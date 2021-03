+Coronavirus hoy: Brasil sobrepasa marca de 100.000 casos diarios+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

01:10| México cerca de pasar el umbral de las 200.000 muertes

México se aproxima este jueves (25.03.2021) a los 200.000 decesos por COVID-19 pese a completar nueve semanas con cifras a la baja, una tendencia que sin embargo no disipa el temor a una nueva ola de contagios.

La Secretaría de Salud contabilizaba hasta el miércoles 199.627 muertes, que convierten al país en el tercero más enlutado en números absolutos después de Estados Unidos y Brasil. Con 126 millones de habitantes, la tasa de letalidad de México es la decimoséptima por 100.000 personas. Los contagios superan los 2,2 millones. Lejos quedaron las previsiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que de un estimado inicial de 8.000 decesos pasó a 35.000 y luego a 60.000 en un escenario "catastrófico".

01:01| OPS destaca baja letalidad del COVID-19 en Panamá

Panamá, que acumula 352.579 casos y 6.073 muertes por COVID-19, registra una reducción de pacientes en sala e intensivos y se ubica entre los países de América Latina con más baja letalidad por el virus, dijo el Gobierno citando un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según los análisis de la OPS, para este marzo Panamá reporta un promedio de 744 ingresos de pacientes en sala y de 120 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), es decir de 48,0 por ciento y 58,8 por ciento, en comparación con los promedios registrados en febrero pasado de 1.432 pacientes en sala y 204 en intensivos, respectivamente.

00:52| Brasil investiga ingreso ilegal al país de vacunas

Brasil investiga el posible ingreso ilegal al país de vacunas anticovid tras la supuesta vacunación de un grupo de políticos, empresarios y sus familias con antídotos adquiridos por cuenta propia, lo que llevó a la Policía Federal a abrir un proceso.

Según el artículo publicado por la revista Piauí en su sitio web, los hechos supuestamente ocurrieron esta semana en un estacionamiento ubicado en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, donde unas 50 personas recibieron la primera dosis de un inmunizante contra COVID-19. La denuncia, reforzada con la divulgación de un video, prendió las alarmas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), que luego de conocer la noticia solicitó a la Policía Federal investigar los hechos.

00:34| Duque pide acelerar distribución de vacunas en la Comunidad Andina

El presidente colombiano, Iván Duque, instó a los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) a que aceleren "la disponibilidad y la equidad en la distribución de las vacunas" con el objetivo de "compaginar las medidas farmacológicas y no farmacológicas para enfrentar" la pandemia del coronavirus.

Así lo aseguró el jefe de Estado colombiano, que ejerce la Presidencia pro témpore de la CAN, y que lideró la V Reunión de Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). En ese acto, realizado en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá, Duque estuvo acompañado de la canciller colombiana, Claudia Blum, y el secretario general de la CAN, Jorge Pedraza.

00:31| Muere el reconocido periodista deportivo uruguayo Alberto Sonsol por COVID-19

El periodista Alberto Sonsol, narrador de los encuentros del fútbol y el baloncesto en Uruguay, falleció a los 63 años en Montevideo después de varios días luchando contra el COVID-19 en un centro de cuidados intensivos.

"Papá no sufre más", escribió en su cuenta de Twitter Alejandro Sonsol, uno de los hijos del reconocido comunicador. Enseguida, varios medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y muchos de sus colegas, además de personalidades de diferentes ámbitos, lo despidieron al aire y en las redes sociales.

00:29| La UE revisa su estrategia de vacunación ante un 5% de población inmunizada

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se comprometieron a revisar su estrategia de producción y distribución de las vacunas, ante un primer trimestre que acaba con solo el 5 por ciento de la población adulta inmunizada por los retrasos, sobre todo, de la farmacéutica AstraZeneca.

"Hay una necesidad imperiosa de seguir trabajando para mejorar en Europa la producción de las vacunas y la distribución entre los Estados miembros", dijo al término de la cumbre el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Por ahora, se han distribuido 88 millones de dosis en la UE, de las cuales se han administrado 62 millones y 18,2 millones de ciudadanos comunitarios han recibido los dos pinchazos de las vacunas.

00:18| Cuba incluye a deportistas en prueba de candidato de vacuna contra COVID-19

Cuba aplicó la primera dosis de su candidato de vacuna contra COVID-19, Soberana 02, a las preselecciones de boxeo y lucha que se preparan para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, informaron medios estatales de la isla.

Un total de 115 personas que incluyen a los conjuntos de boxeo, lucha, así como sus técnicos y el personal del Instituto de Medicina Deportiva de la isla recibieron el fármaco como parte del "estudio de intervención" poblacional iniciado esta semana en La Habana con Soberana 02, el más avanzado de los cinco proyectos de vacuna que se desarrollan en Cuba contra el coronavirus.

00:11| Bolsonaro se escuda en Merkel para renovar sus críticas a los confinamientos

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se escudó en la canciller alemana, Ángela Merkel, para renovar su crítica a los confinamientos y otras medidas restrictivas adoptadas por alcaldes y gobernadores para contener al COVID-19.

"Me sorprendió esta semana una declaración de Ángela Merkel, que canceló un confinamiento previsto para Semana Santa, hizo un mea culpa y dijo que era un error", indicó el mandatario brasileño en su habitual transmisión de los jueves a través de sus redes sociales.

00:10| Perú le dice a bomberos que "no hay vacunas" para inmunizarlos

El Gobierno de Perú le dijo al cuerpo de bomberos voluntarios que "no hay vacunas" para inmunizarles contra COVID-19, a pesar de que son considerados en la primera línea de combate de la pandemia y hasta el momento se ha infectado el 40 por ciento de sus miembros operativos.

Esta información fue revelada por el brigadier general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBVP) Raúl Begazo, quien advirtió en una emisora local que si no son vacunados pronto su capacidad operativa se verá cada vez más reducida "y de repente en un futuro no muy lejano" dejarán de atender emergencias. "Nosotros estamos en primera línea y hasta la fecha no hemos sido considerados en el proceso de vacunación", enfatizó Begazo en referencia a la inmunización que ya se aplica en el país con dosis de los laboratorios Sinopharm y Pfizer al personal sanitario, policial y militar, además de a las personas adulto-mayores.

00:09| Amazon vacunará en sus almacenes a personal de la empresa en EE.UU.

Amazon empezará a vacunar contra COVID-19 a su personal en los propios almacenes donde trabajan, una medida que empezará a aplicarse en las próximas semanas y que acelerará todavía más el rápido despliegue del proceso de vacunación en el país norteamericano, informó la empresa.

La compañía de comercio electrónico es el segundo mayor empleador de Estados Unidos, con casi 1.300.000 trabajadores, solo por detrás de los más de dos millones de Walmart, y tiene presencia en prácticamente todos los rincones del país.

00:08| Cancelan el Preolímpico de eslalon en Río de Janeiro

La Confederación Panamericana de Canoas (COPAC) anunció la cancelación del Campeonato Panamericano de Canotaje de eslalon, clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que se celebraría en Río de Janeiro del 29 de abril al 2 de mayo debido al aumento de los casos de COVID-19 en esa ciudad.

La COPAC explicó que, junto con la Federación Internacional de Piragüismo (IFC), se han "visto obligadas" a cancelar el campeonato ante las "continuas preocupaciones" sobre la propagación de la enfermedad en la ciudad brasileña. De acuerdo a un comunicado enviado a las federaciones del continente, ambas entidades discutirán con el Comité Olímpico Internacional (COI) la manera en que se asignarán las cuotas olímpicas.

00:07| Costa dice que el objetivo no es una guerra comercial por las vacunas

El primer ministro portugués, António Costa, dijo que la Unión Europea hará todo lo necesario para asegurar que se cumplen los contratos con las farmacéuticas, incluido el control de las exportaciones, pero insistió en que el objetivo no es una guerra comercial por las vacunas.

"Las armas son armas, pero el objetivo no es la guerra, es una cooperación pacífica", dijo en rueda de prensa tras el Consejo Europeo, donde señaló que "cuando la UE dice que utilizará todas las armas no dice que la primera que vaya a utilizar sea el bloqueo de las exportaciones".

00:06| Macron apoya bloquear las exportaciones de vacunas si no se cumplen contratos

El presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó el bloqueo de las exportaciones de vacunas contra COVID-19 a las farmacéuticas que no cumplan sus contratos de entrega con la Unión Europea y urgió a "un diálogo con algunos fabricantes".

"Apoyo el mecanismo de control puesto en marcha por la Comisión Europea y el hecho de que debemos bloquear de las exportaciones de los laboratorios mientras no cumplan sus compromisos con los europeos", afirmó Macron en una comparecencia ante la prensa tras la primera jornada del Consejo Europeo.

00:05| Personal médico boliviano analiza medidas de presión en rechazo a Ley de Emergencia

El Colegio Médico de Bolivia se reunió para analizar las marchas y huelgas que mantiene ese gremio a nivel nacional en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria, que fue aprobada hace más de un mes.

El gremio se reunió en el Colegio Médico de Cochabamba para analizar las medidas de presión que sostuvo desde el pasado 19 de febrero en rechazo a esa ley que exigen que sea abrogada. "Vamos a hacer un análisis para hacer algunas consideraciones sobre las movilizaciones que hemos tenido a nivel nacional", expresó a Efe el presidente gremial, Édgar Fernández.

00:04| Argentina cerró 2020 con 11% de paro por la pandemia

Argentina culminó 2020 con 11 por ciento de su población activa sin trabajo. Una cifra mayor al 8,9 por ciento de un año antes pero que muestra visos de mejora si se tiene en cuenta el paulatino descenso de la tasa de paro que se ha dado desde el pico del 13,1 por ciento anotado entre abril y junio, en medio de la pandemia.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de su Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el desempleo afecta al 11,9 por ciento de las mujeres y al 10,2 por ciento de los hombres, y, por edades, la franja juvenil, entre los 14 y los 29 años, es la peor parada: están sin empleo el 26 por ciento de ellas y el 19 por ciento de ellos.

00:03| Guayaquil facilitará ocho puntos para vacunar a 1,8 millones de personas

El Municipio de Guayaquil dio a conocer un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador por el que dispondrá de ocho puntos en el que se podrán vacunar contra COVID-19 a 1,8 millones de habitantes de la urbe costera.

De acuerdo a un comunicado del Ayuntamiento guayaquileño, esa cifra representa al 65 por ciento de la población de la ciudad, lo que permitirá alcanzar la inmunidad comunitaria. "En 72 horas se ha resuelto lo que en más de mes y medio no han podido resolver. La suma de esfuerzos siempre va a multiplicar resultados", expresó el vicealcalde, Josué Sánchez.

00:02| Brasil sobrepasa la marca de los 100.000 casos diarios

Brasil, el país más azotado actualmente por la pandemia, sobrepasó los 100.000 contagios diarios de coronavirus, por lo que el total asciende ahora a 12.320.169.

Según el boletín del Ministerio de Salud, el país registró 100.158 casos y 2.777 muertes por COVID-19 en un solo día, lo que ratifica el recrudecimiento de una crisis sanitaria que deja ya un total de 303.462 decesos en 13 meses. En tan solo cuatro días, Brasil superó varias trágicas marcas: el martes rompió el umbral de las 3.000 muertes diarias, el miércoles sobrepasó los 300.000 decesos acumulados y este jueves registró la mayor cantidad de infecciones diarias desde el comienzo de la pandemia.

00:01| Merkel ve "notables problemas legales" para prohibir vacaciones en extranjero

La canciller alemana, Angela Merkel, ratificó el propósito de su Gobierno de "restringir" los viajes vacacionales al extranjero por la pandemia, aunque admitió que existen "notables problemas legales" para tratar de implantar su prohibición.

"No podemos comportarnos de forma contraria a la ley", afirmó la líder alemana, en una comparecencia ante los medios tras la cumbre, en formato telemático, de los líderes de la Unión Europea (UE).

00:00| Nissan y Toyota también paran sus plantas automotrices en Brasil

Las filiales en Brasil de las multinacionales Nissan y Toyota se sumaron a la paralización de varias fábricas del sector automotor por causa del avance acelerado de la pandemia por COVID-19, que suma en el país más de 12,3 millones de casos confirmados y 303.000 muertes.

Según comunicó la empresa, Nissan Brasil decidió otorgar vacaciones colectivas a sus empleados, e informó que la línea de montaje en la ciudad de Resende -en el estado de Río de Janeiro (sudeste) y que es la principal de la compañía- será suspendida entre el 26 de marzo y el 9 de abril, retomando las actividades el 12 de abril.

ama (efe, afp)