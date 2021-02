+Coronavirus hoy: Boris Johnson anuncia plan de desconfinamiento+

12:26 Boris Johnson presenta su plan para desconfinar

Inglaterra quedó confinada desde principios de enero para luchar contra la epidemia de covid-19 que ha dejado más de 120.000 muertos en Reino Unido y dejó a los hospitales al borde del colapso. Ya terminando febrero. Como los efectos del confinamiento y las campañas de vacunación masiva se puede observar una caída del número de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecidos, por lo que Boris Johnson dará a conocer este lunes (22.02.2021) en el Parlamento las medidas del desconfinamiento.

El secretario de Estado para la vacunación, Nadhim Zahawi, confirmó la reapertura de todas las escuelas británicas el 8 de marzo. Luego, a partir del 29 de marzo, se podrán permitir reuniones al aire libre limitadas a seis personas o dos hogares diferentes, según el plan del gobierno. Sin embargo, tiendas no imprescindibles, peluquerías, pubs, restaurantes, cines y museos tendrán que esperar. El desconfinamiento será "cuidadoso" y "progresivo", advirtió Boris Johnson.

Esta buena noticia se produce tras el éxito de la primera fase de la campaña de vacunación, en la que 15 millones de personas habían recibido la primera dosis a mediados de febrero, entre ellos los mayores de las residencias de ancianos.

11:16 Reabren las escuelas alemanas a pesar del temor a una tercera ola de la pandemia

Las escuelas y guarderías reabrieron este lunes (22.02.2021) después de dos meses de cierre en gran parte de Alemania, a pesar de los temores de una tercera ola epidémica causada por la propagación de la variante británica.

Los niños pudieron regresar a sus centros educacionales en 10 de los 16 estados de Alemania. "Es bueno que muchas escuelas estén reanudando gradualmente la enseñanza presencial", dijo Anja Karliczek, ministra de Educación, a la agencia DPA.

10:44 Madrid contratará sanitarios jubilados para ampliar capacidad de vacunación

La Comunidad de Madrid ha autorizado la incorporación de médicos y enfermeros jubilados para colaborar en la campaña de vacunación masiva contra la covid-19 en la región para lograr frenar la pandemia. A través de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, la Consejería de Sanidad ha facultado a los centros de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Summa 112 a reincorporar al servicio activo a sanitarios jubilados que no hayan alcanzado los 70 años.

El objetivo es que estos profesionales puedan prestar apoyo en la vacunación masiva a la población cuando se dispongan de las dosis "comprometidas por el Ministerio de Sanidad", subraya el Gobierno regional en un comunicado, que remarca que esta resolución atiende a las peticiones de profesionales jubilados que desean incorporarse a prestar este servicio.



10:16 La OMS recomendará estudiar más a fondo las primeras pistas del SARS CoV-2

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó China para estudiar el origen de la pandemia recomendará que se realice un rastreo "más profundo" de los contactos del primer paciente conocido con la covid-19 en el llamado "epicentro" del virus, Wuhan, China.

Según informa la cadena estadounidense CNN, los expertos también quieren tener más información sobre la cadena de suministros de casi una docena de comerciantes en el mercado de mariscos chino de Huanan, que, según se cree, jugó un papel fundamental en la propagación temprana de la Covid-19 a finales de 2019.

Las recomendaciones del panel de la OMS seguirán varias líneas clave de investigación, en primer lugar, solicitarán más detalles sobre el historial de contactos del paciente tratado el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, el primer caso confirmado por científicos chinos. Los expertos dicen que ese paciente no ha sido identificado públicamente, pero es, según los investigadores de la OMS, un oficinista de unos cuarenta años que no había realizado viajes exóticos, no tenía antecedentes de contactos con infectados, y vivía con su esposa e hijo.

Por otro lado, científicos independientes indicaron a la cadena CNN que los expertos chinos deberían haber realizado muchos meses antes una investigación más profunda de los orígenes del virus. De hecho, encontraron "sorprendente" e "inverosímil" que los expertos chinos no hubieran hecho ese trabajo, recalca el medio.

09:45 Túnez investiga una posible cepa local del coronavirus

Científicos tunecinos investigan si se ha producido una mutación y existe una nueva variante local de la Covid-19 en el país después de detectar dos infecciones que parecen seguir un patrón distinto, informó hoy (22.02.2021) la prensa local.

Según el director del Instituto nacional Pasteur, el más prestigioso del país norteafricano, Hashemi al Wazir, los dos casos que se investigan fueron hallados por coincidencia tras numerosos exámenes en un joven asintomático y en un hombre de edad avanzada que sufrió una enfermedad crítica y murió. Sin embargo, aún no es posible vincular la muerte del anciano, ingresado en el hospital Monji Slim de La Marsa y que en principio dio negativo en los exámenes, con la posible nueva cepa, advirtió.

El presidente del Comité sanitario del Parlamento Tunecino, Sohail Alouni, admitió, por su parte, que los laboratorios nacionales no están capacitados en este momento para detectar nuevas variantes pero que ya se han iniciado las actuaciones necesarias para dotarse de equipos más modernos.

09:19 Madrid levanta restricciones en 31 zonas y 7 localidades

La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes las restricciones de movilidad por el coronavirus en 31 zonas básicas de salud y siete localidades al disminuir un 50 por ciento los contagios, e introduce limitaciones en dos áreas nuevas: Vinateros-Torito (distrito de Moratalaz, en la capital) y Villanueva del Pardillo.

De esta forma, quedan 25 zonas y ocho localidades de la región de donde no se puede entrar ni salir salvo para motivos justificados, como trabajar o ir al médico. Estas zonas, donde viven alrededor de 707.000 madrileños, el 11 por ciento de la población, concentran el 15 por ciento de los contagios de coronavirus.

mn (EFE, AFP)