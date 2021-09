+Coronavirus hoy: Ecuador iniciará vacunación de escolares de 12 a 15 años+

18:49 Ecuador inoculará a escolares de 12 a 15 años



Los escolares entre 12 y 15 años en Ecuador recibirán a partir del próximo lunes (13.09.2021) una dosis de vacuna anticovid-19 de Pfizer, proceso que se llevará a cabo en los centros educativos, según informó el Ministerio de Educación.



"A partir del lunes 13 de septiembre hasta el sábado 30 de octubre se aplicará la única dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech contra la COVID-19, esquema recomendado para este grupo etario", reza un comunicado oficial de la Cartera educativa.

El proceso se llevará a cabo en cada institución educativa con brigadas móviles de los Centros de Salud en todo el país. Los Ministerios de Educación y de Salud Pública trabajarán de manera articulada para llevar adelante este programa de vacunación.

15:46 Dinamarca elimina restricciones por completo



En las calles no hay rastro de mascarillas ni pases sanitarios. Las oficinas recobran actividad y los conciertos aúnan a decenas de miles de espectadores. Dinamarca despide este viernes (10.09.2021) las restricciones y vuelve serenamente a la vida de antes.



En esta antigua-nueva vida es posible organizar conciertos para 50.000 personas, sin necesidad de enseñar un certificado de vacunación o un test negativo al covid, algo bastante insólito en Europa, con numerosas restricciones todavía vigentes. "Estamos definitivamente a la vanguardia en Dinamarca, porque ya no tenemos ninguna restricción", explicó a la AFP Ulrik Ørum-Petersen, promotor en Live Nation, responsable de este concierto el sábado, que colgó el cartel de entradas agotadas.



Gracias a unos altos porcentajes de vacunación, del 73% entre sus 5,8 millones de habitantes, Dinamarca levantó casi totalmente desde el 1 de septiembre la exigencia del certificado anticovid instaurado en marzo. El viernes, se retirará también su obligatoriedad en los locales nocturnos, el único sector donde todavía estaba vigente.



"Nuestro objetivo es la libre circulación (...), lo que pasará es que el virus también circulará y encontrará aquellos que no están vacunados", advirtió la epidemióloga Lone Simonsen.

Ahora, con unos 500 casos diarios y una tasa de reproducción del virus de 0,7, las autoridades danesas consideran la epidemia controlada. "El día a día vuelve a ser a grandes rasgos el mismo, pero eso no significa que no haya peligro en el horizonte", declaró el ministro de Salud, Magnus Heunicke.

15:02 judíos ultraortodoxos contagiados vuelven a Israel con test falsos

Docenas de ultraortodoxos contagiados de covid-19 que estuvieron en una peregrinación anual judía en la urbe ucraniana de Uman volvieron a Israel con documentos de pruebas negativas falsas, lo que obligó a las autoridades a imponer medidas estrictas de prevención del virus entre los infractores, informan hoy los medios locales.

Hasta este viernes (10.09.2021) por la mañana se detuvo a más de 150 personas que fueron puestas bajo custodia policial tras ser descubiertas a su llegada en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, según la prensa local.

A todos los infectados se les transportó en ambulancias hasta sus domicilios, donde se les ha sometido a una cuarentena de diez días, mientras el Gobierno israelí planea presentar cargos penales en su contra por haber vulnerado las reglas sanitarias de acceso a Israel.

El primer ministro israelí, Naftali Benet, convocó anoche una reunión para abordar la cuestión y anunció que "se abrirá un proceso penal completo contra los infractores", para los que se podrían presentar cargos de fraude, propagación intencionada de una enfermedad o falsificación de documentos.

Según el diario Jerusalem Post, más del 14% de religiosos dieron positivo a covid-19 en pruebas rápidas hechas en Ucrania, por lo que habría unos 2.000 infectados entre los alrededor de 25.000 israelíes que participaron en las celebraciones religiosas en Ucrania.

14:40 Miles de personas protestan en Lituania contra el "pasaporte sanitario"



Miles de personas se manifestaron este viernes (10.09.2021) en la capital de Lituania, Vilna, contra el pasaporte sanitario impulsado por el gobierno, de centroderecha.

A partir del lunes, cualquiera que quiera entrar en un centro comercial, restaurante o salón de belleza deberá contar con un certificado que pruebe su inmunidad al covid-19, apodado "pasaporte de posibilidad".



Para tener el pase, las personas deberán estar completamente vacunadas, haberse recuperado recientemente del covid-19 o tener un test con resultado negativo a esa enfermedad de menos de 48 horas.



Según la policía, unas 5.000 personas asistieron a la concentración, en el centro de la ciudad, y dos manifestantes fueron arrestados. El mes pasado, una protesta antivacunas celebrada cerca del Parlamento quedó empañada de violencia, y varias decenas de personas fueron detenidas por causar disturbios.



Cerca del 65% de los adultos de Lituania, un país de 2,8 millones de habitantes, estaban totalmente vacunadas contra el covid-19 a principios de septiembre, según datos oficiales. Sin embargo, la rápida propagación de la variante delta del virus, altamente contagiosa, está provocando nuevos brotes.

13:39 La OMS duda que una alta vacunación detenga la pandemia



El director de la OMS en Europa se mostró más pesimista sobre el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo la pandemia de covid-19, debido a que las variantes han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva.



La probabilidad de que la enfermedad siga siendo endémica es cada vez mayor. Por eso Hans Kluge exhortó en rueda de prensa a "prever para adaptar nuestras estrategias de vacunación", sobre todo en lo relativo a las dosis adicionales.



En mayo Kluge dijo que "la pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70%" de la población mundial. A la pregunta de si mantenía lo dicho, Kluge respondió que las nuevas variantes, más contagiosas, principalmente la delta, han cambiado la situación. Antes, aunque esta variante inicialmente detectada en India ya existía, "no había semejante emergencia de variantes más transmisibles y más virales", explicó.



"Esto nos lleva al punto de que el objetivo esencial de la vacunación es sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad ", recalcó. "Si consideramos que el covid seguirá mutando y continuará entre nosotros, como la gripe, entonces debemos prever cómo adaptar progresivamente nuestra estrategia de vacunación ante la transmisión endémica, y adquirir conocimientos muy valiosos sobre el impacto de las dosis adicionales", agregó.



Según los epidemiólogos, parece poco realista alcanzar la inmunidad colectiva solo con las vacunas, pero estas son vitales para frenar la pandemia. La vacunación también sigue siendo esencial "para reducir la presión sobre nuestros sistemas de salud que necesitan desesperadamente tratar otras enfermedades además del covid", insistió Kluge.



13:09 Alemania recomienda vacuna contra covid a embarazadas y madres lactantes



La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania recomendó hoy (10.09.2021) la vacuna contra covid-19 a embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación y a madres lactantes todavía no vacunadas o con la pauta incompleta.

El organismo precisa en un comunicado que esta actualización en sus recomendaciones a este grupo de la población sigue a una amplia deliberación y evaluación de las evidencias científicas disponibles. En este caso, recomienda la administración de dos dosis de una vacuna basada en la tecnología mRNA.

El organismo recomienda además de forma expresa la vacuna a todas las personas en edad fértil sin inmunizar o sólo parcialmente inmunizadas, "para que ya antes de un embarazo exista una muy buena protección contra esta enfermedad".

La recomendación se basa en el procesamiento sistemático de los datos reunidos en las últimas semanas acerca del riesgo de desarrollar complicaciones graves por contagio con covid-19 durante el embarazo, así como sobre la efectividad y seguridad de una vacuna en embarazadas y mujeres lactantes.

mn (efe, afp)