+Coronavirus hoy: Colombia puede imponer restricciones a no vacunados, según ministro+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

02:32| Uruguay registra 226 casos nuevos de COVID-19

Uruguay registró este jueves (29.07.2021) 226 casos nuevos en 9.026 test de COVID-19 y tres decesos, según indica el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).

Hasta el momento, son 5.953 las defunciones por esta enfermedad. Con esta información, el país suramericano suma 381.187 casos de COVID-19 desde el comienzo de la emergencia sanitaria, que en Uruguay se declaró el 13 de marzo de 2020, de los que 2.227 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 63 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI).

02:16| Extienden estado de excepción en Guayaquil y provincia de Ecuador por variante delta

Ecuador extendió por otros 30 días el estado de excepción en una provincia fronteriza con Perú y la ciudad de Guayaquil (suroeste), afectadas por la variante delta del coronavirus.

El presidente Guillermo Lasso resolvió "renovar el estado de excepción" hasta el próximo 27 de agosto debido a "la calamidad pública producida por la detección de casos" de la variante delta y delta plus, de acuerdo con un decreto firmado el miércoles y difundido este jueves.

01:54| Empleados federales de EE. UU. sin vacuna deberán usar mascarilla y hacerse tests

El presidente Joe Biden ordenó una serie de medidas para impulsar la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos ante el auge de la variante delta del virus, entre ellas exigir a millones de empleados federales que se vacunen o cumplan una serie de restricciones.

"Tenemos las herramientas para evitar que esta nueva ola de COVID-19 cierre nuestras empresas, escuelas, nuestra sociedad, como ocurrió el año pasado", dijo el demócrata en un discurso. El personal federal que no "demuestren estar totalmente vacunados" tendrán que llevar una mascarilla en el trabajo, independientemente de su ubicación, mantener distanciamiento físico con otras personas y "cumplir con un requisito de pruebas de detección semanales o dos veces por semana", indicó la Casa Blanca poco antes del discurso del mandatario.

01:31| El Gobierno toma medidas contra la falta de oxígeno en hospitales de Argelia

El primer ministro argelino y ministro de Finanzas, Aimen Benabderrahman, anunció esta tarde medidas para asegurar la disponibilidad de oxígeno en hospitales ante el aumento preocupante de los casos positivos en el país desde la segunda semana de este mes de julio.

"El aumento brusco de la demanda del oxígeno ha llevado a tomar decisiones y tomar medidas en apoyo para esta producción", dijo esta tarde Benabderrahman a la televisión estatal antes de recordar que "la producción nacional fluctuó entre 400.000 y 420.000 litros".

01:05| México reporta récord de casos activos

La Secretaría de Salud de México reportó este jueves 19.223 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra diaria desde el 23 de enero pasado cuando las autoridades reportaron 20.057 contagios.

Además, registró un récord con 124.688 de casos activos, cifra que rebasó los 122.986 también reportados el 23 de enero. Con estos datos, México acumula un total de 2.810.097 casos confirmados, según el comunicado técnico diario de las autoridades sanitarias, que también añadió 381 nuevas muertes para un acumulado de 239.997 decesos. México sufre una tercera ola de contagios que acumula 10 días registrando más de 15.000 casos nuevos, algo no visto desde el pico de la segunda ola en enero pasado.

01:00| Colombia puede imponer restricciones a quienes no se vacunen, advierte ministro

Colombia incentiva la vacunación contra el COVID-19 y puede llegar a imponer restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas, advirtió el jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de visita esta semana en Washington.

El Gobierno de Iván Duque considera que todas las personas en Colombia deben vacunarse en aras de la protección colectiva. "El principio fundamental del plan de vacunación colombiano no es el derecho individual sino el interés general", explicó Ruiz en entrevista con la agencia AFP. "Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que, si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras personas a protegerse de la enfermedad", señaló el funcionario.

00:53| Haití supera los 20.000 casos y sigue muy lejos del 1% de población vacunada

Haití, con una población de 11,2 millones de habitantes, registra algo más de 20.000 personas contagiadas de COVID-19, mientras que casi 5.000 personas han recibido la primera dosis de vacunas contra la enfermedad, muy lejos aún del 1 % de la población.

El país contabiliza 20.077 casos confirmados, 3.354 personas hospitalizadas, 545 muertes y 13.951 personas recuperadas desde que se descubrieron los dos primeros casos en marzo de 2020, según la más reciente información del Ministerio de Sanidad. Las autoridades afirman que han realizado más de 99.500 pruebas y que la tasa de letalidad es del 2,71 %. De los 20.077 casos confirmados, el 45 % son mujeres.

00:49| Honduras recibe quinto lote de vacunas de Pfizer compuesto por 42.120 dosis

Las autoridades sanitarias de Honduras informaron este jueves que ya se vacunaron más de 1,6 millones de personas, tras la llegada de un quinto cargamento de más de 42.000 dosis de la farmacéutica Pfizer.

"Este (recibimiento de vacunas) nos alegra, ya que la empresa está cumpliendo con las entregas semanalmente, lo que nos permite trabajar de forma más fluida”, dijo a periodistas la ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, en un acto al que asistió además el ministro coordinador del Gobierno, Carlos Madero. Las vacunas fueron recibidas por Flores y Madero en las instalaciones del Programa Amplio de Inmunizaciones (PAI), en Tegucigalpa la capital.

00:44| Colombia supera la barrera de las 120.000 muertes por COVID-19

Colombia reportó este jueves 325 nuevos decesos y de esa forma superó las 120.000 muertes por COVID-19 al llegar a 120.126, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

El país también sumó 9.690 contagios nuevos que elevan a 4.766.829 el total de casos que ha tenido el país, de los cuales 75.306 (1,57 %) aún siguen activos. Por otra parte, 284.298 personas fueron vacunadas el miércoles, de las cuales 107.995 recibieron su segunda dosis y 46.282 la monodosis de la farmacéutica Janssen.

00:08| Brasil suma 1.318 nuevas muertes y el total roza las 555.000

Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia, registró 1.318 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas, con lo cual el acumulado de víctimas desde el inicio de la crisis sanitaria llegó a 554.497, informaron este jueves fuentes oficiales.

En el mismo periodo, el país reportó 42.283 nuevos contagios por el coronavirus, lo que elevó el total de casos hasta los 19.839.369, de acuerdo con los datos difundidos por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (CONASS).

00:07| Biden no descarta que el Gobierno pueda ordenar vacunarse a todo EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descartó este jueves la posibilidad de que el Gobierno federal pueda ordenar la vacunación contra COVID-19 a todas las personas estadounidenses y admitió que la Casa Blanca está haciendo consultas al respecto.

En declaraciones a periodistas tras dar un discurso en el que explicó las nuevas medidas sobre vacunación, Biden reconoció que le gustaría que los estados, las empresas privadas o los colegios siguieran en la línea de hacer obligatoria la vacunación. "Me gustaría ver que se mueven en esa dirección", dijo el presidente estadounidense, quien aseguró que ha pedido al Departamento de Justicia que determine si se puede hacer legalmente

00:06| Cuba recibió a menos de 250.000 turistas y viajeros hasta mayo

Cuba ha recibido 225.417 personas extranjeras y viajeras hasta mayo último, casi dos millones menos que en igual periodo de 2020, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), divulgados este jueves por medios estatales.

Hasta el quinto mes de este año llegaron a Cuba 88.239 turistas, 895.893 menos que en esa etapa del ejercicio anterior, y en la categoría de viajeros han sido 137.178 entre enero y mayo, 1.097.074 menos; una drástica reducción atribuida al impacto de la pandemia de COVID-19.

00:05| Colombia considera obligación epidemiológica vacunar a migrantes de Venezuela

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este jueves en Washington que su país tiene el compromiso y la "obligación epidemiológica" de vacunar contra el COVID-19 a los cerca de dos millones de personas venezolanas que residen en su territorio, entre ellas más de un millón que no tiene un estatus regular.

Ruiz, quien llegó el 26 de julio a la capital estadounidense y concluye el 30 de julio su visita, señaló la inmunización de la comunidad venezolana como uno de los objetivos claves del combate contra la pandemia en su país. "Tenemos un compromiso y tenemos una obligación epidemiológica, también de salud pública", afirmó el ministro en una entrevista con la agencia Efe.

00:04| México sumó 201.163 muertes en 2020, 35% más que las reportadas originalmente

México registró 201.163 muertes por COVID-19 en 2020, cifra 35% superior a la reportada originalmente por el Gobierno, informó este este jueves el Instituto de Estadísticas (INEGI).

"Con cifras preliminares basadas en registros administrativos, en México se registraron 201.163 defunciones por COVID-19 en 2020, cifra que se compara con las 148.629 defunciones confirmadas por COVID-19 de las cifras oportunas de la Secretaría de Salud", señaló en Twitter Julio Santaella, presidente del INEGI. Hasta el miércoles, el Gobierno reportó 2.790.874 casos confirmados de coronavirus y 239.616 defunciones.

00:03| Manchester United cancela un partido amistoso por posibles casos de COVID-19

El Manchester United canceló este jueves su partido amistoso de pretemporada contra el Preston tras revelarse un cierto número de casos positivos en COVID-19 en el seno del equipo, anunciaron los Diablos Rojos en su página de Internet.

"Después de los test rutinarios realizados hoy en el grupo en el entrenamiento del primer equipo, identificamos un pequeño número de casos sospechosos de ser positivos", desveló el club en un comunicado, precisando que los afectados fueron puestos en aislamiento a la espera de un nuevo examen PCR.

00:02| Río de Janeiro abre mitad de sus estadios y casas nocturnas en septiembre

La alcaldía de la ciudad brasileña de Río de Janeiro anunció este jueves un rápido y ambicioso plan de desmonte de las medidas de distanciamiento social para hacer frente a la pandemia del COVID-19 que prevé la entrada de hasta el 50 % del público en estadios y casas nocturnas a partir de septiembre.

El plan gradual de flexibilización tiene tres etapas, la primera de las cuales a partir del 2 de septiembre, cuando las personas aficionadas podrán volver a los estadios tras más de un año de fútbol sin público pero desde que presenten certificado de vacunación.

00:01| Asignan 250 millones de dólares a reactivar puertos de Florida tras COVID-19

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves una partida de 250 millones de dólares para respaldar la recuperación económica de los puertos del estado, cuyos ingresos disminuyeron de manera acusada en 2020 por la pandemia de COVID-19.

"Los puertos de Florida no solo son un motor económico clave para las comunidades circundantes, sino también para nuestro estado en general", dijo DeSantis en un comunicado. Los puertos de Florida, tanto los de carga como los de cruceros, así como los que dan apoyo a operaciones militares, generan en conjunto 117.600 millones de dólares y de ellos dependen 900.000 empleos, de acuerdo con datos de la Gobernación.

00:00| Ombudsman de Panamá alerta de la dificultad de vacunar migrantes en tránsito

El Ombudsman de Panamá, Eduardo Leblanc, dijo este jueves que la vacunación a personas migrantes en tránsito, que ordenó garantizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es "importante", pero alertó que es poco probable realizarla ya que esta población está de paso por el país.

Leblanc explicó que la inmunización contra el COVID-19 a migrantes en tránsito "es muy difícil de lograr", ya que al implicar dos dosis, entre la primera y la segunda pasan unos "30 días" y en ese tiempo "el migrante ya debería estar en Honduras o saliendo de Nicaragua (…) En la práctica es poco probable que se pueda cumplir, no por (reticencia de) el Estado panameño, sino por la misma naturaleza de la migración y de la logística que corresponde a la vacunación.

ama (efe, afp)