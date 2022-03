Coronavirus en Alemania: incidencia de casos vuelve a subir

La incidencia por coronavirus volvió a subir por segundo día consecutivo en Alemania este viernes (04.03.2022), donde la subvariante de ómicron BA.2 representa ya el 38 por ciento de los casos, mientras el país entra en una nueva fase de relajación de medidas.

La incidencia acumulada se sitúa en 1.196,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 1.174,1 ayer, 1.259,5 hace una semana y 1.349,5 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

Las autoridades sanitarias notificaron 217.593 nuevas infecciones y 291 muertos con o por covid en 24 horas, frente a 210.743 y 226 hace una semana, mientras la cifra de casos activos se estima en unos 3.459.600.

Aunque ómicron sigue siendo la mutación predominante frente a otras -incluida la delta-, detectadas en menos del 1 por ciento de los casos, la subvariante de ómicron BA.2 representaba ya entre el 14 y el 20 de febrero el 38 por ciento de los positivos, señala el RKI en su informe semana.

RKI precisa que en el caso de la población con una elevada inmunidad por la vacuna o por infecciones pasadas, no se detecta ninguna diferencia entre la gravedad de un contagio entre las variantes de ómicron BA.1 y BA.2. No obstante, "debido a la mayor transmisión de BA.2, no se puede descartar una bajada más lenta de los contagios o un nuevo aumento", subraya.

A partir de hoy en el sector de la gastronomía y hostelería volverá a regir la regla de las 3G -por geimpft, genesen oder getestet (vacunado, sanado o testeado), de manera que las personas no inmunizados que presenten una prueba de covid negativa volverán a tener acceso a restaurantes, clubes, discotecas y alojamientos.

Por otra parte, el RKI advierte de que la incidencia entre los mayores de 65 todavía no ha alcanzado el punto de inflexión, mientas en el resto de grupos de edad ya se registra un descenso. En general, la presión en materia de contagios sigue siendo "muy alta" y solo retrocede lentamente.

Hasta el jueves, el 76,4 por ciento de la población (63,5 millones de personas) había sido vacunada, el 75,5 por ciento (62,8 millones) con la pauta completa, mientras el 57,3 por ciento (47,6 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo. (EFE)