+Coronavirus hoy: Alemania terminará con tests gratuitos para incentivar vacunación+

20:44 Experto de Oxford ve la inmunidad de grupo imposible con la variante Delta



El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, advirtió este martes (10.08.2021) que lograr la inmunidad de grupo ante el coronavirus "no es una posibilidad" una vez la variante Delta se hace dominante.

Pollard, que lideró el diseño de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 junto con la inmunóloga Sarah Gilbert, sostuvo ante un comité parlamentario que los programas de vacunación no deben basarse en la idea de lograr esa "inmunidad de rebaño". "Sabemos claramente que con la actual variante del coronavirus, la Delta, (el virus) continuará infectando a las personas que se han vacunado, y eso significa que cualquiera que todavía no se haya vacunado, en algún momento se encontrará con el virus", dijo el científico a los diputados.

Declaró además que en el futuro podría surgir "una variante que quizás incluso se transmita mejor entre poblaciones vacunadas", por lo que "eso otorga todavía más razones para no hacer girar los programas de vacunación en torno a la inmunidad de grupo".

A seis meses vista, Pollard piensa que se producirá en el Reino Unido una "fase de consolidación" en la lucha contra el virus y que la covid pasará de "epidemia" a un mal "endémico".



19:03 Alemania pondrá fin a los tests gratuitos de covid para fomentar la vacunación



Alemania eliminará las pruebas de detección gratuitas de covid-19 desde el 11 de octubre para reactivar la campaña de vacunación que se está ralentizando. Así lo decidieron el gobierno y los estados regionales. A partir de esa fecha, quienes no quieran vacunarse deberán pagar una prueba que demuestre que son negativos por covid-19 para poder acceder a los cines, restaurantes o gimnasios.

También se requerirán certificados de vacunación o pruebas negativas ni bien el umbral de infecciones alcance a 35 casos por cada 100.000 habitantes durante siete días.

No obstante, las pruebas gratuitas seguirán en vigor para aquellas personas que no puedan ser vacunadas por razones médicas, mujeres embarazadas o niños para los cuales todavía no existe una vacuna adecuada, de acuerdo al texto adoptado en la reunión entre Merkel y los dieciséis jefes de los Länder (estados regionales).

Dado que Alemania cuenta ahora con dosis de vacunas suficientes para todos sus ciudadanos, "pondremos fin a la gratuidad de las pruebas a partir del 11 de octubre", justificó la canciller. Añadiendo que espera que "las tasas de vacunación repunten nuevamente con fuerza", considerando que es "responsabilidad de todos" fomentar la inoculación.



17:48 Nepal aumenta restricciones ante la amenaza de una nueva ola de covid-19



Nepal aumentó este martes (10.08.2021) las restricciones de movimiento para tratar de evitar una nueva ola de coronavirus en el país, con la prohibición de que circulen vehículos por la noche, después de que se registrara el mayor número de contagios desde el pasado junio.

El objetivo de esta medida en el Valle de Katmandú es disuadir a la gente del ocio nocturno, una tendencia que había aumentado a pesar de que las autoridades solo permiten a los restaurantes servir comida para llevar, dijo a Efe el jefe de la administración de Katmandú, Kali Prasad Parajuli.

"Nos vimos obligados a hacer este anuncio cuando la gente empezó a cenar en los restaurantes y salir de fiesta", agregó sobre una medida que entrará en vigor el jueves. En este sentido, Parajuli explicó que, a excepción de los servicios de emergencia, se ha restringido el movimiento de los vehículos desde las ocho de la tarde para evitar la propagación del coronavirus ante la amenaza de la tercera ola del covid-19.

17:21 EE.UU. enviará a México 8,5 millones de vacunas contra covid-19



El gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 8,5 millones de vacunas de los laboratorios Moderna y AstraZeneca, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

El envío de las vacunas se acordó durante una llamada telefónica entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en la que también se abordó la migración y de la reapertura de la frontera común.

"Va a enviar Estados Unidos tres millones de dosis y media de la vacuna de Moderna y hasta cinco millones de la vacuna de Astra Zeneca", dijo el funcionario en conferencia de prensa, al agregar que las vacunas llegarán en agosto.

mn (efe, afp)