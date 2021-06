++ Coronavirus hoy: Alemania pide más control contra la variante Delta ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

12:30 | Sanofi invertirá 2.000 millones en el ARN mensajero

El gigante francés Sanofi anunció una inversión de 2.000 millones de euros (2.380 millones de dólares) en los próximos cinco años para desarrollar la tecnología de ARN mensajero, en la que se basan las vacunas anticovid de Pfizer o Moderna. La empresa, líder en el sector de vacunas, creará un centro de investigación dedicado al esta tecnología con doble sede en Cambridge (Estados Unidos) y Lyon (Francia), que reunirá un equipo de 400 trabajadores.

El laboratorio anunció que dedicará 400 millones de euros (476 millones de dólares) anuales hasta 2025 en investigar nuevas vacunas basadas en esta tecnología, una inversión que prevé mantener más allá de este periodo. Esta tecnología genética entrena al organismo a reproducir proteínas similares a las del coronavirus de modo que, cuando se ve expuesto al virus real, reconoce esta proteína y es capaz de combatirla.

12:08 | Grecia creará espacios exclusivos para las personas vacunadas

Grecia tendrá restaurantes, bares, comercios y centros culturales libres de coronavirus, exclusivos para personas vacunadas y, además, obligará a ciertos grupos como los sanitarios a vacunarse para acelerar la inmunización de la población ante la amenaza de la variante delta, según anunció este martes el Gobierno.

Según explicó hoy en rueda de prensa el ministro de Estado, Yorgos Gerapetritis, estos espacios, que afectarán a recintos cerrados como tiendas, restaurantes y cines, pero también a estadios y otras zonas de posible aglomeración, se dividirán en dos categorías: libre de covid o mixtos.

11:27 | Alemania pide menos espectadores en la Eurocopa

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, pidió al gobierno británico y a la UEFA que reduzcan el número de aficionados permitidos en el estadio de Wembley para los partidos de la Eurocopa, a medida que aumentan los casos de la variante Delta, muy contagiosa.

"Me parece irresponsable que decenas de miles de personas se congreguen en espacios estrechos en países de riesgo por la muy contagiosa variante Delta", como es el caso actualmente de Reino Unido, declaró Seehofer, también ministro de Deportes, en una entrevista con el diario regional Augsburger Allgemeine este martes.

11:17 | La variante delta se extiende imparable por Portugal

La variante delta se extiende imparable en Portugal. En apenas un mes ha pasado de suponer el 4% de las infecciones al 55,6%, y la zona más golpeada del país es el Alentejo, según una investigación epidemiológica divulgada hoy.

Ver el video 42:31 Compartir A fondo - Variante Delta: ¿Peligra la lucha contra el coronavirus? Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3vWE5 A fondo - Variante Delta: ¿Peligra la lucha contra el coronavirus?

Un informe del Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge (INSA) indica que la distribución de la variante delta oscila entre el 3,2% detectado en Azores y el 94,5% registrado en el Alentejo. A tenor de estas cifras, "se espera que esta variante se torne dominante en todo el territorio nacional durante las próximas semanas", avanza el informe.

11:15 | Alemania critica la falta de rigor en otros países ante la variante Delta

El ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun, criticó hoy la falta de reglas más estrictas en otros países para el ingreso de viajeros procedentes de zonas de riesgo por presencia de mutaciones. Durante una entrevista en la televisión pública ZDF, Braun calificó de "enorme malentendido" las declaraciones según las cuales el Gobierno alemán no quiere normas más estrictas, y recuerda que en el caso de Alemania no hay mucho más margen.

"Para las zonas de riesgo por presencia de variantes del virus ya tenemos las reglas más estrictas en toda Europa. No he visto a nadie que pida más de 14 días de cuarentena. Esa es la norma más estricta a nivel europeo. Nuestro punto débil es que otros países en Europa no las tienen", dijo.

11:11 | La India registra menos de 40.000 casos por primera vez en tres meses

La India registró hoy 37.566 nuevos casos, tras superar la peor crisis de la enfermedad en el mundo, que alcanzó su pico en mayo con más de 400.000 casos diarios. El número de muertes también experimenta un sostenido descenso con 907 fallecidos en la última jornada, la cifra más baja que se ha reportado en 77 días. Esto lleva el total hasta 397.637 muertes desde el comienzo de la pandemia.

10:46 | Rusia registra un nuevo máximo de 652 muertos diarios

Un total de 652 personas murieron por COVID-19 en Rusia en las últimas 24 horas, una cifra récord desde que irrumpió la pandemia en el país, provocada esencialmente por la variante Delta del virus, mucho más contagiosa, informó el gobierno.

Ver el video 02:56 Compartir Moscú anota cifras récord de muertes por Covid-19 Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3viO9 Moscú anota cifras récord de muertes por Covid-19

La segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo, que recibirá el viernes un partido de los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol, registró 119 fallecidos. Moscú, principal foco de contagios y decesos, contabilizó 121 muertos. En total, Rusia ya registra 134.545 fallecidos por coronavirus, según el gobierno, la cifra de decesos más grave de Europa.

09:19 | La variante Delta supone un 20% de los casos en Francia

La variante Delta supone en torno al 20% de los casos de COVID-19 en Francia y va camino de convertirse en la dominante en el país, advirtió este martes el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Esta variante, originada en India, "no ha hecho aumentar el número (global) de casos", pero sí es "más contagiosa" y es previsible que acabe siendo la dominante, señaló Véran en declaraciones a la emisora France Info.

El ministro explicó que, a pesar de la expansión de esta variante, la tasa de incidencia "sigue bajando" en el país, ya que actualmente está en 18,7 por 100.000 habitantes en los últimos siete días, según los datos oficiales. No obstante, pidió "humildad y vigilancia" porque "es una variante muy contagiosa que nos recuerda la importancia del desafío".

07:54 | Unos 10 millones de personas confinadas tres días en Australia

Unos 10 millones de australianos recibieron la orden de cumplir un confinamiento en varias ciudades del país, que lucha contra un aumento de los contagios de COVID-19. Después de los habitantes de Sídney (sureste), Darwin (norte) y Perth (oeste), los de Brisbane (este) y de varias zonas del estado de Queensland tendrán que quedarse en casa a partir del martes por la noche, durante por lo menos tres días.

Ver el video 01:36 Compartir Nuevas restricciones en Australia Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3viNy Nuevas restricciones en Australia frente al aumento de casos

Desde hace unas semanas Australia, alabada por su respuesta a la pandemia, se ha enfrentado a un brote de casos, sobre todo de la variante Delta, altamente contagiosa, debido a fallos en los sistemas de cuarentena para los viajeros que llegan del extranjero. "Son decisiones difíciles. Hay confinamientos en las grandes ciudades porque el virus entra con las llegadas del extranjero", declaró Annastacia Palaszczuk, la primera ministra de Queensland.

07:14 | Multan a viceprimer ministro australiano por no usar mascarilla

El viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, ha sido multado por no utilizar en público la mascarilla, obligatoria a raíz de un rebrote de la COVID-19, informó este martes la policía. El líder del Partido Nacional tendrá que abonar 200 dólares australianos (151 dólares o 127 euros) por no usar la mascarilla dentro de una gasolinera de la ciudad de Armidale, en el estado de Nueva Gales del Sur.

lgc (afp/efe)