++ Coronavirus hoy ++ Alemania registra récord de fallecidos diarios con 952

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(08:30) Londres cierra de nuevo cines, teatros y restaurantes

Hoteles, restaurantes y locales de ocio volvieron a cerrar el miércoles (16.12.2020) en Londres, solo dos semanas después de que Inglaterra saliese de su segundo confinamiento, debido a una disparada de los contagios potencialmente impulsada por la aparición de una mutación del coronavirus.

La capital británica y partes del sureste de Inglaterra entraron esta madrugada en el nivel máximo de alerta contra el COVID-19, que ya se aplicaba a zonas del norte de Inglaterra. Esto implica el cierre de hoteles, bares y restaurantes -que únicamente podrán vender comida para llevar-, locales culturales como cines, teatros y museos y centros de ocio como las boleras.

Todo el que pueda hacerlo está llamado a trabajar desde casa y se deben evitar los viajes no esenciales. Las medidas incluyen también una limitación de los contactos sociales: está prohibido encontrarse en lugares cerrados con personas con las que no se conviva y los contactos exteriores en lugares como parques o playas no pueden superar las seis personas, niños incluidos. Comercios, salones de belleza, peluquerías y gimnasios pueden permanecer abiertos, así como las escuelas.

(08:20) Alemania anuncia récord diario de muertes con 952 fallecidos

Alemania registró un récord de 952 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, , 354 más que la anterior marca diaria, contabilizada el pasado viernes, anunciaron las autoridades este miércoles, día en que comienza un reconfinamiento parcial para frenar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus.

En las últimas 24 horas se registraron también 27.728 nuevos contagios, indicó el instituto alemán de control y prevención de enfermedades Robert Koch. Esto supone alrededor de 2.000 casos menos que el máximo de 29.875 registrado también el pasado viernes.

(06:55) China halla coronavirus en congelados de producción nacional

Las autoridades de la ciudad china de Chuzhou, en la provincia oriental de Anhui, anunciaron hoy que han hallado coronavirus en el empaquetado de carne de pollo congelada, algo que, según la prensa oficial, es la primera vez que se detecta el SARS-CoV-2 en productos de este tipo no importados.

Hasta ahora, China ha informado en numerosas ocasiones de la detección de virus en el empaquetado de alimentos congelados procedentes de otros países, el último de ellos este mismo martes, cuando las autoridades de Chongqing (centro) lo hallaron en un lote de carne de vacuno importada de Argentina, del que parte ya había sido vendido en diversas partes de la municipalidad.

En un comunicado difundido por el Gobierno de Chuzhou en su cuenta de la red social Weibo -equivalente chino de Twitter-, esa institución explica que "se tomaron inmediatamente medidas de emergencia" con más de 2.700 pruebas a empleados, de las que se conocen los resultados de unas 2.300, todos ellos negativos.

lgc (afp/efe)