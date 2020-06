+++ Coronavirus: España vuelve a reportar una jornada sin muertos +++

19:15 (CET). Otro día sin fallecidos de coronavirus en España

España sumó este lunes otro día sin fallecidos de coronavirus, con lo que el número oficial de defunciones se mantiene en 27.136, mientras que los contagios en las 24 horas anteriores fueron 48, hasta llegar a 241.717, informó este lunes (08.06.2020) el Ministerio de Sanidad. Las muertes se redujeron a 56 en los 7 últimos días, de las que 31 corresponden a la región de Madrid, la más afectada por la epidemia. El número de casos nuevos en todo el país llegó a 717 durante ese mismo periodo, según Sanidad, que se basa en la información que le remiten las autoridades regionales. El 1 de junio pasado, Sanidad informó por vez primera que ninguna persona había muerto en las 24 horas anteriores desde que estalló la epidemia, ni tampoco al día siguiente. Desde entonces, el ministerio reportaba prácticamente un único fallecido cada jornada, aunque con ajustes de datos semanales. (EFE)

19:06 (CET). Francia registra 54 muertes en un día y una nueva caída de casos graves

Francia registró este lunes (08.06.2020) 54 muertes por coronavirus, con lo que los fallecidos desde el inicio de la epidemia ascienden a 29.209 en el país, donde el número de pacientes graves en cuidados intensivos continúa bajando. Desde el inicio de la epidemia, el pasado 1 de marzo, 102.729 personas han sido hospitalizadas por la enfermedad, que ha dejado 29.209 muertos, de los cuales 18.859 fallecieron en hospitales y 10.350 en residencias de ancianos. El domingo, el país había comunicado la defunción de 13 personas infectadas por la COVID-19, la cifra más baja de fallecimientos registrada desde que se decretó el confinamiento el 17 de marzo. A día de hoy, 12.315 personas permanecen ingresadas por la enfermedad, frente a las 14.288 de hace una semana, de los cuales 1.024 pacientes se encuentran en cuidados intensivos, frente a los 1.302 de la semana anterior. (EFE)

19:05 (CET). Ecuador registra 3.642 muertes oficiales y 43.378 positivos por COVID-19

Ecuador reportó este lunes (08.06.2020) 3.642 fallecidos oficiales y 2.423 probables, además de 43.378 positivos por COVID-19, conforme a los datos revelados por el Ministerio de Salud Pública. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero, se han recogido un total de 127.576 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas, con las que se descartaron 57.990 casos. El boletín oficial diario precisa que 17.511 contagiados están estables en aislamiento domiciliario y 478 hospitalizados en condición estable, mientras que 228 se encuentran ingresados bajo pronóstico reservado. Otros 4.375 pacientes se han recuperado, 5.073 recibieron el alta hospitalaria y 12.075 fueron dados de alta epidemiológica. (EFE)

18:57 (CET). Comienza la cuarentena obligatoria para los viajeros que visiten Reino Unido

La polémica cuarentena que obliga a los viajeros que lleguen al Reino Unido a someterse a un encierro de 14 días entró en vigor este lunes (08.06.2020), una medida que el Gobierno británico considera necesaria para evitar la propagación del coronavirus, pero que ha puesto en pie de guerra al sector turístico y de la aviación. La norma se enmarca en el proceso de desescalada que el Reino Unido inició a diferentes velocidades según las regiones, y que ya permite la vuelta a los colegios de algunos cursos de primaria y la apertura de tiendas de algunos bienes no esenciales, aunque bares y restaurantes continúan sirviendo solo pedidos a domicilio. El grupo hispanobritánico IAG (que incluye a British Airways, Iberia, Vueling, LEVEL y Aer Lingus) y sus rivales, la británica EasyJet y la irlandesa Ryanair, enviaron una carta al Gobierno donde aducen que la medida es "desproporcionada" e "injusta" e instan al Ejecutivo a eliminarla porque "tendrá un efecto devastador para el sector turístico con la destrucción de miles de puestos de trabajo en esta crisis sin precedentes". (EFE)

18:50 (CET). COVID-19 deja 11 muertos y 490 contagiados entre militares y policías de Bolivia

Bolivia registra 490 militares y policías contagiados con COVID-19, de los cuales han fallecido 11, quienes conforman la primera línea para hacer cumplir el confinamiento obligatorio, informaron este lunes (08.06.2020) la Policía y el Ministerio de Defensa. "Tenemos 251 (contagiados) positivos a nivel nacional, tenemos 117 recuperados y 10 camaradas fallecidos", dijo el jefe de la Policía, general Rodolfo Montero. El Ministerio de Defensa, en tanto, indicó por separado que hay 239 militares infectados, un fallecido y siete recuperados. El Ministerio de Gobierno (Interior), que ejerce tuición sobre la Policía, había informado en la víspera en un comunicado que los agentes se infectaron "por mitigar la propagación del COVID-19 e intentar que la población respete las restricciones de emergencia sanitaria en el país". (AFP)

18:32 (CET). Sexto día de nuevos casos de COVID-19 por encima del millar en Florida

Por sexto día consecutivo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en el estado de Florida (EE.UU.) superaron este lunes (08.06.2020) el millar, y el acumulado desde el 1 de marzo se situó en 64.904, con 2.712 muertes, informó el Departamento de Salud estatal. Las autoridades atribuyen a un aumento de las pruebas del coronavirus el crecimiento de los casos, pero hay expertos que lo vinculan con el relajamiento de las medidas de distanciamiento entre personas a raíz de la reactivación económica iniciada el 4 de junio pasado en Florida. Los casos contabilizados de la enfermedad en las últimas 24 horas son 1.066 y las muertes, 12. (EFE)

18:31 (CET). Honduras inicia apertura gradual del comercio tras casi tres meses de cierre

Honduras comenzó este lunes (08.06.2020) una reapertura gradual de varios sectores económicos autorizados por el Gobierno, como medida de contingencia ante la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La reapertura se inicia tras varios días consecutivos con más de 100 contagios diarios en Honduras, que acumula 6.327 casos confirmados y 258 muertos por COVID-19 en casi tres meses del brote en el país, según cifras oficiales. El plan de cinco fases indicará las actividades autorizadas en los 298 municipios de Honduras, donde el Gobierno permite desde esta jornada la activación paulatina de empresas y comercios que cumplan con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. Al reinicio de las actividades económicas en el país se suma el retorno del 20 por ciento de los trabajadores de al menos 24 instituciones del Estado. (EFE)

18:12 (CET). República Dominicana alcanza récord diario de 526 contagios

República Dominicana registró 526 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un día desde que comenzó la pandemia, un récord que se alcanza en plena desescalada, según informó este lunes (08.06.2020) el Ministerio de la Salud. Con este aumento, los casos de coronavirus totalizan 20.126 y los muertos se elevaron a 539. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, atribuyó el aumento de casos, en parte, al incremento del número de pruebas médicas, puesto que en la víspera se procesaron 2.529 test PCR, uno de los números más altos en un único día. No obstante, Sánchez Cárdenas admitió que "en la medida que avanza" el proceso de reapertura, existe la "amenaza de brotes o incrementos" de contagios. (EFE)

18:03 (CET). Italia suma 65 muertos por coronavirus y detecta 280 nuevos casos

Italia sumó 65 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el balance a 33.964 víctimas mortales, y registró 280 nuevos contagios, la mayoría en la región de Lombardía (norte), informó este lunes (08.06.2020) la Protección Civil. En total, en Italia han sido contagiadas 235.278 personas desde el comienzo de la crisis, el pasado 21 de octubre, cuando se detectó la primera infección autóctona. De estas, 33.964 personas han perdido la vida, 65 en las últimas 24 horas, un número superior al registrado el domingo (53), pero en línea con la tendencia de la última semana. (EFE)

17:50 (CET). Chile roza los 140.000 casos en cuarta semana de megacuarentena en Santiago

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes (08.06.2020) que en las últimas 24 horas se registraron 4.696 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 74 muertes, lo que eleva el balance total a 138.846 infectados y 2.264 fallecidos, y alertaron de que la situación en Santiago sigue siendo "muy preocupante". La capital, principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, comienza este lunes su cuarta semana consecutiva de cuarentena total, una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país. "Independientemente de que la tendencia en la mayoría de las comunas de la región metropolitana se ve favorable (...) también es cierto que los números de personas afectadas siguen siendo muy altos", explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en su rueda de prensa diaria. El confinamiento en la capital se extenderá al menos hasta el 12 de junio, aunque no se descartan nuevas prórrogas debido a que el virus parece no remitir y a que la cuarentena no se está cumpliendo. Junto al número de nuevos casos y fallecidos, en las últimas 24 horas también aumentó hasta 1.581 el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos, de los cuales 1.333 necesitan ventilación mecánica y 380 se encuentran en estado crítico. (EFE)

17:22 (CET). Nueva York destina 800 policías de escuelas a repartir mascarillas en metro

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes (08.06.2020) que ordenó destinar 800 agentes de la Policía que se encargaban de la seguridad en las escuelas a repartir mascarillas y promover la seguridad en el metro, un día después de acceder a desviar fondos del Cuerpo y coincidiendo con la reapertura económica de la ciudad. De Blasio anunció que la alcaldía va a recortar fondos que actualmente se destinan a la Policía y utilizarlos para financiar iniciativas de juventud y servicios sociales, algo que reiteró esta mañana, y aunque no precisó la cuantía ni los detalles de las negociaciones sobre el presupuesto que se darán "las próximas tres semanas", sí informó de una primera acción. (EFE)

16:04 (CET). Tres años de cárcel en Inglaterra por quemar antena de 5G culpándola del coronavirus

Un británico de 47 años fue condenado este lunes (08.06.2020) a tres años de cárcel por prenderle fuego a una antena de internet móvil 5G, creyendo que esta tecnología es responsable de la pandemia de covid-19. El condenado, Michael Whitty, había realizado búsquedas en internet de teorías que vinculaban la telefonía 5G al coronavirus, tras lo cual prendió fuego a un repetidor de la compañía Vodafone en Kirkby, en el noroeste de Inglaterra. Whitty se había declarado culpable del ataque, perpetrado en abril, antes de ser condenado por un tribunal de Liverpool. Whitty, padre de tres hijos, tenía 29 condenas previas que incluyen asalto y posesión de arma de fuego. Docenas de ataques tuvieron lugar en todo el Reino Unido a raíz de la propagación de una teoría conspirativa según la cual las antenas de 5G eran responsables de la pandemia. Según esa teoría, los síntomas de COVID-19 son causados por la radiación electromagnética y no por un virus, una idea desacreditada por los científicos. (AFP)

16:02 (CET). El Reino Unido registra 40.597 muertes por COVID-19 tras sumar 55

El Reino Unido registró 55 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que se impuso el confinamiento el pasado 23 de marzo, lo que eleva el total de fallecidos por coronavirus hasta los 40.597, informó este lunes (08.06.2020) el ministerio de Sanidad. Dos de las cuatro regiones británicas, Escocia e Irlanda del Norte, no registraron nuevas muertes a causa del virus por segunda jornada consecutiva. El Reino Unido, el país europeo con más decesos por la pandemia, continúa su proceso de desescalada y si bien ya permite la reapertura de escuelas de primaria y de algunos comercios de bienes no esenciales, desde hoy también impone una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen a su territorio. (EFE)

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Cuidado, viene el virus! Un policía disfrazado del nuevo coronavirus SARS-CoV-19 muestra cómo éste se extiende por las calles de la metrópoli india de Chennai. Si bien la imagen tiene un aspecto carnavalesco, se trata de informar sobre un peligro serio.

Curiosas campañas anticoronavirus Llamar la atención sobre el coronavirus Con este tipo de desfiles, las fuerzas del orden buscan llamar la atención de los transeúntes. El policía en la imagen recorre las calles para recordar a las personas que respeten la distancia social. Esto es especialmente importante en una ciudad como Chennai, con siete millones de habitantes.

Curiosas campañas anticoronavirus Un cubretrompas Bueno, seamos honestos, la mascarilla no cubre realmente la trompa del elefante. La figura del paquidermo sobre el monopatín es jalada por las calles de Chennai para informar sobre el confinamiento.

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Dios mío! El hombre en la imagen se disfrazó del dios hindú de la muerte, Iama. Sin embargo, modificó un poco su disfraz con globos que representan el coronavirus. Con acciones como esta, la Policía de la capital india de Delhi recuerda a las personas la necesidad de respetar el distanciamiento social y permanecer en casa. Desde hace seis semanas, India está bajo cuarentena.

Curiosas campañas anticoronavirus La mascota de la pandemia Si bien, a primera vista, se podría pensar que se trata de la mascota de algún mundial de fútbol, la figura representa el coronavirus. Un policía boliviano, disfrazado de SARS-CoV-2, busca informar a los transeúntes sobre el letal virus y la peligrosa situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia.

Curiosas campañas anticoronavirus Trabajo en equipo En total, dos "virus" de la Policía de La Paz, la capital boliviana, recorren las calles para llamar la atención sobre el distanciamiento social. En marzo, Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria. Las elecciones, previstas para el tres de mayo, fueron pospuestas por tiempo indefinido. Entre las 7 y las 12 de la mañana, solo una persona por familia puede salir a hacer las compras.

Curiosas campañas anticoronavirus Cuestión de gustos ¿Una idea linda o de mal gusto? En este caso no se trata de una acción estatal, sino del proyecto privado de un panadero palestino en Chan Yunis, en la parte sureña de la Franja de Gaza. No está claro si solo quiere advertir de la COVID-19 o ganar más dinero. Quizá ambas cosas.

Curiosas campañas anticoronavirus Comida con mascarilla Estas galletas solo se pueden comer con mascarilla, puesto que todas llevan una. "Emoji de tapabocas" se llama esta especialidad de una panadería en la ciudad alemana de Dresde. Desde luego, las galletas nos recuerdan que debemos usar mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Curiosas campañas anticoronavirus Unidos contra el coronavirus Una cadena humana contra el coronavirus sería contraproducente, ya que dispararía el número de contagios. Pero, simbólicamente, en el marco de una obra de arte, envía un mensaje alentador. Se trata de una acción a cargo del artista francés Saype, que se puede ver en miniatura entre los hombres palitos en la imagen. Y es que la obra no es precisamente pequeña.

Curiosas campañas anticoronavirus Gigantesca Desde lejos se puede apreciar la obra, de 3.000 metros cuadrados, en su totalidad. Titulada "Más allá de la crisis" fue creada en una pradera en los Alpes suizos. El mensaje principal del artista: "Tras la crisis, todos debemos mirar en la misma dirección". La obra es biodegradable y habrá desaparecido en pocas semanas. Autor: Marco Müller



