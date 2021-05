+ Coronavirus hoy: BioNTech suministrará vacunas a atletas de los JJ.OO. +

Todas las actualizaciones en Hora del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés)

12.46 | Presidente de Filipinas ordena arrestar a quienes usen mal la mascarilla

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía detener a los que no lleven la mascarilla correctamente, incluidos a los que la llevan por debajo de la nariz, en un momento en que su país tiene dificultades para contener un brote de coronavirus. El jefe de Estado lanzó esta nueva directiva después de una reunión del grupo de trabajo sobre el SARS-CoV-2, según un video transmitido por sus servicios el miércoles por la noche, y en el que se ve que todos llevan la máscara, excepto él. El ministro de Justicia y el jefe de la policía instaron a los agentes a imponer multas o servicios comunitarios a los infractores, en lugar de detenerlos, tras la muerte de un hombre que, por violar el toque de queda, fue obligado a realizar un centenar de flexiones por la policía. Pero Duterte afirma que los policías deben mostrarse intratables con las personas que llevan mal la máscara. (AFP)

12.38 | Acuerdo entre BioNTech/Pfizer y COI para suministrar vacunas a deportistas de Juegos de Tokio

Los laboratorios BioNTech y Pfizer anunciaron este jueves (06.05.2021) haber alcanzado un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI) para suministrar vacunas contra el SARS-CoV-2 a los atletas y miembros de las delegaciones participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las empresas anunciaron que "coordinarán con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo" y las primeras entregas de vacunas comenzarán a fines de mayo. El COI no ha hecho obligatoria la vacunación, pero la recomienda a todos los participantes de los Juegos. En una nota, los dos laboratorios señalaron que el objetivo del memorando de entendimiento firmado por el COI es que "las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada" a la capital japonesa. Estas dosis se sumarán a las entregas ya previstas como parte de los pedidos realizados por los gobiernos nacionales o la iniciativa internacional Covax. (AFP)

12.20 | Sídney se moviliza para hallar el origen de primeros casos de coronavirus en un mes

Las autoridades de salud de Sídney, en el este de Australia, intentaban este jueves (06.05.2021) para hallar el origen de los primeros casos locales de contaminación del coronavirus en un mes. Ante este rebrote, las autoridades de Nueva Zelanda suspendieron los viajes con esta ciudad australiana, hasta que se conozca el origen de estos casos. Un hombre de unos 50 años y su esposa dieron positivo al virus, generando la alerta en una docena de localidades en torno a Sídney donde estas dos personas se desplazaron cuando era contagiosos. Se trata de los primeros casos de transmisión registrada desde principios de abril en la ciudad australiana, al margen de los hoteles de cuarentena. La jefa de gobierno del Estado de Nueva Gales, de la que Sídney es capital, Gladys Berejiklian, anunció que a partir de las 17 horas los cinco millones de habitantes de la ciudad debían volver a ponerse mascarilla en los transportes públicos y los espacios cerrados. Australia ha contenido con éxito la propagación del virus gracias a un drástico control de sus fronteras. (AFP)

11.56 | Agencias de Tailandia ofrecen viajes a EE.UU. para vacunarse contra el SARS-CoV-2

Ante la lentitud de las vacunaciones en Tailandia, varias agencias en este país ofrecen viajes organizados a Estados Unidos y otros países como Rusia y Serbia para inocularse contra el SARS-CoV-2 desde unos 2.400 dólares (2.000 euros). Las autoridades de Tailandia, un popular destino de turismo médico antes de la pandemia, dijeron que este tipo de viajes están permitidos, pero instaron a los usuarios a consultar con las normas y regulaciones de los países de destino. Los primeros turistas de vacunas tienen previsto partir el próximo 12 de mayo en un viaje organizado por la agencia Unithai Trip, que ofrece como destinos Los Ángeles y San Francisco en Estados Unidos para inocularse con la vacuna de Johnson and Johnson, así como Serbia. Los paquetes para dos personas cuestan unos 3.700 dólares o 3.100 euros por cabeza, pero la tarifa disminuye hasta unos 2.400 dólares o 2.000 euros con grupos de más viajeros. My Journey Travel también empezó a ofrecer esta semana viajes organizados a Los Ángeles y San Francisco para turistas que quieran vacunarse por unos 5.600 dólares o 4.600 euros por persona para grupos de dos viajeros. Por su parte, la agencia Udachi organiza viajes a Rusia para inocularse con la vacuna Sputnik a partir de 3.800 dólares o 3.100 euros por persona para grupos de diez. (EFE)

10.56 | Berlín abrirá AstraZeneca a todos los grupos en plan acelerado de vacunación

El gobierno alemán se propone abrir la vacunación con AstraZeneca a todos los grupos, como parte de la campaña acelerada emprendida en las últimas semanas y con el objetivo de haber ofrecido la vacuna a todos los adultos hacia julio. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, abordará este jueves (06.05.2021) con los responsables sanitarios de los 16 estados federados la liberación de AstraZeneca del orden de prioridades. El fármaco anglo-sueco pasó a ser administrado de manera generalizada solo a mayores de 60 años a partir de finales de marzo, por el riesgo a trombos cerebrales especialmente en mujeres jóvenes. El titular de Sanidad se propone, asimismo, reducir el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, que en AstraZeneca se demora unas doce semanas. Este intervalo convierte en poco deseable para muchos ciudadanos esa vacuna, ya que con BioNTech/Pfizer el plazo hasta lograr la máxima inmunidad se reduce a entre seis y ocho semanas. La campaña de vacunación empezó a acelerarse con la entrada en abril. Hasta ayer había recibido al menos la primera dosis 25,4 millones de ciudadanos -un 30,6 por ciento del total de la población-, mientras que 7,1 millones -o un 8,6 por ciento del total- tiene la pauta completa, según los últimos datos. (EFE)

10.38 | OMS admite su lenta respuesta ante el COVID en los primeros meses de pandemia

Dos informes que revisan el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia del SARS-CoV-2, que se presentarán en la próxima asamblea del organismo, admiten la lenta reacción de éste en los primeros meses de crisis sanitaria a la hora de dictar recomendaciones y tomar medidas. Una de las claves para la lentitud fue "el tiempo que se tardó en identificar la posibilidad de contagio de una persona a otra, así como la transmisión asintomática o presintomática", destaca uno de estos informes, elaborado por el Comité de Revisión de las Regulaciones Internacionales de Salud. A la hora de responder a los primeros brotes, "la OMS debería haber usado sus propias evaluaciones de riesgo, sin esperar la aprobación de los países afectados o consejos de su Comité de Emergencia", señaló el informe. Éste concluye que "el mundo no estaba preparado para una amenaza de este tipo", y mostró por ello una falta de habilidad colectiva para predecir la evolución de la pandemia, no sólo en sus aspectos sanitarios, sino también en los sociales o económicos. El segundo informe de revisión, del Comité Asesor Independiente de Supervisión, abunda en similares críticas y señala que en 2020 hubo "falta de voluntad política y solidaridad global", lo que sigue traduciéndose en problemas como la limitada producción de vacunas o una insuficiente financiación de la respuesta global a la pandemia. (EFE)

10.22 | Duterte se disculpa por aplicarse vacuna Sinopharm no aprobada en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se disculpó este jueves (096.05.2021) por haberse aplicado la vacuna china Sinopharm, que aún no cuenta con el visto bueno de las autoridades sanitarias filipinas, y ordenó la retirada de la donación de mil dosis de la misma por parte de China. "Lamentamos el asunto por el que se nos critica, aceptamos la responsabilidad. Lo sentimos, tienes razón, estamos equivocados", señaló el mandatario en un discurso televisado la noche del miércoles, en un inusual tono de disculpa. Duterte fue inoculado el pasado lunes en directo por la televisión con la vacuna Sinopharm, que no ha recibido la autorización para uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), que sí dio luz verde a otras vacunas, como la china Sinovac, la rusa Sputnik V, la sueco-británica AstraZeneca, la alemana BioNTech y las estadounidenses Moderna y Janssen. El mandatario señaló que ya ha pedido formalmente al embajador chino en Manila que retiren la donación de unas mil vacunas de Sinopharm y que no envíen más dosis hasta que no tengan la aprobación de la FDA. (EFE)

08.55 | Grecia bate su récord de vacunaciones en un día

El aumento del ritmo de vacunación en Grecia ha permitido cumplir dos hitos al superar en un solo día: los 100.000 inoculados y traspasar la barrera del millón de personas que han recibido las dos dosis, según anunciaron este jueves (06.05.2021) las autoridades sanitarias. Así, 1.037.129 personas han recibido las dos dosis de la vacuna, lo que supone un 10 por ciento de la población del país. Desde que comenzó la campaña de vacunación a finales de diciembre, en Grecia se han realizado 3.309.788 vacunaciones y menos de un cuarto de la población ha recibido al menos una dosis. Este miércoles 108.576 personas fueron inoculadas, muy por encima de las alrededor de 50.000 a 60.000 que ha habido de media diaria hasta ahora. (EFE)

08.42 | Alemania: siguen bajando la incidencia y nuevas infecciones por semana

Las autoridades sanitarias alemanas notificaron 21.953 nuevos positivos en un día y 250 víctimas mortales, frente a 24.736 positivos y 264 muertos hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados esta madrugada (06.05.2021). La incidencia acumulada en siete días cayó en el conjunto del país a 129,1 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, después de marcar 132,8 el miércoles y 154,9 el pasado jueves. En una semana, las autoridades sanitarias verificaron 107.400 nuevas infecciones; hace siete días, 128.799. El factor semanal de reproducción está en 0,83, lo que implica que cada cien infectados contagian de media otras 83 personas. Alemania acumula desde el inicio de la pandemia 3.473.503 positivos y 84.126 víctimas mortales con o por covid-19. (EFE)

DZC