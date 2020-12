+ Coronavirus hoy: 42.900 nuevas dosis vuelan a México +

22:53 (CET). Brasil llega a Navidad con 190.000 muertos y 7,44 millones de casos

Brasil superó este viernes (25.12.2020) las 190.000 muertes por coronavirus, después de que registrara 482 nuevos decesos en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud. El país alcanzó así un total de 190.488 fallecidos, mientras que la cifra de infectados llegó a 7.448.560, tras la notificación de 22.967 nuevos casos confirmados en el mismo periodo, de acuerdo con los datos del más reciente boletín difundido por la cartera. Las autoridades investigan además 2.355 muertes sospechosas por su posible relación con el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. (EFE)

21:34 (CET). Ecuador llega a 208.828 positivos totales por coronavirus

Con la detección de 818 positivos en las últimas 24 horas se elevaron a 208.828 los casos acumulados del coronavirus en Ecuador este viernes (25.12.2020), mientras que los fallecimientos suman 13.984, de los que 7 son nuevos, informó el Ministerio de Salud. La cifra de decesos se reparte entre los 9.433 confirmados con pruebas PCR y los 4.551 probables por la enfermedad, indicó la cartera sanitaria en su parte oficial diario. Continúa la exigencia para los viajeros de vuelos internacionales que arriben a Ecuador de presentar una prueba PCR con resultado negativo efectuada en los diez días previos al viaje. Y los procedentes del Reino Unido, Australia, Suráfrica y países de la Unión Europea deben presentar una prueba rápida de antígenos en los aeropuertos, que será gratuita por parte de una brigada del Ministerio de Salud Pública. (EFE)

21:16 (CET). Francia registra 20.262 nuevos casos de coronavirus y 159 muertos

Francia registró 20.262 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, periodo en el que, además, 159 personas murieron por la enfermedad, indicó este viernes (25.12.2020) el ministerio francés de Sanidad. El número de positivos fue algo inferior a la víspera y con él Francia totaliza 2,527 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, además de 62.427 fallecidos. En los últimos días, el número de test efectuados se ha multiplicado, porque muchos franceses optan por hacerse la prueba, gratuita en el país, antes de reunirse con la familia para las fiestas navideñas. (EFE)

21:01 (CET). Turquía exigirá prueba PCR a todos los viajeros a partir del lunes

A partir del lunes 28 de diciembre, todos los viajeros con destino a Turquía deben disponer de un reciente test PCR negativo para demostrar que no portan el SARS-CoV-2, anunció este viernes (25.12.2020) el ministro de Salud turco, Fahrettin Koca. A partir del 30 de diciembre, el mismo documento se exigirá también a los viajeros que llegan por tierra o por mar, y la medida se mantendrá inicialmente hasta el 21 de marzo. "Quienes no disponen de un test PCR negativo no podrán subir a aviones con destino a Turquía", advierte la nota, aunque apunta en la siguiente frase que "quienes no pueden mostrar un test en el control de entrada al país quedarán confinados en cuarentena en su domicilio". Turquía registró esta jornada 256 muertes por o con COVID-19, una cifra muy similar a lo de los últimos días, aunque la oposición cree que el número de fallecimientos reales en este país de 80 millones de habitantes es al menos dos o tres veces superior. (EFE)

20:22 (CET). Vuelan hacia México 42.900 nuevas vacunas de Pfizer contra la covid-19

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este viernes (25.12.2020) que un segundo cargamento de vacunas de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus con 42.900 dosis ya está volando desde Bélgica hacia México, donde se espera su llegada el sábado en la Ciudad de México y en Monterrey. "Ya en vuelo 42.900 vacunas provenientes de la planta de Pfizer en Puurs, Bélgica", informó a través de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien detalló que la empresa de mensajería DHL está "a cargo del transporte y distribución". Este anuncio se da a conocer el día después de que México se convirtiera en el primer país de América Latina en dar el pistoletazo de salida a su plan de vacunación contra el SARS-CoV-2, que lleva en el país 1,4 millones de contagios y al menos 121.000 muertos. (EFE)

20:20 (CET). Colombia refuerza controles en frontera con Venezuela por aumento de casos

Las autoridades del departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, reforzaron este viernes (25.12.2020) las restricciones de movilidad con un toque de queda que prohíbe además el tránsito de migrantes a pie y en vehículos para mitigar la propagación del coronavirus. Norte de Santander, donde se han confirmado 37.915 contagios, se mantiene en alerta roja epidemiológica por el aumento de los casos y enfrenta una preocupante crisis en la red sanitaria que llegó el 100 por ciento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Según explicaron las autoridades, la norma estará vigente desde hoy hasta al 27 de diciembre, y del 1 al 3 de enero de 2021, y aplica para los colombianos y para la población migrante y en todos los municipios limítrofes. (EFE)

20:05 (CET). Hospitales de Los Ángeles con niveles bajos de suministros y oxígeno

Los hospitales del condado de Los Ángeles se están quedando con niveles "peligrosamente bajos de tanques de oxígeno” y otros suministros para combatir la pandemia de coronavirus, y los pacientes ya comienzan a esperar en las ambulancias antes de ser admitidos en los centros de cuidado especializado, informó este viernes (25.12.2020) el periódico Los Angeles Times. Actualmente, la escalada sin precedentes de contagios tiene al 0 por ciento la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Este jueves el condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos y el actual foco de la pandemia en el país, registró 148 muertes por o con COVID-19 en un solo día, la mayor cantidad desde que comenzó la emergencia sanitaria. (EFE)

19:43 (CET). Mohamed bin Salman recibe la primera dosis contra el COVID-19 de Arabia Saudita

El príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, recibió este viernes (25.12.2020) la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en este país, donde comenzó la campaña de vacunación nacional. La agencia SPA difundió imágenes del príncipe heredero y ministro de Defensa, de 35 años, recibiendo la primera dosis de la vacuna en el hombro izquierdo, con la mirada fijada en la aguja y sin el atuendo tradicional con el que se acostumbra a ver a los miembros de la familia real. Por su parte, el Ministro de Salud, Tawfiq al Rabiah, agradeció al príncipe heredero su "liderazgo y cuidado" por "hacer la vacuna accesible para todos los ciudadanos y residentes". La campaña nacional de vacunación se dividirá en tres etapas y en la primera se vacunará a los más vulnerables, a los mayores de 65 años y a los que trabajan en sectores en los que están más expuestos al coronavirus. (EFE)

17:30 (CET). Italia registra 459 muertos y 19.037 nuevos casos en una Navidad confinada

Italia registró 459 muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas y 19.037 nuevos casos, en un día de Navidad en el que todo el país se encuentra confinado. El Ministerio de Sanidad confirmó que sumando los 459 de las últimas 24 horas se ha llegado a 71.359 fallecidos desde el inicio de la crisis, el pasado 21 de febrero. Estas cifras hacen de Italia el quinto país con más muertos por el virus en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, India y México, según la Universidad Johns Hopkins. En tanto, esta mañana, la furgoneta con las primeras 9.750 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech con destino a Italia cruzó la frontera del Brennero, procedente de Bélgica. A partir de este sábado se dividirán las dosis para cada región y el 27 de diciembre comenzará la vacunación en toda Italia. (EFE)

16:21 (CET). Cuba exigirá un test de PCR a viajeros tras récord de casos de coronavirus

Cuba requerirá a todos los viajeros que lleguen a su territorio un examen de PCR negativo reciente, tras reportar el jueves la cifra récord de 217 casos de coronavirus, anunció este viernes (25.12.2020) la prensa local. "A partir del 10 de enero, todos los viajeros que lleguen al país deberán portar un PCR en tiempo real realizado, como máximo, 72 horas antes por laboratorios certificados de los países de origen", señaló el diario oficial Granma. Entre los 217 casos hay 101 importados, "la cifra más alta de contagios desde el inicio de la epidemia" en marzo, dice el periódico. El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán, dijo que, "indiscutiblemente, va a tener un impacto esta medida", pues "hay un grupo de personas que no van a arribar (a la isla contagiados), y va a disminuir el número" de casos importados. (EFE)

16:07 (CET). Chile, con la cifra más alta de casos en cinco meses

Chile sumó en las últimas 24 horas 2.520 casos positivos por SARS-CoV-2, la cifra más alta desde el pasado julio, y este viernes comenzó el proceso de vacunación del personal sanitario en varias ciudades del sur, las más afectadas por la pandemia. Hasta las regiones de La Araucanía, Biobío y Magallanes, la puerta chilena a la Antártida, viajaron más de 2.000 dosis de Pfizer-BioNTech con el objetivo de aliviar la desfavorable situación epidemiológica de varias ciudades que llevan meses siendo los focos más importantes del virus en el país. Con los 2.520 casos registrados y los 50 fallecidos que Chile sumó en la última jornada, el balance total desde el pasado marzo es de 595.831 contagios y 16.358 decesos por SARS-CoV-2. (EFE)

