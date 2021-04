+ Coronavirus hoy: Alemania vacunará a atletas que competirán en Tokio +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

14.19 | Llegan a Brasil insumos para producir 5 millones de nuevas vacunas

Brasil recibió este lunes (19.04.2021) la materia prima necesaria para producir otras 5 millones de dosis de la Coronavac, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y cuya producción en el país sudamericano fue interrumpida debido a la falta de insumos. Los 3.000 litros del material partieron desde Pekín y desembarcaron en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, alrededor de las 6.15 hora local (9.15 GMT), tras realizar dos escalas, en Estambul (Turquía) y Dakar (Senegal). El insumo será utilizado para la fabricación de las dosis, que está produciendo localmente el Instituto Butantan paulista, responsable de las pruebas masivas con voluntarios de la vacuna china en Brasil. Se trata del tercer lote de Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) desembarcado en el país sudamericano en lo que va de 2021. Hasta el momento, ya fueron distribuidas 40,7 millones de dosis de la Coronavac, que es el principal antídoto utilizado en la campaña de vacunación iniciada en todo el territorio brasileño el pasado 17 de enero. (EFE)

13.51 | Alemania vacunará a su delegación antes de los Juegos de Tokio

El Gobierno alemán avanzó este lunes (19.04.2021) que vacunará "a tiempo" a la delegación nacional que enviará a los Juegos Olímpicos de Tokio, que está previsto que se celebren del 23 de julio al 8 de agosto. Un portavoz del Ministerio alemán de Interior aseguró en una rueda de prensa ordinaria que, para evitar riesgos para los atletas y todo el equipo que los acompaña, todos los miembros de la delegación alemana serán convenientemente vacunados. El Consejo de Ministros "ve bien" mandar a los atletas a Tokio, agregó el portavoz, lo que supone un voto de confianza al Gobierno japonés, que se ha comprometido a organizar unos juegos olímpicos seguros a pesar de la pandemia global de coronavirus. (EFE)

12.26 | Grecia suspende cuarentena anticovid para residentes de la UE y otros cinco países

La aviación civil griega anunció este lunes (19.04.2021) que levantaba la cuarentena obligatoria de siete días, en vigor hasta ahora en Grecia, para los viajeros "residentes permanentes de los países miembros de la Unión Europea, el espacio Schengen, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Serbia y Emiratos Árabes Unidos". Esta suspensión de la cuarentena se aplica a los vuelos con "viajeros que hayan recibido las dos dosis de la vacuna" o para los que "sean negativos al virus y dispongan de un test negativo de detección del coronavirus, de menos de 72 horas", precisó un comunicado de la aviación civil griega. (AFP)

11.19 | Un carguero, en cuarentena en isla griega de Creta tras hallarse un muerto y 10 contagiados

Un carguero griego procedente de Puerto Saíd, en el norte de Egipto, fue puesto en cuarentena a su llegada a la isla de Creta tras hallarse una persona muerta en su cabina y otras diez positivas por SARS-CoV-2, informaron este lunes (19.04.2021) los guardacostas. El barco "Heroic", con bandera griega, que llegó el domingo por la mañana al puerto Kaloi Limenes, en el sur de la isla griega de Creta, fue aislado después de un "control sanitario" a bordo. "Un marino fue hallado muerto en su cabina por el capitán, probablemente por la epidemia, y uno de los mecánicos, contagiado con SARS-CoV-2, fue hospitalizado en la isla de Rodas", indicó una responsable de prensa de los guardacostas. Otros nueve marinos dieron positivo al coronavirus, de un total de 21 miembros de la tripulación (13 filipinos y ocho griegos), según esta responsable. (AFP)

Boris Johnson.

11.18 | Boris Johnson cancela viaje oficial a India por la pandemia

La visita oficial que el primer ministro británico, Boris Johnson, debía realizar a India a finales de abril, su primer gran viaje al extranjero, fue cancelada debido al empeoramiento de la pandemia en ese país, informó este lunes (19.04.2021) Downing Street en un comunicado. "En vista de la situación actual del coronavirus, el primer ministro Boris Johnson no podrá visitar India la próxima semana", dice el texto. En cambio, hablará con su homólogo indio Narendra Modi "a finales de este mes" para tratar de la "ambiciosa" asociación comercial que ambos países quieren poner en marcha. (AFP)

11.17 | Finlandia reabre la hostelería con limitaciones tras remitir la pandemia

Finlandia reabrió este lunes (19.04.2021) los cafés, bares y restaurantes tras seis semanas de cierre por la pandemia del coronavirus, aunque con limitaciones de horario y aforo, mientras sigue remitiendo el ritmo de contagios en todo el país. Las limitaciones serán más estrictas en las regiones con más incidencia del virus, donde los bares podrán abrir hasta las 18 horas con un tercio de su aforo y los restaurantes hasta las 19 horas con la mitad de su capacidad. En estas regiones del sur del país, las más pobladas de Finlandia, estará permitido servir alcohol hasta las 17 horas, incluidas las terrazas, aunque seguirán estando cerradas las pistas de baile de bares y discotecas. Según el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL), la incidencia acumulada ha caído un 38 por ciento en los últimos 14 días respecto a las dos semanas anteriores, hasta los 85,3 contagios por 100.000 habitantes. (EFE)

10.42 | Rusia y empresa china producirán más de 100 millones de dosis de la Sputnik V

Rusia y la biofarmacéutica china Hualan Biological Bacterin han acordado producir más de 100 millones de dosis al año de la vacuna rusa Sputnik V, informó este lunes (19.04.2021) el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR). Hasta el momento la Sputnik V ha sido registrada en 60 países con una población total de 3.000 millones de personas. La eficacia de la vacuna rusa es del 91,6 por ciento y la colaboración con Hualan Biological Bacterin permitirá a Rusia "aumentar significativamente las capacidades de producción" de la Sputnik V, que también será fabricada en Serbia e India. (EFE)

10.40 | Francia duda del certificado obligatorio mientras no se generalice la vacuna

Francia considera que resultaría difícil imponer de forma obligatoria un certificado sanitario para viajar mientras siga habiendo personas que no han podido vacunarse porque no les ha llegado el turno, señaló este lunes (19.04.2021) el secretario de Estado del Comercio Exterior, Franck Riester. "La dificultad es que ahora no todo el mundo puede acceder a la vacuna" sino que eso está condicionado a criterios como la edad o los riesgos de desarrollar la enfermedad, señaló Riester en una entrevista al canal de televisión BFMTV Business. "Cuando las cosas sean diferentes, es decir, cuando todo el mundo se pueda vacunar, miraremos las cosas de forma diferente. Hay que prepararse", añadió. La Comisión Europea ha lanzado el proyecto para facilitar los viajes entre los países de la UE de un certificado que contendría la información sobre las vacunas que ha recibido una persona, pero que también incluiría los test o si se está inmunizado por haber pasado la enfermedad. El proyecto va a ser tramitado por el Parlamento Europeo con el objetivo de que pueda estar listo en junio, de cara sobre todo a facilitar los desplazamientos durante las vacaciones de verano. (EFE)

10.17 | La vacuna cubana Soberana 02 se probará en 24.000 personas en Irán

Irán comenzará en los próximos días la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna cubana Soberana 02, llamada localmente Pasteur, que involucrará a 24.000 voluntarios de siete provincias del norte, centro y sur del país. El director del Instituto Pasteur de Irán, Alireza Biglarí, explicó este lunes (19.04.2021) que en los ensayos participan ocho Universidades de Ciencias Médicas de Mazandaran, Babol, Isfahan, Yazd, Kerman, Hormozgan, Zanyan y Hamedan. En dos de las provincias se administrará una dosis de refuerzo, además de las dos dosis de la vacuna, según Biglarí, citado por la agencia local de noticias ISNA. Según el acuerdo firmado en enero pasado entre el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de La Habana y el Instituto Pasteur, la tercera y última fase de pruebas de Soberana 02 se realiza también en el país persa y luego se transfiere la tecnología para producir el fármaco a nivel local. Para realizar las pruebas en Irán, llegaron en marzo a Teherán unas 100.000 dosis de la vacuna, que logró el pasado sábado el permiso para los ensayos clínicos en el país, tras ser evaluada su efectividad y seguridad por el Grupo de Trabajo de Ética en Investigación del Ministerio de Salud iraní. (EFE)

09.49 | Bélgica vuelve a autorizar los viajes no esenciales al extranjero

Bélgica volvió a autorizar este lunes (19.04.2021) los viajes no esenciales al extranjero, prohibidos desde finales de enero -aunque con excepciones- para intentar controlar la pandemia del SARS-CoV-2. Las restricciones, no obstante, se mantienen al regreso a Bélgica, por lo que si se ha viajado a una zona de riesgo, los pasajeros tendrán que hacerse una primera prueba PCR al volver y guardar cuarentena durante siete días. Un segundo test será obligatorio transcurrido ese tiempo y si el resultado es negativo, se podrá poner fin al aislamiento. Bélgica multará con 250 euros a quien se salte estas normas. (EFE)

08.39 | Incidencia en Alemania sube a 165,3, con 11.437 nuevos contagios en un día

La incidencia acumulada en siete días subió en Alemania hasta los 165,3 casos por 100.000 habitantes, frente a 136,4 hace una semana, con 11.437 nuevos contagios en las últimas 24 horas, unos 1.800 menos que el pasado lunes. La cifra de muertos por o con COVID-19 ascendió a 92, frente a 99 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados esta madrugada (19.04.2021). El pico de incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197,6 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en una semana. El número de positivos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.153.699 -de los cuales unos 2.787.200 son pacientes recuperados- y el de víctimas mortales con o por covid-19 suma 80.006.

07.50 | Emoción por apertura del corredor Australia-Nueva Zelanda "libres" de coronavirus

La emoción embargaba este lunes (19.04.2021) a los pasajeros que se disponían a embarcar en los primeros vuelos de la denominada burbuja, una medida que permite viajar entre Australia y Nueva Zelanda sin tener que efectuar cuarentena a su llegada a destino. Este dispositivo permitirá a las familias separadas desde el cierre de fronteras, hace unos 400 días debido a la pandemia, reunirse de nuevo. Centenares de miles de neozelandeses expatriados viven en Australia y, antes del coronavirus, muchos tomaban un vuelo regularmente para regresar al archipiélago. El trayecto dura tres horas. (AFP)

