+ Coronavirus hoy: detectan contagios en gorilas del zoológico de Atlanta +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

15.32 | Detectan contagios por coronavirus en gorilas del zoológico de Atlanta

Varios miembros de un grupo de gorilas del zoológico de Atlanta dieron positivo por SARS-CoV-2, luego de que sus cuidadores notaran que algunos de los grandes simios habían perdido el apetito, tenían tos y secreción nasal. Los expertos recolectaron muestras nasales y fecales para realizar el diagnóstico en la Universidad de Georgia, donde seconfirmó la presencia del virus causante del COVID-19. El zoológico ahora espera una confirmación tras enviar pruebas al Laboratorio Ncional de Servicios Veterinarios. de acuerdo con la prensa, son 13 los gorilas contagiados. El zoológico ahora testeará a toda su población de gorilas, que en total llega a 20 distribuida en cuatro grupos. Se sospecha que un cuidador asintomático, que después dio positivo en los test, sería el responsable del contagio entre los simios. (AP)

13.09 | Científicos critican a Salvini por decir que variantes son reacción a vacuna

Científicos y virólogos italianos han criticado al líder de la Liga, Matteo Salvini, por asegurar que las variantes del coronavirus surgen como reacción a las vacunas, unas declaraciones que han levantado polémica y que el político ultraderechista se ha visto obligado a matizar. "El problema no son los no vacunados, sino el virus que cambia. Las variantes surgen como reacción a las vacunas. En Israel todos están vacunados y el virus está circulando entre miles de personas", dijo Salvini este viernes en un programa de televisión. El virólogo Roberto Burioni, profesor de la Universidad San Raffaelle de Milán, se preguntó en Twitter: "¿Entienden por qué estoy desanimado?" junto a las declaraciones de Salvini, antes de añadir: "Las variantes son provocadas por la vacuna" está al nivel de "los accidentes son provocados por los frenos, siempre siento que frena antes de un accidente". "El senador Salvini debe hablar de lo que sabe y no de lo que oye por ahí, olvídese de las vacunas que salvan vidas y hoy son la única herramienta que evita el hospital y el cementerio", dijo por su parte Massimo Galli, jefe de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán. Para Matteo Bassetti, virólogo del Hospital San Martino de Génova, "la afirmación de que las variantes surgen como reacción a la vacuna es una de las cosas más inexactas que he oído desde que se habla de la pandemia. Las variantes surgen cuando las personas no están vacunadas y el virus se mueve libremente". La cascada de reacciones, también políticas, obligó al líder de la Liga a matizar sus palabras para intentar cerrar la polémica: "Recordar que la vacuna no nos hace inmortales, que debemos seguir siendo prudentes para derrotar las variantes, es simplemente responsabilidad. Basta de polémicas, unidos contra el virus y stop". (EFE)

12.52 | Filipinas reporta más de 26.000 casos, nuevo récord diario

Las autoridades de Filipinas informaron este sábado (11.09.2021) de 26.303 nuevos positivos por SARS-CoV-2, lo que marca un récord diario desde que comenzó la pandemia. Esta cifra lleva a más de 2,2 millones de contagios el total nacional. Asimismo, se reportaron 79 decesos, por lo que las muertes ya suman 34.978. El Departamento de Salud filipino advirtió que los números pueden ser incluso mayores en los próximos días debido al aumento de casos de la variante delta. Pese a este incremento, el gobierno está preparando un relajo en las restricciones, para reactivar la economía. El nuevo sistema impondrá cuarentenas específicas a zonas con altas tasas de contagio, permitiendo al resto de la ciudad operar con mayor normalidad. Hasta la fecha, solo el 13 por ciento de la población ha recibido su vacunación completa. El gobierno espera vacunar al 70 por ciento de la población antes de fin de año. (dpa)

12.25 | Sudáfrica autoriza vacuna de BioNTech para niños mayores de 12 años

Las autoridades sanitarias sudafricanas autorizaron este sábado (11.09.2021) el uso de la vacuna de BioNTech/Pfizer en mayores de 12 años, en un esfuerzo por extender el alcance de las inoculaciones a una mayor cantidad de población. La Autoridad de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAPHRA) explicó que la decisión se adoptó después de revisar reportes sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en ese tramo etario. Tras un comienzo lento, la vacunación en Sudáfrica ha acelerado el ritmo, y actualmente tiene el 12 por ciento de su población completamente vacunada, mucho más que el resto de la región. Sin embargo, los expertos advierten que existe también mucha renuencia a inocularse, lo que puede poner en peligro el plan gubernamental de control de la pandemia. (Reuters)

10.50 | China reporta 25 nuevos contagios de coronavirus

Las autoridades chinas informaron este sábado (11.09.2021) de 25 nuevos casos de coronavirus, más que los 17 registrados la jornada anterior. Uno de los contagios corresponde a una transmisión local, mientras que el resto son casos importados, dijo la Comisión Nacional de Salud. El número de casos asintomáticos, que China no considera como confirmados, llegó a 21, de los cuales cinco eran locales. Todos los casos locales fueron registrados en la ciudad de Putian, en la provincia de Fujian. Por ello, todos los buses interurbanos que pasan por Putian fueron suspendidos, como parte de las medidas de control de la pandemia. (Reuters)

09.37 | África supera los 8 millones de positivos por SARS-CoV-2 con solo el 3 por ciento de la población vacunada

África superó este sábado (11.09.2021) el umbral de los ocho millones de positivos por SARS-CoV-2, inmersa en una severa tercera ola que empieza a remitir, aunque sólo un 3,18 por ciento de su población ha recibido la pauta completa de vacunación. Desde que se registró el primer contagio continental el 14 de febrero de 2020 en Egipto, los países miembros de la Unión Africana (UA) suman en total 8.008.802 millones de casos, informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC). De esas infecciones, 202.534 desembocaron en muertes y 7.280.838 millones son pacientes ya recuperados, según las cifras recopiladas hasta las 09:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado. (EFE)

