+ Coronavirus hoy: Alemania prevé suavizar restricciones para personas vacunadas +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

19:21 | Los casos en Chile caen un 6 % en 7 días, pero hospitales siguen al límite

Los nuevos casos de COVID-19 disminuyeron en Chile un 6 % en la última semana, señal de que la pandemia ha entrado en una fase de leve remisión, pero los hospitales siguen al límite, con apenas solo 232 camas críticas disponibles a nivel nacional, alertaron este sábado las autoridades.

El Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se registraron 6.796 casos nuevos y 101 muertes, lo que eleva el balance total desde inicios de la pandemia el año pasado a 1,16 millones de infectados y 25.742 decesos.

La tasa nacional de positividad –el número de contagios de covid detectados por cada 100 test PCR realizados– en las últimas 24 horas fue del 9,7 %, tras realizarse más de 65.000 pruebas, mientras que en la capital el índice ascendió al 10 %. El número de casos activos sigue marcando máximos, con 43.577 personas que pueden contagiar actualmente, al igual que las que están hospitalizadas, 3.374.

18:40 | Alemania prevé suavizar algunas restricciones para las personas vacunadas

Alemania prevé relajar algunas restricciones sanitarias para aquellas personas que ya fueron vacunadas contra el COVID-19, según un proyecto que prepara el ejecutivo y al que tuvo acceso el sábado la AFP. Esta iniciativa será debatida el lunes en una reunión sobre la vacunación del gobierno de Angela Merkel con los presidentes de los Länder (regiones).

Según este proyecto, no se trata de dar privilegios, sino "de exonerar de vulneraciones de derechos fundamentales que ya no están justificadas". Se trata, sin embargo, de una medida sensible después de que este sábado entraran en vigor nuevas restricciones en Alemania para frenar la tercera ola de la pandemia que asola el país.

La modificación legislativa sobre la protección contra los contagios, impulsada por Merkel, impondrá de manera sistemática duras restricciones, como toques de queda nocturnos, cuando el nivel de incidencia del COVID-19, calculado en función de las infecciones durante una semana, sea superior a 100 durante tres días.

Este texto también permitirá "relajar algunas restricciones o excepciones para aquellas personas consideradas inmunizadas", declaró la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, en una entrevista para el rotativo económico Handelsblatt, publicada el sábado.

En concreto, las personas que ya recibieron las dos dosis del inmunizante podrán ir a la peluquería y de compras en tiendas no esenciales sin la obligatoriedad de presentar un test negativo realizado ese mismo día. Tampoco deberán presentar un test negativo o hacer una cuarentena cuando regresen a Alemania tras un viaje en el extranjero, excepto si vuelven de un país considerado de alto riesgo.

No obstante, las personas vacunadas deberán seguir llevando mascarilla en las tiendas y en los edificios y transportes públicos.

17:42 | Detectado en Suiza primer caso de variante india de COVID-19

Un primer caso de la variante india del coronavirus, que está provocando un aumento vertiginoso de los contagios en el país asiático, fue detectado en Suiza, informaron el sábado las autoridades sanitarias.

"Se ha detectado el primer caso de la variante india de COVID-19 en Suiza", anunció la Oficina Federal de Salud Pública en un tuit. La variante del virus se detectó "en un pasajero que llegó a Suiza tras transitar por un aeropuerto europeo".

17:12 | Ciudad de México toca nivel más bajo en un año de hospitalizaciones

La capital de México alcanzó esta semana su nivel más bajo en número de personas hospitalizadas por covid-19 desde abril del año pasado, cuando ascendía la primera ola de contagios, informó la alcaldía.

Datos al 21 de abril muestran que 2.118 personas estaban internadas en hospitales públicos de Ciudad de México, 1.393 en camas generales y 725 intubadas, según un reporte divulgado la noche del viernes.

La cifra es similar a la que se reportó el 23 de abril de 2020, cuando la capital mexicana -de 9,2 millones de habitantes- experimentaba un acelerado incremento de casos que conformaron la primera ola epidémica, cuyo pico llegó en la segunda quincena de mayo con más de 4.500 hospitalizaciones.

16:23 | Cuba sobrepasa los 100.000 contagios

Cuba diagnosticó este sábado 1.110 nuevos casos de COVID-19 con lo cual sobrepasa los 100.000 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El país acumula hasta el momento 100.318 positivos al Sars-CoV-2 y 581 muertes, 12 de ellas reportadas en las últimas 24 horas, detalló el Minsap en el parte diario sobre la situación sanitaria.

De los nuevos casos, detectados al procesar 22.587 pruebas, 22 son importados.

FEW (EFE, AFP)