covid-19 asciende a 64.191. Los casos activos suman actualmente 155.100.

08:36 | La economía del Reino Unido se contrajo un 9,9% en 2020

La economía británica se contrajo a un ritmo récord del 9,9% en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, que paralizó sectores enteros de actividad durante meses, indicó el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). El dato, según destaca Reuters, ha tenido un efecto inmediato en la Bolsa de Londres, aunque las bajadas no son más que del 0,2% en el indicador principal.

En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido creció un 1,0%. No obstante, durante todo 2020 "se contrajo un 9,9%, lo que marca la mayor caída anual del PIB registrada" en el país, dijo la ONS en un comunicado.

