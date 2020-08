Coronavirus en Berlín: ¿Huye la gente de la capital de Alemania?

El coronavirus ha dejado su huella en las grandes ciudades del mundo. En Nueva York, por ejemplo, 400.000 habitantes abandonaron la ciudad en pocas semanas, huyendo del virus. En total, poco más de ocho millones de personas viven en la metrópoli estadounidense. En Berlín, con alrededor de 3,8 millones de personas, la cifra no es tan alta. Pero también aquí, la gente se ve afectada por la pandemia. ¿Huye igualmente del virus?

La situación de los berlineses es diferente a la de los parisinos, neoyorquinos o londinenses, dice Ariane Sept, del Instituto Leibniz de Investigación Social ligada al Área Geográfica. Después de todo, pocas personas tienen una finca a la que se pueda escapar rápidamente. En cambio, los berlineses tienden a tener un jardín más alejado, donde pueden quedarse más tiempo, pero no se les permite oficialmente vivir allí, porque a menudo es solo una cabaña de fin de semana.

Los alemanes aman sus dachas y casas de campo.

El instituto en el que trabaja Sept investiga las interrelaciones entre ciudades y regiones, como las que existen entre la capital Berlín y el estado federal que la rodea, Brandeburgo. Los investigadores están particularmente interesados en las fases de transformación. ¿Podría la pandemia del coronavirus desencadenar una fase de cambio importante?

Fuga de cerebros

La investigadora regional cree que la pandemia probablemente no establecerá tantas nuevas tendencias en el caso de Berlín, pero en cambio reforzará las existentes, porque la migración a la zona circundante de Brandeburgo ha estado ocurriendo durante diez años. Y en 2014 ha comenzado otra tendencia: las familias jóvenes en particular buscan un nuevo hogar incluso en el entorno más lejano. Esto significa que la gente incluso se está alejando de Berlín a ciudades y pueblos pequeños y grandes en Brandenburgo.

Los berlineses que han estado jugando con la idea de mudarse al campo durante mucho tiempo pueden ahora sentirse animados a poner en práctica el plan, dice Sept del Instituto Leibniz: "Algunos ya están probando la vida rural, alquilando una casa o un apartamento en el campo: con más espacio, paz y tranquilidad y sobre todo un menor riesgo de infección. Como muchos de ellos trabajaban en home-office, esto probablemente ha funcionado bastante bien.

El teletrabajo: ¿una oportunidad para poder abandonar la ciudad?

Capital sin vida nocturna

El Senado de Berlín no puede confirmar una "ola de fugas" como en Nueva York - o al menos no todavía. La cuestión para Berlín es actualmente bastante diferente, según Sept: "El problema no es tanto quién se va de Berlín, sino quién no viene porque la ciudad se ha vuelto menos atractiva como resultado de la pandemia”. Un ejemplo: los estudiantes internacionales, muchos de los cuales se sienten atraídos a la capital alemana por la vida nocturna. Pero sin la perspectiva de poder festejar, porque los clubes están cerrados o en quiebra, la decisión podría ser tomada a favor de una ciudad más pequeña. "El alquiler no cuesta tanto y la reputación de la universidad es a veces mejor", dice Sept.

Otras cifras muestran lo que esto podría significar para Berlín. A pesar de la gran cantidad de gente que se ha mudado a otras partes, Berlín ha ganado nuevos habitantes netos en los últimos años. Pero esto no se debió a los que se mudaron a Berlín desde la provincia alemana. Fue por los que vinieron del extranjero, como estudiantes o para trabajar en el ámbito cultural. Sin ellos, Berlín ya se habría achicado.

