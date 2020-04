+++ Coronavirus: Crisis del COVID-19 sumirá a Latinoamérica en la recesión +++

22:27 (CET). Brasil supera los 1.200 muertos de COVID-19

El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó este domingo (12.04.2020) a 1.223, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud, que cifró los casos confirmados de la COVID-19 en 22.169. Los nuevos datos suponen que, en las últimas 24 horas, en el país se han registrado 99 nuevos fallecimientos y que en ese período han sido confirmados otros 1.442 contagios. La situación más delicada continúa en el estado de Sao Paulo, en el que, con 44 millones de habitantes, reside cerca del 40 % de la población del país. De acuerdo al boletín del Ministerio de Salud, en Sao Paulo hay hasta ahora 588 muertes y 8.755 casos de COVID-19. En Sao Paulo, donde rige una "cuarentena blanda" que aconseja a las personas quedarse en sus casas pero no las obliga, un sistema de las autoridades locales que hace un seguimiento de teléfonos móviles indicó que, este domingo, apenas el 50 por ciento de los casi 13 millones de habitantes de la ciudad permaneció en su casa. (EFE)

22:15 (CET). Luis, el enfermero de Johnson, héroe en su Portugal natal

Haber permanecido al lado del primer ministro británico, Boris Johnson, mientras estaba ingresado en cuidados intensivos por coronavirus ha catapultado a la fama a Luís Pitarma, un enfermero portugués que tras ser elogiado por el líder inglés ha recibido la llamada del presidente de Portugal. El propio Johnson lo hizo famoso tras destacar su labor y la de otra enfermera neozelandesa. Ambos estuvieron "48 horas" junto a su cama "cuando las cosas podían haberse torcido", dijo el premier. "Luís, de Portugal, cerca de Oporto", dijo Johnson para referirse a él. Suficiente información para que le haya localizado el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que le ha llamado para "agradecerle personalmente" por su "trabajo y vigilancia", según reza un comunicado emitido por la Presidencia lusa. Y ya con los datos de esa nota, en la que se cita su apellido, los medios han completado el perfil de este enfermero de 29 años, originario de Aveiro, en el centro de Portugal, y que emigró hace seis años al Reino Unido. "No está disponible para entrevistas", han dicho desde el hospital St. Thomas de Londres, donde lleva cuatro años trabajando. Según su perfil de la red social Linkedin, reproducido en periódicos lusos y explicado en telediarios, está especializado en un programa de oxigenación y por eso atendió a Johnson en cuidados intensivos. (EFE)

21:15 (CET). Dimite ministro del Interior de Turquía por aglomeraciones

El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, anunció este domingo (12.04.2020) su dimisión tras la polémica por el toque de queda del fin de semana, informado el viernes a última hora para reducir la propagación del coronavirus, pero que motivó aglomeraciones en tiendas de alimentación. En un mensaje difundido en su cuenta oficial en Twitter, Soylu hizo referencia a las imágenes difundidas el mismo viernes por la noche, que mostraban largas colas ante tiendas de comida y similares establecimientos, al anunciarse con solo dos horas de antelación que a partir de la medianoche se impondría un toque de queda de 48 horas. En estas aglomeraciones, preocupados por acumular los víveres necesarios, muchos ciudadanos ni respetaban la distancia social recomendada ni llevaban mascarilla, y según la oposición "facilitaron en dos horas un volumen de contagio de dos días". "Estas imágenes no son acorde a un proceso bien gestionado y con mi experiencia, y con la parte de responsabilidad que me toca en este asunto, no deberíamos haber dado lugar a ellas", reconoció Soylu en el mensaje. Insistió en que el toque de queda se había decretado "de buena voluntad para frenar algo los contagios durante el fin de semana" y pidió "disculpas a la nación y al presidente", Recep Tayyip Erdogan, al que se declaró "leal para toda la vida". "Dejo mi cargo en el Ministerio del Interior, que he desempeñado honradamente", finaliza el mensaje de Soylu. (EFE)

20:39 (CET). Banco Mundial advierte de fuerte impacto de la crisis en Latinoamérica

El Banco Mundial pronosticó que los efectos de la crisis global por la COVID-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión, con una contracción del PIB de 4,6 por ciento en 2020, alimentada también por los magros resultados en años anteriores, las protestas en 2019 y la caída de los precios del crudo. "Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6 por ciento", dijo el Banco Mundial en un comunicado difundido este domingo (12.04.2020), en el que advirtió que este año habrá una recesión en las principales economías de la región con una contracción de 5 por ciento en Brasil, 5,2 por ciento en Argentina y de 6 por ciento en México. El golpe también se sentirá en Colombia, donde el PIB caerá 2 por ciento; en Chile, donde la contracción será de 3 por ciento; y en Perú, con un 4,7 por ciento. (AFP)

19:35 (CET). Francia reporta un total de 14.393 muertos desde el inicio de la pandemia

Francia acumula 14.393 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 315 fallecidos en hospitales en las últimas 24 horas, informó este domingo (12.04.2020) la dirección general de Salud en un comunicado. Por cuarto día consecutivo, el número de personas en cuidados intensivos registró una disminución, con "35 pacientes" menos, lo que es "un ligero descenso", subraya la DGS. Francia contabiliza por separado los fallecidos en hospitales y los muertos en residencias de ancianos o discapacitados y otros centros médicos. (AFP)

19:25 (CET). Ecuador suma 18 fallecidos en 24 horas

Ecuador sumó 18 fallecidos, 209 nuevos contagios y 90 pacientes recibieron el alta por coronavirus en las últimas 24 horas, según informaron las autoridades de Salud, con un último reporte oficial que registró este domingo (12.04.2020) 333 muertos, 7.466 casos positivos y 505 que salieron de la atención hospitalaria. El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, en un informe de radio y televisión, aseguró que se han tomado cerca de 24.000 test de diagnóstico, pero remarcó que ya ha entrado en operación un nuevo equipo de análisis. Se trata de un "Secuenciador automatizado", que se encuentra en el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, y que permitirá analizar 1.440 muestras para someterlas a pruebas "ágiles y confiables", añadió Zevallos. (EFE)

19:14 (CET). Inusual castigo en India a turistas que no respetaron cuarentena

¿El castigo por violar el confinamiento? Escribir 500 veces "lo siento". La policía india ha vuelto a innovar para sancionar a diez turistas extranjeros que ignoraron el confinamiento en una ciudad del norte del país, anunció la autoridad este domingo (12.04.2020). Los viajeros, procedentes de México, Israel, Australia y Austria, fueron detenidos cuando paseaban por las calles de Rishikesh, una ciudad al pie del Himalaya, que Los Beatles eligieron para hacer un retiro espiritual en un áshram (lugar de meditación) en 1968. El castigo de la policía seguro que les ha devuelto a la infancia. Escribir 500 veces "no he respetado las reglas del confinamiento, lo siento", dijo el policía local Vinod Sharma. Debido al confinamiento decretado a finales de marzo para todo el país, los habitantes tienen prohibido salir de sus casas salvo para comprar alimentos o medicamentos. La policía india ha dejado patente que tiene recursos para admonestar a los infractores del confinamiento. El castigo ha pasado desde correrlos a garrotazos a obligarlos a hacer sentadillas o el salto de la rana. (AFP)

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



18:55 (CET). Fernández: prefiero más pobres a 100.000 muertos en Argentina

El presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera, al afirmar que prefiere "tener el 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos" a causa de la pandemia del coronavirus. "No dudé nunca, nunca. Prefiero tener el 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí", declaró el mandatario en una entrevista que publicó este domingo (12.04.2020) el diario Perfil". Argentina registra hasta el momento 2.142 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 90 fallecieron, según informaron esta mañana las autoridades sanitarias.

18:25 (CET). Italia suma 431 muertos, la menor cantidad en tres semanas

Los fallecidos en Italia con coronavirus alcanzaron hoy los 19.899 y se registraron 431 muertos en las últimas 24 horas, el incremento más bajo de las últimas tres semanas, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario. Desde el 19 de marzo, cuando se registraron 427 fallecidos, el incremento de víctimas mortales no había sido tan bajo. El número de personas actualmente positivas en test de coronavirus en Italia es de 102.253, con un aumento de 1.984 respecto al sábado; de ellas, 71.063 están aisladas en sus casas con síntomas leves, 27.847 ingresadas en los hospitales y de estas 3.343 en cuidados intensivos. (EFE)

18:07 (CET). Chile llega a 80 muertos y Piñera habla de "guerra mundial" por ventiladores

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este domingo (12.04.2020) que en las últimas 24 horas se registraron 286 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total hasta 7.213, y reconoció las dificultades para comprar respiradores mecánicos dada la "guerra mundial" por estos artículos. "Nuestro plan es llegar a 3.315 ventiladores mecánicos, no es fácil. Hay en el mundo entero una verdadera guerra por los ventiladores mecánicos", dijo el mandatario conservador. En Chile hay actualmente 387 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, 318 de las cuales necesitan respiración artificial y 78 están en estado "crítico", aunque el gobernante aseguró que aún hay disponibles 553 ventiladores mecánicos "para donde se requieran". Desde que se detectó el primer caso en el país sudamericano el pasado 3 de marzo, ya se han recuperado 2.059 pacientes y han fallecido 80 personas, luego de registrarse siete nuevas muertes en las últimas 24 horas, agregó minutos más tarde en otra rueda de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. (EFE)

17:31 (CET). Trabajadores de Córdoba cavan cientos de tumbas de forma preventiva

Trabajadores de la alcaldía de la ciudad argentina de Córdoba, 700 km al noroeste de Buenos Aires, y personal del ejército comenzaron a cavar cientos de tumbas en un cementerio en forma preventiva por un eventual aluvión de víctimas del coronavirus, informó una fuente sindical. "Los compañeros de los cementerios nos informaron que les ordenaron cavar para estar preparados. Ya se excavaron 250 tumbas por parte de nuestros trabajadores, además de los trabajos que realiza el ejército. Además se están condicionando los hornos crematorios, poniéndolos en condiciones", reveló Damián Bizzi, secretario de prensa del sindicato de los empleados municipales de Córdoba SUOEM en declaraciones reproducidas en su portal de Facebook. La alcaldía de Córdoba, la segunda ciudad del país con 1,4 millones de habitantes, no dio información sobre las excavaciones en el cementerio, ubicado a 15 km de la capital de la provincia homónima, en la cual se registran hasta este domingo 201 contagios del coronavirus, con 32 víctimas fatales, de acuerdo al reporte oficial diario. (AFP)

17:27 (CET). Portaaviones francés en cuarentena por brote de COVID-19

La marina francesa inició una operación inédita de desembarque y puesta en cuarentena de 1.900 tripulantes del portaaviones nuclear "Charles de Gaulle" y su escolta, que atracaron este domingo (12.04.2020) en Toulon, sur de Francia, tras la detección de 50 casos de COVID-19 a bordo. La operación de desembarque conllevó el flete de autobuses y otros medios de transporte de forma "ritmada, minutada", respetando los "tiempos para evitar que los marinos se crucen" y reducir al máximo el riesgo de nuevos contagios, señaló la misma fuente. "Todo el mundo será examinado", y los 1.900 militares (los 1.700 del portaaviones y los 200 de la fragata que lo acompañaba) serán confinados en durante dos semanas en instalaciones militares de la región. Asimismo, a partir del martes, se desinfectarán los navíos y aeronaves. (AFP)

16:59 (CET). Reino Unido registra 737 nuevos fallecidos y supera los 10.000 muertos

El Reino Unido registró 737 nuevos fallecidos por el coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el balance de muertos se eleva a 10.612, anunció este domingo (12.04.2020) el ministerio de Salud. Este balance incluye solo los decesos en hospitales, sin tomar en cuenta eventuales datos de muertes en residencias para mayores y en casa. En las últimas 24 horas, 5.288 personas más dieron positivo a la COVID-19, con lo que el número de infectados se eleva a 84.270. (AFP)

16:57 (CET). El Salvador registra siete nuevos casos

El Salvador registró la madrugada de este domingo (12.04.2020) 7 nuevos casos positivos de COVID-19, con los que la cifra total de contagios confirmados se elevó a 125, el número de fallecidos se mantiene en 6 y 21 personas se han recuperado, de acuerdo con los datos oficiales. De los nuevos contagios, 5 son importados y 2 locales, que se ubicaron en los municipios de Santo Tomás, en el departamento de San Salvador, y otro en el municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután, según lo indicó el presidente Natib Bukele en sus redes sociales. En los 125 casos confirmados se toman en cuenta a las 6 personas que ya fallecieron y a las 21 que han vencido a la enfermedad. (EFE)

16:40 (CET). Multan por violar cuarentena a moscovita que casi cayó del piso 15

La policía moscovita multó a un hombre que estuvo a punto de caerse desde la ventana de un 15º piso mientras se hacía una selfie, pero logró agarrarse a una cornisa y fue asistido por una inquilina del apartamento hasta la llegada de los agentes que le rescataron, informa la prensa local este domingo (12.04.2020). La mujer, según la agencia rusa Ria Nóvosti, sujetó durante casi un cuarto de hora al hombre ,que se tropezó mientras pretendía tomarse un autorretrato en la ventana y se quedó colgando en la fachada del edificio entre la decimoquinta y la decimocuarta plantas. En breve, al lugar acudió una patrulla policial que rescató al hombre, pero le multó por incumplir el régimen de autoaislamiento impuesto en la ciudad para frenar la pandemia de la COVID-19. Al parecer, el hombre, de 36 años, no se encontraba en su propia casa, sino que había acudido a visitar a una amiga de un edificio cercano. (EFE)

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Mejor calidad del aire La repentina decisión de detener toda la producción industrial ha reducido notoriamente los niveles de polución ambiental. Imágenes satelitales han revelado una clara caída en las cifras de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), un gas que es emitido principalmente por los vehículos y las fábricas. Este contaminante es responsable de la mala calidad del aire en muchas ciudades.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Caen emisiones de CO2 Como el NO2, las emisiones de dióxido de carbono también se han reducido a raíz de la crisis. Cuando la actividad económica cae, también lo hace la contaminación por CO2, algo que ya había sucedido durante la crisis financiera de 2008-2009. Solo en China las emisiones disminuyeron un 25 por ciento cuando el país entró en cuarentena total. Es un hecho, sin embargo, que ese cambio es solo temporal.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Un nuevo mundo para la vida silvestre Como todo el mundo está confinado en sus hogares, algunos animales han aprovechado la ocasión para investigar. Como andan menos vehículos, hay menos posibilidades de que los pequeños erizos sean atropellados al despertar de su hibernación. Los patos seguramente no lo pasan tan bien, y se preguntan dónde están las personas que les daban pan en el parque.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Ojo con el tráfico de animales salvajes Los conservacionistas esperan que la crisis del coronavirus ayude a frenar el comercio ilegal de animales salvajes, responsable de llevar a varias especies al borde de la extinción. El SARS-CoV-2 seguramente surgió en un mercado de Wuhan (China) donde se venden animales traficados tanto legal como ilegalmente. Una ofensiva contra este comercio puede ser una buena consecuencia de esta tragedia.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Vías fluviales despejadas Poco después de que Italia entrara en cuarentena, las imágenes de las cristalinas aguas de Venecia dieron la vuelta al mundo. El aspecto fangoso habitual de los canales venecianos se produce por el movimiento de las embarcaciones. Además, con los cruceros atracados, nuestros océanos experimentan un descenso de la contaminación acústica, bajando el estrés que sufren diversas criaturas marinas.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Aumento de la basura plástica Pero no hay solo buenas noticias. Uno de los peores efectos colaterales de la crisis es el rápido aumento en el uso de plástico descartable, desde equipos médicos hasta guantes desechables, pasando por la comida envasada. Incluso las cafeterías que siguen abiertas ya no aceptan tazas reutilizables, en un intento por frenar el avance del virus.

Siete cambios ambientales que provocará el coronavirus Nadie se acuerda de la crisis climática Con el coronavirus imponiéndose en todo el mundo, la crisis climática ha sido dejada de lado. Pero esto no la hace menos urgente. Los expertos advierten que las decisiones importantes no deben postergarse, incluso aunque la COP del año 2020 se haya pospuesto. Dado al sistema productivo, y si bien las emisiones han disminuido, es imposible que ese efecto sea a largo plazo. Por eso hay que actuar. Autor: Ineke Mules



