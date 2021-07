++ Coronavirus hoy: Chile flexibiliza restricciones tras disminución de casos ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

04:11 | Dos contagios en la selección mexicana de béisbol que irá a Tokio

A escasos días de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, la selección mexicana de béisbol reportó el lunes que dos de sus peloteros dieron positivos por COVID-19 tras unas pruebas PCR realizadas el domingo.

"Al inicio de la concentración de la selección mexicana de béisbol se reportaron dos casos positivos asintomáticos", informó en un comunicado la Federación Mexicana de Béisbol (Femebe). Los positivos fueron dos lanzadores, "aislados de manera inmediata en sus habitaciones del hotel de concentración del conjunto nacional, así como a todos los jugadores y cuerpo técnico del equipo", agregó el informe.

El lunes por la mañana todos los integrantes de la selección mexicana de béisbol fueron sometidos a una nueva tanda de pruebas PCR, además de que fue cancelado el entrenamiento que tenían programado por la noche en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. La selección mexicana de béisbol, que se clasificó por primera vez a unos Juegos Olímpicos, tiene programado su viaje a Tokio el miércoles.

03:50 | Bolivia registra una reducción del 15 % de casos

El Gobierno boliviano informó este lunes de una reducción del 15 % de casos de COVID-19 lo que confirma que Bolivia está en la desescalada de la tercera ola.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó que por quinta semana consecutiva se registró una reducción de casos en el que cinco departamentos registran una disminución de contagios, aunque en cuatro regiones se ha reportado un incremento.

Auza sostuvo que en esta tercera ola se registraron hasta el pasado viernes 179.360 contagios y 4.850 decesos, lo que representa el 28 % del total de los casos en el país. Según el último reporte oficial, este lunes se registraron 971 nuevos casos y 17 fallecidos.

Bolivia acumula 463.125 contagios y 17.475 decesos, desde marzo del año pasado cuando se reportaron los primeros casos.

03:18 | Brasil ya contabiliza 110 casos de la variante delta

Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, ha identificado hasta ahora 110 casos de contagio con la variante delta del coronavirus, que es más transmisible y constituye una amenaza para esta nación, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los exámenes de secuencia genética, que son hechas por muestras y no permiten determinar la totalidad de casos. De los casos detectados, cinco evolucionaron en situaciones graves y uno falleció.

Esta variante, identificada originalmente en India, es mucho más contagiosa que las otras y su propagación en algunas regiones, como en Río de Janeiro, amenaza con generar una nueva ola de la pandemia en el país en momentos en que las cifras de muertes y casos caen a sus menores niveles en varios meses. De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud, 83 de los 110 casos fueron registrados en el estado de Río de Janeiro.

03:04 | Chile flexibiliza restricciones tras disminución de casos

Chile inició este lunes la flexibilización de las restricciones sanitarias tras registrar las menores cifras de contagios desde noviembre, reabriendo al público bares en espacios cerrados, restaurantes y cines. Por primera vez en ocho meses toda la región Metropolitana -donde viven siete de los 19 millones de habitantes del país- pasó a la Fase 3 del plan de apertura que contempla 5 fases. Ya no hay cuarentena ningún día de la semana.

En la misma condición estaban 138 de las 345 comunas de todo el país, donde se permite una mayor movilidad especialmente para quienes ya están vacunados -76,9% de la población objetivo- y cuenten con el pase de movilidad otorgado por el gobierno para quienes tengan las dos dosis. El resto, se encuentra en Fase 2, lo que implica cuarentena durante los fines de semana.

En las últimas 24 horas, se informó de 1.015 casos nuevos -la menor cifra desde noviembre pasado- haciendo un total de 1.600.883 contagios, mientras que se detectaron 25 nuevos fallecidos totalizando 34.539 muertos desde el 3 de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en Chile.

02:11 | Hospitales Jackson de Florida elevan a "alta" la amenaza del COVID-19

El aumento de casos semanales de COVID-19 y hospitalizaciones en el sur de Florida llevó al sistema sanitario Jackson Health Care a elevar a "alto" el nivel de amenaza de la pandemia, luego de pasar de tratar a 66 pacientes hace dos semanas a 139 en estos momentos, un aumento del 111 %.

El 95 % de los 139 pacientes que están siendo tratados actualmente en la red de hospitales públicos del Jackson, la más grande del estado, no están vacunados.

Para seguridad de los pacientes, visitantes y personal sanitario, el sistema Jackson ya no permitirá visitas en la mayoría de sus centros de salud a los pacientes hospitalizados, a partir del próximo 21 de julio.

Los casos están aumentando en todo el país a medida que la variante delta -de más fácil transmisión- se propaga, lo que ha terminado con meses de disminución constante del número de contagios a medida que progresaba la vacunación.

01:27 | Reino Unido vacunará a los menores de 12 a 15 años vulnerables

El Reino Unido vacunará contra el COVID-19 a los menores de 12 a 15 años que sean vulnerables, anunció este lunes el gobierno británico, muy criticado por el impacto del levantamiento de las restricciones sanitarias en los jóvenes. Actualmente, los jóvenes de más de 16 años pueden vacunarse si son muy vulnerables o de riesgo a causa de patologías subyacentes.

El programa de vacunación se extenderá ahora a los "de 12 a 15 años que sufran discapacidades neurológicas graves, síndrome de Down, que estén inmunodeprimidos o tengan discapacidades mentales graves o múltiples", dijo ante el parlamento el secretario de Estado encargado de la vacunación, Nadhim Zahawi.

Los menores de este grupo de edad que estén en contacto en su hogar con personas inmunodeprimidas también podrán ser inmunizados, agregó. La vacuna utilizada será la de Pfizer/BioNTech, que el regulador británico aprobó para los mayores de 12 años.

01:24 | Pacientes psiquiátricos afectados por formas graves de covid

Las personas que sufren enfermedades psiquiátricas tienen más riesgo de padecer una forma grave de COVID-19 y morir, muestra un estudio cuyos autores piden vacunar prioritariamente a estos pacientes.

Este pronóstico podría explicarse por los "obstáculos para recibir atención médica" adecuada, las "alteraciones inmunoinflamatorias relacionadas con los trastornos psiquiátricos" o por el impacto de los tratamientos tomados por esos pacientes, indican dos de los autores en un comunicado publicado el lunes por la Fundación FondaMental, red de investigadores sobre enfermedades psiquiátricas.

Este artículo, que sintetiza 33 estudios publicados sobre el tema en 22 países, concluye que los pacientes que sufren trastornos mentales tienen un riesgo dos veces más elevado de morir de covid en caso de infección con relación al resto. Esta asociación se da especialmente para los trastornos psicóticos, los trastornos de humor, las adicciones y el retraso mental, pero no en los trastornos de la ansiedad.

01:00 | Cifras siguen bajando en Colombia

Las cifras de la pandemia siguieron bajando este lunes en Colombia, cuyas autoridades sanitarias informaron de 16.455 contagios nuevos y 446 fallecidos. Con esos datos, el país acumula 116.753 víctimas mortales y 4.655.921 casos, de los cuales aún permanecen activos 118.006, equivalentes al 2,53 %.

"Es evidente la reducción de contagios por fecha de inicio de síntomas (FIS) y de la positividad a nivel nacional. Todos los colombianos debemos actuar para evitar aglomeraciones e impedir un nuevo pico", expresó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Twitter.

00:34 | Documentan el primer caso de parálisis facial tras cada dosis de Pfizer

El caso de un paciente que experimentó dos parálisis faciales, una tras la primera y otra después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, sugiere "fuertemente" que la parálisis de Bell del nervio facial y de causa desconocida "está relacionada" con este preparado.

Este es el primer caso publicado en la literatura médica de dos parálisis unilaterales del nervio facial, en las que los músculos de un lado de la cara se debilitan o se paralizan, y que se produjeron poco después de cada dosis de la vacuna COVID-19. El artículo se publica en la revista BMJ Case Reports.

Según los autores, "la ocurrencia de los episodios inmediatamente después de cada dosis de la vacuna sugiere fuertemente que la parálisis de Bell se atribuyó a la vacuna de Pfizer-BioNTech, aunque no se puede establecer una relación causal".

00:08 | Un brote de covid paraliza el rodaje de la secuela de "Game of Thrones"

El rodaje de "House of the Dragon", la primera secuela de "Game of Thrones", ha tenido que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por COVID-19 mientras filmaban unas escenas en Reino Unido.

Según una exclusiva publicada por el diario Deadline este lunes, el positivo corresponde a la zona A de la producción, que incluye al reparto de la serie.

No es la única grabación paralizada por el coronavirus en Reino Unido, donde la producción de la segunda temporada de "Bridgeton" ha tenido que suspenderse dos veces en una semana y la situación sanitaria preocupa a los estudios televisivos, ya que los casos siguen aumentando en las islas británicas, que acaban de reabrir por completo su economía.

