+ Coronavirus hoy: EE.UU. dona millones de dosis a Perú y Colombia +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.25 | Ecuador recibirá esta semana 2,1 millones de dosis anticovid-19 adicionales

Ecuador recibirá esta semana 2,1 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas BioNTech/Pfizer y Sinovac, de un total de 6 millones programadas, informó este lunes (28.06.2021) el Ministerio de Salud Pública. En total serán 2.108.810 dosis que arribarán al país andino este martes y el próximo sábado, de las que 108.810 corresponden a la alemana BioNTech y dos millones a china Sinovac. En un comunicado se precisa que con el objeto de garantizar el Plan de Vacunación 9/100 (nueve millones en cien días), Ecuador "gestionó con el Gobierno de China el aumento del volumen de dosis de Sinovac, una vez que CanSino sufrió una falla en su línea de producción". Con los nuevos lotes de vacunas, el país sumará un total 7.235.089 dosis para llevar adelante el plan de vacunar a 9 millones en los primeros cien días de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso, que asumió el pasado 24 de mayo. (EFE)

20.45 | Turquía suspende vuelos con Brasil, Sudáfrica e India por las nuevas cepas

Turquía ha suspendido hasta nueva orden vuelos directos con Brasil, Sudáfrica, India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, países donde existen nuevas cepas más contagiosas del coronavirus, según un decreto del Ministerio del Interior difundido este lunes (28.06.2021). El comunicado, publicado en la web de la institución, indica que las personas que hayan estado en uno de los seis países mencionados durante los 14 días anteriores a su llegada a Turquía deben tener un certificado de PCR negativo, pero además deberán observar una cuarentena de 14 días en un lugar del que informarán a las autoridades, y hacer otro test PCR al final de este periodo. Los viajeros procedentes de Afganistán y Pakistán deberán observar una cuarentena de 10 días, y los del Reino Unido, Egipto, Irán y Singapur necesitan únicamente un test PCR negativo realizado en las últimas 72 horas, añade la nota ministerial. (EFE)

20.27 | Francia notifica 500 casos de SARS-CoV-2, una subida leve respecto a hace 7 días

Francia notificó este lunes (28.06.2021) 509 casos de coronavirus, un leve incremento respecto al mismo día de la semana anterior, cuando se registraron 487, mientras el número de personas hospitalizadas desciende y se sitúa ya por debajo de las 9.000. En las últimas 24 horas, 44 personas murieron a causa del covid-19 en Francia, todas ellas en hospitales, con lo que el total de defunciones se eleva a 111.012 en este país. Francia acumula 5,77 millones infecciones desde el inicio de la pandemia, según informaron las autoridades sanitarias en un día atípico para el recuento de casos, ya que el fin de semana muchos laboratorios permanecen cerrados. (EFE)

19.32 | Fernández cancela viaje a Francia por situación de covid-19 en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió este lunes (28.06.2021) cancelar una visita a París, en la que iba a participar del Foro Generación Igualdad el próximo miércoles, para respetar las restricciones aéreas que su propio Gobierno ha impuesto por la situación del covid-19. En una carta enviada este lunes, el mandatario le informa a su par francés, Emmanuel Macron, que, en el marco de la "difícil situación" que deja la segunda ola del virus, y teniendo en cuenta "el gran esfuerzo del pueblo argentino" para contribuir a combatirla, le será imposible participar de manera presencial en la apertura del evento. "Me hubiera encantado poder acompañarlo en este evento tan importante para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en el mundo. Conozco su compromiso y liderazgo en esta materia y usted los míos", señala Fernández en la misiva. (EFE)

19.21 | EE.UU. envía dos millones de vacunas a Perú y 2,5 millones a Pakistán

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes (28.06.2021) el envío de dos millones de dosis de vacunas a Perú y otros dos millones y medio a Pakistán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, avanzó este envío en la rueda de prensa diaria, en la que explicó que los dos millones que serán enviados a Perú son de dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer, mientras que los de Pakistán son de Moderna. Psaki recordó que a estos envíos se suma el ya anunciado la semana pasada de 1,5 millones a Honduras. Apuntó, además, que esta semana la Casa Blanca podrá dar más datos de nuevas remesas de vacunas que serán enviadas a otros países. (EFE)

19.13 | Biden anuncia donación de 2,5 millones de vacunas en primer diálogo con Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, mantuvo este lunes (28.06.2021) su primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien le anunció la donación al país de 2,5 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Janssen. En la conversación, los dos reiteraron "la importancia de la alianza estratégica entre ambas naciones", según un comunicado de la Presidencia colombiana. "Durante la llamada, hablaron de reactivación económica y empleo, de la agenda global por el cambio climático, de los valores compartidos en materia de democracia y derechos humanos, así como de la importancia de enfrentar con efectividad las amenazas comunes en materia de seguridad regional y crimen transnacional", agregó la información. Adicionalmente, "el presidente Joe Biden anunció una donación inicial de 2,5 millones de vacunas Janssen (de una sola dosis) para los colombianos", indicó la Casa de Nariño. (EFE)

19.09 | El Gobierno británico mantiene la desescalada pese al récord de contagios

El recién nombrado ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, afirmó este lunes (28.06.2021) en su primera declaración ante el Parlamento que mantiene el plan de retirar todas las restricciones contra la pandemia el próximo 19 de julio a pesar de que los contagios marcaron hoy un récord desde el pasado enero. "No vemos razones para ir más allá de del 19 de julio. Porque, siendo sinceros, ninguna fecha que elijamos vendrá asociada con un riesgo cero de covid. Sabemos que no podemos eliminarlo; debemos aprender a vivir con él", dijo Javid, que ha sustituyó en el cargo a Matt Hancock, forzado a dimitir tras violar las restricciones sociales contra la pandemia. El nuevo ministro admitió que el avance de los contagios, impulsado por la expansión de la variante delta del virus, más transmisible, está provocando "un incremento en las hospitalizaciones", aunque aseguró que esa subida está "en línea" con las cifras que el Ejecutivo anticipaba "en este punto de la hoja de ruta". Este lunes se comunicaron 22.868 nuevas infecciones, la cifra más elevada desde el 30 de enero. (EFE)

19.06 | Casi 300 casos de coronavirus en espectadores finlandeses que fueron a Rusia por Eurocopa

Cerca de 300 aficionados que volvieron a Finlandia después de asistir a partidos de la Eurocopa en San Petersburgo dieron positivo al coronavirus, anunciaron este lunes (28.06.2021) las autoridades sanitarias locales, que volvieron a pedir a todos los finlandeses que regresaron al país tras la derrota contra Bélgica el lunes pasado que se sometieran a test. Asimismo, recomendaron a los aficionados guardar una cuarentena de, al menos, 72 horas hasta que vuelvan a dar negativo en un test. Rusia se enfrenta a un incremento de los casos de coronavirus de la variante delta, más contagiosa, una situación que afecta especialmente a San Petersburgo, ciudad sede de la Eurocopa, donde la tasa de incidencia es en estos momentos veinte veces más alta que en Finlandia. (AFP)

18.55 | Los casos de coronavirus en Estados Unidos alcanzan una nueva meseta mientras la variante delta aumenta

Después de descender rápidamente durante dos meses, la tasa de contagios por coronavirus en Estados Unidos se ha estabilizado desde mediados de junio por los repuntes de casos nuevos registrados en las regiones con bajas tasas de vacunación del país. Esto se produce mientras la variante delta, altamente contagiosa, sigue ganando terreno, representando ahora el 35,6 por ciento de los casos secuenciados en las últimas dos semanas, según el rastreador covSpectrum. La media de siete días de nuevos casos diarios ha rondado los 11.500 desde el 16 de junio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es decir, unos 3,5 por cada 100.000 personas. Ha surgido una clara división en todo el país, con un rápido aumento de los casos en comunidades con bajas tasas de vacunación. La campaña nacional de inmunización alcanzó su punto álgido a mediados de abril, pero ha ido disminuyendo desde entonces, con una indecisión en la vacunación mucho mayor en los estados de tendencia republicana que en los que votan mayoritariamente a los demócratas. (AFP)

17.56 | Cuba mantiene una alta trasmisión del coronavirus y confirma 2.589 nuevos casos

Cuba confirmó este lunes (28.06.2021) 2.589 nuevos casos de coronavirus y 13.213 pacientes activos de la enfermedad, que actualmente impacta con una elevada trasmisión y dispersión en su territorio, según el reporte actualizado del Ministerio de Salud Pública (Minsap). La provincia de Matanzas es hoy la más afectada del país por el repunte de la pandemia con un registro de 508 infecciones en las últimas 24 horas, situación que ha requerido la aplicación de medidas más restrictivas para contener el rebrote. Le siguen La Habana, con 384, la oriental Santiago de Cuba (333), y la central Ciego de Ávila (224), mientras Camagüey y Holguín (este), y Villa Clara y Sancti Spíritus (centro) notifican contagios por encima del centenar. La isla acumula un total de 184.943 personas diagnosticadas con SARS-CoV-2 y 1.253 muertos, doce de ellos en la última jornada. (EFE)

17.54 | La incidencia se dispara en Portugal y se cierran colegios en el Algarve

La incidencia se dispara en Portugal, que este lunes (28.06.2021) rozó los 160 casos por cada 100.000 habitantes y se vio obligado a cerrar colegios en cinco municipios del Algarve, el destino más turístico del país, debido al avance de la pandemia. En las últimas 24 horas fueron contabilizados 902 contagios y dos víctimas mortales, según el último informe de la Dirección General de Salud. El dato más llamativo es el aumento de la incidencia a catorce días por cada 100.000 habitantes, que pasó de 137,5 a 158,5 en las últimas horas. Desde que estalló la pandemia, Portugal, con algo más de diez millones de habitantes, ha notificado 875.449 positivos y 17.086 fallecidos. (EFE)

17.37 | Reino Unido notifica más de 22.800 contagios, récord desde finales de enero

El Reino Unido notificó este lunes (28.06.2021) un total de 22.868 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más elevada desde el 30 de enero, según datos del Ministerio de Sanidad británico. Asimismo, las autoridades informaron de otras tres muertes por covid-19, que ascienden a 128.103 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. El avance de la variante delta del coronavirus, que obligó a posponer cuatro semanas la última fase de la desescalada en el Reino Unido, prevista ahora para el 19 de julio, ha disparado los contagios diarios, que subieron cerca de un 70 por ciento en los últimos siete días. Se estima que 134,3 personas por cada 100.000 han dado positivo por coronavirus en los últimos siete días, una tasa al alza que sitúa ahora los contagios diarios en su máximo nivel de los últimos cinco meses. (EFE)

16.19 | Paraguay garantiza dosis para completar el primer ciclo de vacunación

El Ministerio de Salud de Paraguay garantizó este lunes (28.06.2021) la disponibilidad de vacunas para ultimar la primera etapa de inmunización, centrada en personas de 50 años en adelante y a la espera de nuevas dosis para avanzar al resto de franjas etarias del país, donde el covid ha dejado 12.517 muertes. El primer ciclo comenzó a completarse hoy con el inicio de la vacunación a los inscritos en la página de la cartera sanitaria que hayan cumplido los cincuenta años, tras la aplicación de una o dos dosis a los adultos mayores, personal de salud y embarazadas mayores de 18 y mínimo de veinte semanas de gestación. "El calendario de primeras dosis no se interrumpirá esta semana. Proseguiremos de tal manera que los que se inscribieron puedan recibir sus dosis correspondientes", dijo Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones. De acuerdo con las cifras de Our World in Data, actualizadas el 24 de junio, un 6,8 por ciento de la población paraguaya cuenta con al menos una dosis y un 1,83 por ciento ha recibido las dos. (EFE)

16.00 | Hong Kong prohíbe vuelos desde Reino Unido por variante delta del virus

Hong Kong prohibirá todos los vuelos procedentes del Reino Unido a partir del 1 de julio para frenar la variante delta del coronavirus, más infecciosa, informó este lunes (28.06.2021) el gobierno del territorio chino. "Todos los vuelos de pasajeros procedentes del Reino Unido tendrán prohibido el aterrizaje en Hong Kong", indicó un comunicado. El Reino Unido estará ahora en la categoría de países de "riesgo extremadamente alto", la calificación más alta en la lucha contra la pandemia, indicaron las autoridades. Las nuevas medidas por la variante delta, detectada por primera vez en India, restringirán el embarque en vuelos de pasajeros con destino a Hong Kong a aquellas personas que hayan permanecido en el Reino Unido durante más de dos horas. Hong Kong ya prohibió vuelos procedentes de varios países por el aumento de casos y la importancia de la variante Delta, entre ellos Filipinas, Indonesia, India, Nepal y Pakistán.(AFP)

DZC