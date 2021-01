+++ Coronavirus hoy: Alemania registra nuevo máximo de muertes diarias +++

Todas las actualizaciones en hora del centro de Europa (CET por sus siglas en inglés)

12:41 > La OMS estudia posibilidad de "pasaportes de vacunación"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) debatirá próximamente la cuestión del eventual uso de certificados o "pasaportes de vacunación" en viajes internacionales, declaró hoy (14.01.2021) el experto del departamento inmunológico de la oficina europea de la institución, Oleg Benesh.

Según afirmó el especialista en una rueda de prensa telemática para medios rusos, este tema "está en la agenda del Comité Internacional de normas médicas y sanitarias", y expresó su esperanza de que sea debatido próximamente.

"Con la aparición de vacunas efectivas y seguras contra el coronavirus, la OMS estudia los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales. Quisiéramos recordar que el uso de un certificado internacional es un asunto regulado por normas médicas y sanitarias", indicó.

11:36 > La Unión Africana reserva 270 millones dosis de vacunas

La Unión Africana reservó 270 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para ser distribuidas por el continente en 2021, aseguró hoy el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), John Nkengasong.

De ese total de vacunas, de Pfizer y AstraZeneca, tan solo unos 50 millones de dosis estarían disponibles entre abril y junio, un periodo "crucial" para los 54 países, según indicó Nkengasong en una conferencia virtual.

11:34 > Andy Murray da positivo por coronavirus

El tenista británico Andy Murray ha dado positivo por COVID-19, lo que pone en duda su participación en el Abierto de Australia, según confirman este jueves varios medios locales.

El deportista, ex número uno del mundo, se encuentra actualmente aislado en su domicilio pese a que tenía previsto viajar a Australia en uno de los 18 vuelos chárter habilitados por la organización del torneo.

Murray, que por el momento se encuentra bien de salud, confía en poder llegar a Australia más tarde de lo inicialmente previsto y participar en el primer Grand Slam del año, que comenzará el próximo 8 de febrero.

Andy Murray

11:22 > La esperanza de vida en Austria baja medio año

La esperanza de vida en Austria ha descendido alrededor de medio año y se ha registrado un exceso de mortalidad de casi el 11 % respecto a la media de los últimos cinco años, informó este jueves el instituto público de estadísticas Statistik Austria.

Según los primeros datos preliminares, que Statistik Austria pronostica crecerán aún más por la actualización con información retrasada, en 2020 se registraron 90.123 muertes, un 10,9 % más que la media de los últimos años. La mortalidad ha sido mayor entre hombres, con un incremento del 13,7 %, que entre mujeres, con una subida del 8,2 %.

"La esperanza de vida en 2020, marcado por el coronavirus, cayó alrededor de medio año en comparación con 2019 y ahora es de 78,9 años para hombres y 83,7 años para las mujeres", indicó Tobias Thomas, el director de Statistik Austria, en un comunicado.

11:03 > Italia extenderá sus medidas restrictivas por la pandemia hasta el 5 de marzo

El Consejo de Ministros de Italia aprobó anoche el decreto con el que extiende el estado de emergencia hasta el 30 de abril y de las medidas restrictivas actualmente vigentes, y en algunos casos con mayores limitaciones, hasta el 5 de marzo.

Aunque aún no se conocen los detalles de este nuevo decreto que tendrá que ser publicado en el Boletín del Estado en breve, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, dio los principales detalles en una comparecencia ante el Parlamento.

Además Italia aprobó la prorroga desde el 31 de enero hasta el 30 de abril del Estado de emergencia, lo que permitirá el Gobierno aprobar decretos con urgencia. La principal novedad es que el decreto que entrará en vigor el 16 de enero es que se extiende a más de un mes, hasta ahora se aprobaban mensualmente, y además prohíbe los movimientos entre regiones hasta el 5 de marzo.

10:31 > Japón blinda aún más sus fronteras en nuevo estado de emergencia

Japón pone en marcha desde este jueves (14.01.2021), y al menos hasta el 7 de febrero, sus medidas fronterizas más estrictas hasta ahora. Tales medidas cierran fronteras a no residentes, salvo excepciones, y por primera vez contemplan castigos a los infractores de la cuarentena, incluida la deportación.

La entrada en vigor de las medidas, que requieren a todo el que entre en el país presentar una declaración jurada que autoriza a revelar públicamente su nombre, nacionalidad y cualquier información que contribuya a prevenir la propagación de la COVID-19, coincide con la expansión del estado de emergencia.

Aunque el estado de emergencia nipón no conlleva el confinamiento de la población, se ha pedido a los ciudadanos que no salgan si no es estrictamente necesario y se ha instado al sector de la hostelería a que adelanten su cierre comercial a las 20:00 horas.

09:51 > Inglaterra retrasa la exigencia de test negativo a los viajeros

La exigencia de contar con un test negativo de COVID-19 para poder entrar en Inglaterra, que iba a entrar en vigor la próxima madrugrada, ha sido retrasada al lunes 18 de enero, informó el ministro de Transporte, Grant Shapps, en su cuenta de Twitter.

Esta prueba se aplica también a los ciudadanos británicos y deberá hacerse 72 horas antes de emprender el viaje.

La semana pasada, Shapps había comunicado que los pasajeros que entrasen en Inglaterra por avión, tren o barco debían disponer de un test negativo de COVID-19 a partir de las 04.00 GMT de este viernes, pero la medida ha sido retrasada a la misma hora del día 18.

08:34 > Alemania registra nuevo récord de decesos

Alemania registró un nuevo récord con 1.244 muertos con o por COVID-19 en 24 horas, después del anterior máximo de 1.188 el pasado viernes, mientras la cifra de nuevos contagios diarios ascendió a 25.164, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país asciende a 1.978.590 y el de víctimas mortales a 43.881. El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevas infecciones.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 151,2 casos por cada 100.000 habitantes y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 125.749.

ee (efe/afp/reuters/statistik austria)