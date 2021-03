++ Coronavirus hoy: El día con menos muertos del año en Alemania ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

09:15 | Vietnam comienza las vacunaciones su éxito contra la pandemia

Vietnam lanzó este lunes (08.03.2021) su programa de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación de las primeras dosis de la compañía AstraZeneca a trabajadores sanitarios, después de haber conseguido una exitosa gestión contra la pandemia.

Según indicó el Ministerio de Salud en un comunicado en su página web, más de un millar de trabajadores de los hospitales de Enfermedades Tropicales de Ho Chi Minh (antigua Saigón), Hanói y Hai Duong recibieron sus dosis desde la mañana. Vietnam, con 96 millones de habitantes, ha sido reconocido como uno de los países que mejor han gestionado la pandemia hasta el momento, con 2.512 infectados en total, entre ellos 35 muertos.

09:06 | Rumanía aísla Timisoara y cierran restaurantes en Bucarest

La capital rumana, Bucarest, entra este lunes en una nueva etapa de restricciones para frenar la expansión del coronavirus, con los locales de ocio y gastronomía cerrados o limitados a las terrazas al aire libre, al tiempo que entra en vigor el aislamiento del resto del país de la ciudad occidental de Timisoara.

Según informa hoy la agencia estatal rumana Agerpress, las medidas han sido adoptadas ante la tendencia alcista de las cifras de contagios, que ha llevado a la capital, Bucarest, a registrar la semana pasada tres nuevas infecciones por cada mil habitantes. En todo el país, los nuevos casos superaron los 4.000 en 24 horas por primera vez desde el 13 de enero.

09:06 | Polonia roza los 20.000 casos diarios

Polonia podría llegar esta semana a los 20.000 nuevos casos diarios de COVID-19, dijo hoy el Ministerio de Salud, mientras lidia con su tercera ola de la pandemia de coronavirus. Un portavoz del ministerio dijo a Radio Plus que son de esperar restricciones durante las vacaciones de Semana Santa.

08:30 | La incidencia sigue subiendo en Alemania, pero bajan las muertes

La incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68,0 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, lo que representa la cifra baja en lo que va del año en cuanto a fallecimientos se refiere. Hace una semana el RKi había anotado 4.732 infecciones y 60 muertes.

No obstante, el RKI advirtió de que las cifras deben tomarse con reserva pues por una parte pueden incluir muertes de días anteriores que no se hubieran reportado y, por otro, lado puede haber fallecimientos todavía sin reportar. Tras los fines de semana las cifras de contagios y de muertes suelen ser más bajas debido a que no todas las oficinas de sanidad hacen sus reportes a tiempo.

