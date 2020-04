+++ Coronavirus: Brasil supera los 5.000 muertos +++

23:31 (CET). ONU teme millones de embarazos no deseados como consecuencia del coronavirus

Las medidas de confinamiento y otras consecuencias de la pandemia del coronavirus pueden resultar en millones de embarazos no deseados por las dificultades de muchas mujeres para acceder a anticonceptivos, advirtió este martes (28.04.2020) la ONU. Según cálculos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), un periodo de seis meses con confinamiento y dificultades para acceder a servicios de salud puede dejar a 47 millones de mujeres en países de bajos y medios ingresos sin métodos de planificación familiar. El resultado pueden ser unos siete millones de embarazos no deseados, apunta el UNFPA, que avisa también de un fuerte aumento de la violencia machista, con hasta 31 millones de casos adicionales consecuencia de la pandemia. Además, la crisis puede retrasar programas contra la mutilación genital femenina y aumentar el número de matrimonios adolescentes por las dificultades económicas, avisa el estudio. (EFE)

23:15 (CET). Brasil supera los 5.000 muertos por coronavirus

Brasil superó las 5.000 muertes a causa del nuevo coronavirus, tras registrar en las últimas 24 horas un récord de 474 fallecidos, y el número de contagios subió a 71.886, informó este martes (28.04.2020) el ministerio de Salud. Brasil suma 5.017 muertos por la covid-19, la cifra más alta de Latinoamérica, con lo que supera a China en número de fallecidos, según el balance diario oficial. La cifra de decesos comprobada desde la víspera es la mayor en una sola jornada en el país y lo mismo ocurre en relación con el aumento de los contagios, que fueron 5.385 nuevos desde este lunes. La cifra de personas muertas, sin embargo, podría ser mayor, ya que, según el Ministerio de Salud de Brasil, existen 1.156 fallecimientos a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio y que se sospecha que pudieran obedecer a casos de coronavirus. (AFP, EFE)

23:00 (CET). Austrian Airlines pide ayudas por 767 millones de euros

La aerolínea Austrian Airlines (AUA), parte del grupo Lufthansa, anunció este martes (28.04.2020) que solicitará 767 millones de euros en ayudas al Estado austríaco en forma de préstamos garantizados y subvenciones, informó la radio pública ORF. Las ayudas se solicitarán al fondo público dotado con 15.000 millones de euros para apoyar a compañías austríacas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, según confirmó la empresa. Los medios austríacos coinciden en que la filial de Lufthansa requiere urgentemente liquidez en forma de préstamos garantizados por el Estado y un aumento del capital propio para poder sobrevivir al parón en la actividad y a la incertidumbre en el sector. (EFE)

22:47 (CET). Costa Rica contabiliza 705 casos positivos, ocho más que el lunes

Costa Rica contabiliza hasta este martes (28.04.2020) 705 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, ocho más en las últimas 24 horas, y las autoridades anunciaron que trabajan en mejorar la cobertura de educación virtual y a distancia de 1 millón de alumnos. El Ministerio de Salud confirmó que los contagiados con el patógeno causante de la enfermedad de la COVID-19 son 632 adultos, 38 adultos mayores y 35 menores de edad. Hay 16 pacientes hospitalizados, de los cuales ocho se ubican en unidades de cuidados intensivos. (EFE)

22:26 (CET). Reino Unido y Francia reportan extraño síndrome posiblemente relacionado con el COVID-19

El ministro de Sanidad británico afirmó este martes (28.04.2020) estar "muy preocupado" por signos de la aparición de un síndrome en los niños posiblemente relacionado con el coronavirus, aunque subrayó que es muy poco habitual y se necesita más investigación al respecto. El servicio público de salud británico NHS emitió una alerta el fin de semana sobre un pequeño número de niños que presentaban un conjunto inusual de síntomas, que incluyen dolor abdominal e inflamación en torno al corazón. "Estoy muy preocupado por los primeros signos de que en casos raros hay una respuesta autoinmune en los niños que causa una enfermedad significativa", dijo el ministro Matt Hancock a la emisora de radio privada LBC. "Es una nueva enfermedad que creemos que puede ser causada por el coronavirus", afirmó. En Francia, en tanto, unos veinte niños "tienen síntomas de ese tipo" en la región de Ile-de-France, que incluye a París. "Son niños de entre 2 y 10 años que no tienen antecedentes notables ni enfermedad crónica", precisó la doctora Isabelle Kone Paut, profesora de reumatología pediátrica en el hospital Kremlin-Bicêtre en París. (AFP)

21:55 (CET). Brasil renueva prohibición de ingreso aéreo de extranjeros

El Gobierno brasileño renovó este martes (28.04.2020) una decisión adoptada el pasado abril y mantuvo por un nuevo período de 30 días la prohibición de ingreso al país de extranjeros por vía aérea, debido a la expansión del coronavirus. La medida, que ahora estará en vigor hasta el próximo 28 de mayo, no supone restricciones al tráfico de cargas por los aeropuertos y fue renovada en momentos en que el COVID-19 acelera en Brasil, país de unos 210 millones de habitantes y que ha registrado 4.543 muertes y 66.501 casos confirmados del virus hasta este lunes. La resolución, así como la anterior, impide "la entrada" por vía aérea "de extranjeros", aunque contempla algunas excepciones. Estas últimas se aplican a los ciudadanos brasileños, a los inmigrantes que residen en el país, los extranjeros en misiones diplomáticas o de organismos internacionales y aquellos que tengan parientes brasileños "directos". (EFE)

21:48 (CET). Canadá presenta ralentización de casos, pero "no está fuera de peligro"

La propagación del coronavirus se está desacelerando, pero Canadá todavía tiene mucho camino por recorrer, dijo el primer ministro Justin Trudeau el martes, mientras las muertes por COVID-19 en el país se acercaban a 3.000. "Las medidas que hemos tomado hasta ahora están funcionando", expresó Trudeau en su rueda informativa diaria. "De hecho, en muchas partes del país la curva se ha aplanado, pero aún no estamos fuera de peligro", advirtió. Funcionarios de la salud pública dijeron que el crecimiento de la epidemia pasó de duplicarse cada tres días a cada 16 días en el presente. Al comienzo de la pandemia, cada persona infectada transmitió el coronavirus a un promedio de 2,19 personas. Desde entonces, la tasa de transmisión se ha reducido por cada infectando a un poco más que una otra persona, en parte debido al distanciamiento social y al autoaislamiento. Hasta el martes por la mañana, había 49.815 casos de contagio por COVID-19 registrados en Canadá, incluidas 2.929 muertes. (AFP)

21:10 (CET). Turkish Airlines suspende sus vuelos hasta el 28 de mayo

Turkish Airlines, la compañía de bandera turca, anunció este martes (28.04.2020) que suspenderá todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales, hasta el 28 de mayo, es decir también durante las fiestas del fin de ramadán, el mes de ayuno musulmán que empezó el viernes pasado. "Por decisión de las autoridades competentes, y como parte de las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus, hemos suspendido todos los vuelos nacionales e internacionales hasta el 28 de mayo (excluido el día 28)", indica un mensaje de la cuenta oficial de Twitter de la aerolínea. Esto implica que no habrá viajes durante los 4 días festivos oficiales (del 23 al 26 de mayo, un fin de semana alargado hasta el martes) que ponen fin este año al ramadán, el mes de ayuno musulmán, que arrancó el viernes pasado. (EFE)

20:45 (CET). EE.UU. estudia examinar por coronavirus a vuelos internacionales, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes (28.04.2020) que está considerando una orden para que las personas que lleguen al país en vuelos internacionales sean sometidas a exámenes de coronavirus, y puso énfasis en Brasil. "Es probable que vayamos a hacer eso", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "Como saben, Brasil prácticamente ha tenido un brote", agregó Trump en esa reunión. "Tomaremos esa decisión bastante pronto". Consultado sobre si el examen a los pasajeros entrantes sería un test del nuevo coronavirus o un simple control de temperatura, Trump respondió que considera "ambos" tipos de revisión. (AFP)

20:42 (CET). Centroamérica sufriría contracción del 4 por ciento por el COVID-19

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en Guatemala, advirtió este martes (28.04.2020) que la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 podría generar una contracción económica del 4 por ciento en el crecimiento del istmo. En un foro virtual, el Icefi proyectó cuatro escenarios posibles que han analizado derivado de las consecuencias del distanciamiento social, la baja del petróleo, la baja en la recaudación de impuestos y las medidas fiscales especiales de emergencia aplicadas. El peor de los escenarios podría desatar un crecimiento negativo del 4,0 por ciento -el mismo para cada uno de los seis países del istmo-, derivado especialmente por la parálisis de la actividad económica del último mes, en la región centroamericana. Pero en el mejor de los escenarios de la crisis, la región podría contar con un crecimiento positivo del 1,5 por ciento, siendo Panamá el país con mejores cifras (2,6), seguido de Honduras y Guatemala (1,8), Costa Rica y El Salvador (1,8) y Nicaragua, con 0,3 por ciento. (EFE)

20:00 (CET). COVID-19 se esparce por todo El Salvador, dice Bukele

El Salvador registró 22 nuevos casos de COVID-19 para totalizar 345 contagios, con lo que el virus causante de la enfermedad se "está esparcido por todo nuestro país", advirtió este martes (28.04.2020) el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. De acuerdo con los datos oficiales, los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) se localizan en al menos 68 municipios de los 14 departamentos que forman el país. "Como se puede observar en la lista de municipios, el virus ya está esparcido por todo nuestro país", apuntó el mandatario. Las autoridades realizaron el lunes un total de 1.255 pruebas, con las que se detectaron los nuevos casos, que representan un incremento de aproximadamente el 6,8 por ciento, respecto a los 323 casos computados hasta el domingo. (EFE)

19:55 (CET). Cancelada la vuelta ciclista a Alemania

La Vuelta ciclista a Alemania, prevista del 20 al 23 de agosto, ha sido cancelada como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció este martes (28.04.2020) su organizador. El gobierno alemán ha prohibido los grandes eventos masivos hasta el 31 de agosto. "Nuestra decepción es grande, pero las circunstancias actuales y la decisión de las autoridades alemanas muestran claramente que la Deutschland Tour no puede disputarse este año", declaró su director Claude Rach en un comunicado de la organización. Según el texto, la edición de 2021 tendrá el mismo recorrido previsto en 2020, con salida en Stralsund (nordeste) y final en Núremberg. (AFP)

19:52 (CET). Francia informa de otros 359 muertos por COVID-19

Francia registró 367 nuevos decesos en 24 horas por el nuevo coronavirus, con lo que el balance total en el país asciende a 23.660 muertos desde el 1 de marzo, anunciaron este martes (28.04.2020) las autoridades sanitarias. Según cifras comunicadas por la Dirección General de Salud (DGS), 4.387 personas contagiadas con COVID-19 están en cuidados intensivos, pero en las últimas 24 horas fueron admitidos en este servicio solo 153, es decir 221 pacientes menos con relación al día anterior. (EFE)

19:23 (CET). Ecuador registra 208 nuevos decesos en 24 horas

La cifra de fallecidos por la COVID-19 subió a 871, tras 208 nuevos decesos registrados en las últimas 24 horas en Ecuador, donde el número de contagiados es de 24.258, según los datos oficiales revelados este martes (28.04.2020). El reporte diario del Gobierno da cuenta, además, de 1.212 fallecidos probables por coronavirus en el país suramericano. Entre los positivos, 20.103 se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 318 están hospitalizados en condiciones estables, en tanto que 134 ingresados con pronóstico reservado. (EFE)

19:17 (CET). España desmontará gradualmente su confinamiento, dice Sánchez

España desmontará su estricto confinamiento por el coronavirus de forma gradual y a diferentes velocidades en sus territorios, un proceso que debería finalizar a finales de junio, anunció este martes (28.04.2020) el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. "En el mejor de los casos, la fase de desescalada hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima de seis semanas, y la duración máxima queremos que sea de ocho semanas para todo el territorio español", en un proceso por fases, dijo Sánchez en rueda de prensa. "A finales de junio estaríamos como país en esta nueva normalidad, si la evolución de la epidemia está controlada en cada uno de los territorios", puntualizó Sánchez al esbozar el plan de desescalada del confinamiento al que están sometidos los 47 millones de españoles desde el 14 de marzo. (AFP)

19:01 (CET). Chile extiende cuarentena en seis comunas y suma ya 207 muertos

Las autoridades sanitarias de Chile registraron este martes (28.04.2020) durante la última jornada nueve fallecidos por COVID-19, lo que eleva la cifra total de víctimas a 207, y anunciaron cordones sanitarios para este fin de semana y la entrada de seis nuevas comunas en cuarentena obligatoria. Durante las últimas 24 horas se diagnosticaron 552 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, sumando 14.365 contagiados desde el inicio de la pandemia. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, se mostró optimista respecto a la tendencia: "Estamos llegando a una meseta de casos nuevos y confirmados. Tenemos que ser muy prudentes para ver cómo sigue esta curva en evolución, pero podemos ver en las últimas semanas el número de casos nuevos se ha mantenido entre estas cifras (400 a 500)", sentenció. (EFE)

18:43 (CET). La aerolínea British Airways prevé despedir a 12.000 personas

La aerolínea British Airways, hermana de Iberia en el seno del International Airlines Group, prevé suprimir hasta 12.000 puestos de trabajo debido al impacto de la pandemia de coronavirus en su actividad, anunció este martes (28.04.2020) el IAG. El grupo, propietario también de Vueling entre otras compañías, afirmó en un comunicado haber tomado esta decisión teniendo en cuenta que pasarán varios años antes de que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad. (EFE)

18:20 (CET). Reino Unido registra 586 nuevas muertes por COVID-19

El Reino Unido registró este martes (28.04.2020) 586 nuevas muertes en hospitales debido al coronavirus, anunció el ministro de Sanidad, con lo que el balance asciende a 21.678 decesos, a los que hay que sumar los miles de fallecidos en sus casas y en geriátricos. A partir del miércoles, el gobierno británico publicará tanto las muertes en hospitales como en residencias de ancianos y otros lugares, precisó el ministro Matt Hancock en la rueda de prensa diaria sobre la crisis sanitaria. (AFP)

18:08 (CET). Italia supera los 200.000 casos y llega a los 27.359 fallecidos

Italia registra 201.505 casos totales de coronavirus, con un aumento de 2.091 en las últimas 24 horas, lo que supone un ligero repunte respecto a ayer, en una jornada en la que descendieron de nuevo los positivos actuales. El número de muertos alcanza los 27.359, con 382 más que el lunes, un aumento mayor que los dos últimos días, y en total desde el inicio de la emergencia se han curado ya 68.941 personas, según los datos difundidos este martes (28.04.2020) por la Protección Civil. Los positivos actuales son 105.205, 608 menos que el lunes, y siguen disminuyendo los enfermos hospitalizados, que ya son menos de 20.000 en todo el país y los ingresados en cuidados intensivos, que son actualmente 1.863. (EFE)

18:00 (CET). Prisión de Marruecos registra 300 casos de COVID-19

La prisión de Ouarzazate, en el sur de Marruecos, ha registrado 303 casos positivos de coronavirus, de los que 241 son entre reos y 62 de funcionarios, convirtiéndose así en uno de los focos más graves de contagio en el país. La Dirección General de Administración de Prisiones y Reinserción (DGAPR) publicó este martes (28.04.2020) un comunicado en el que detalla los casos de coronavirus detectados en las penitenciarías tras la realización de test masivos entre la población carcelaria y los guardianes. El comunicado ofrece, además, un dato actualizado del número de reos en el país: en este momento, la población carcelaria es de 77.925 personas, de las que más de 30.000 se concentran en los penales de las regiones de Casablanca y Rabat. Hasta el día de hoy, Marruecos ha registrado 4.246 casos de coronavirus, de los que 163 pacientes han muerto y 739 se han curado. (EFE)

17:43 (CET). Comité médico de la FIFA estima que el fútbol no debe retornar antes de septiembre

El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D'Hooghe, considera que el fútbol no debe volver hasta el 1 de septiembre "como pronto" y solicita "tener más paciencia". D'Hooghe atendió este martes (28.04.2020) a la cadena británica Sky Sports y se posicionó en contra de una vuelta temprana del fútbol, como persiguen la Bundesliga alemana y la Premier League, que ha puesto el punto de mira para volver a principios de junio. "El mundo no está preparado para que vuelva el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar rápidamente, pero necesitamos más paciencia", dijo el presidente. "Es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, no deberíamos infravalorarlo. Tenemos que ser realistas, el fútbol solo es posible si el contacto es posible de nuevo", añadió. El directivo se posicionó a favor de solo volver cuando sea seguro, y apuntó a que probablemente eso solo ocurra cuando exista un "adecuado programa de vacunación". (EFE)

17:25 (CET). Putin advierte que Rusia aún no llega al peak de la enfermedad

El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes (28.04.2020) que su país aún no alcanzó el máximo de la epidemia de coronavirus, aunque de todos modos planea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo. "La situación sigue siendo difícil. Los especialistas y los científicos con los que estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el máximo", declaró Putin en una reunión con gobernadores retransmitida por la televisión. (AFP)

17:18 (CET). Grecia levantará el confinamiento progresivamente a partir del 4 de mayo

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este martes (28.04.2020) que a partir del próximo lunes se levantará progresivamente el confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus, con la primera apertura de comercios minoristas y peluquerías. Desde ese día los ciudadanos podrán salir de casa sin necesidad de enviar un mensaje de texto al 13033, un número creado ad hoc por el Gobierno griego para monitorear a cada ciudadano durante el confinamiento, y reunirse en grupos de hasta 10 personas. El desconfinamiento se irá realizando en bloques de dos semanas para poder evaluar su efecto en la lucha contra la COVID-19 hasta finales de junio, cuando el Gobierno espera haber retornado a la normalidad y salvar lo que queda de la temporada turística veraniega, el gran motor de la economía helena. (EFE)

16:56 (CET). Icelandair despide a 2.000 empleados por crisis del coronavirus

La aerolínea islandesa Icelandair afirmó este martes (28.04.2020) que despedirá a unos 2.000 empleados por el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector del transporte aéreo. "Para responder a esta situación, el grupo Icelandair está tomando medidas para que la compañía transite un periodo extenso de operaciones mínimas, lo que incluye una considerable reducción en el número de empleados y cambios en la estructura organizativa", dijo la aerolínea en un comunicado. (AFP)

16:23 (CET). Portugal se prepara para levantar estado de emergencia

El estado de emergencia vigente en Portugal desde el 19 de marzo para contener la pandemia de coronavirus terminará el fin de semana, anunció este martes (28.04.2020) el jefe de Estado, advirtiendo que la reanudación de las actividades se hará "por etapas". Este tercer periodo del estado de emergencia de 15 días culminará el sábado a medianoche, y "esperamos que no sea necesario volver a imponerlo en el futuro", declaró a los medios el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Por su parte, el primer ministro, Antonio Costa, informará el jueves sobre qué sectores podrán reanudar sus actividades a partir del próximo lunes. (AFP)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí

16:15 (CET). Gobierno francés da por finalizada temporada deportiva 2019-2020

"La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció el primer ministro francés Edouard Philippe, este martes (28.04.2020) en un discurso en la Asamblea Nacional, truncando las esperanzas de los diferentes campeonatos, interrumpidos desde marzo debido a la pandemia de coronavirus. "Todos los eventos que agrupen a más de 5.000 participantes no podrán celebrarse antes de septiembre", dijo Philippe. Esta medida concierne a "las grandes manifestaciones deportivas, culturales, incluidos los festivales, y los grandes salones profesionales", detalló. (AFP)

16:11 (CET). Motín por temor al coronavirus deja 8 muertos en cárcel de Perú

El motín que estalló el lunes en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, dejó ocho presos muertos, por disparos según el parte policial conocido este martes (28.04.2020), después de la protesta de los internos por los contagios del COVID-19 que provocaron presuntamente dos decesos. Más de 200 policías acudieron el lunes a controlar el amotinamiento en varios pabellones del penal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y al cabo de tres horas lograron recuperar el control interno y externo del establecimiento, según el informe del comisario de Canto Rey, Pablo Vega. De acuerdo con el reporte, "producto de dicho motín resultaron ocho personas fallecidas", cuyos cadáveres fueron trasladados a la morgue de Lima con diagnóstico presuntivo de muerte el politraumatismo por arma de fuego. Los internos del penal quemaron colchones alrededor de una rotonda y lanzaron objetos a los agentes penitenciarios y policía desde los techos. En las ventanas de los pabellones exigían, con carteles colgados, que sean considerados en los indultos que el presidente, Martín Vizcarra, otorgará a unos 3.000 presos debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. (EFE)

16:01 (CET). Uso de mascarilla en comercios y transportes, obligatorio en toda Alemania

Alemania exigirá desde el miércoles el uso de la mascarilla de protección en todos los comercios en Berlín, una medida ya tomada por el resto de regiones del país. Hasta el momento, la mascarilla ya debe utilizarse en los transportes públicos y la ciudad de Berlín decidió imponer también su uso en todos los comercios, para "proteger" a los comerciantes, fundamentalmente, dijo Andreas Geisel, uno de los adjuntos del alcalde de Berlín, en una rueda de prensa. La medida, votada este martes por el Senado de Berlín, concierne a la protección de nariz y boca. Las bufandas estarán autorizadas. Los otros 15 estados regionales tomaron medidas similares la semana pasada. Con la decisión de la capital, este martes, en toda Alemania se impuso el uso de mascarillas en los comercios. La autoridad sanitaria alemana instó este martes (28.04.2020) de mañana a la población a mantenerse prudente ante la pandemia, en pleno debate sobre una aceleración del desconfinamiento. (AFP)

15:40 (CET). Los austriacos recuperarán su "libertad" en mayo

Los austriacos podrán desplazarse nuevamente sin restricciones a partir del 1 de mayo, reunirse con sus amigos en grupos pequeños y, dos semanas más tarde, frecuentar restaurantes que deberán respetar medidas sanitarias estrictas, anunció el gobierno este martes (28.04.2020). La flexibilización de las restricciones había comenzado con la reapertura de pequeñas empresas, el 14 de abril. Una nueva etapa empezará el 1 de mayo con el levantamiento de las restricciones a salidas y traslados que hasta ahora estaban limitadas a las actividades esenciales, aún cuando los controles han sido menos estrictos que en otros países europeos. Hasta fines de junio, las reuniones en domicilios privados y las salidas grupales estarán limitadas a diez personas, indicaron los ministros del Interior y Salud en conferencia de prensa. Para los entierros, el máximo de asistentes se estableció en 30. (AFP)

15:35 (CET). Irán registra 1.000 nuevos casos de COVID-19

Irán registró más de 1.000 nuevos casos de contagios de COVID-19, según las cifras oficiales publicadas el martes (28.04.2020) en Teherán, donde las autoridades continúan exhortando a la vigilancia ante la pandemia. Entre el lunes y el martes a mediodía, la República Islámica documentó 71 fallecimientos por COVID-19, lo que eleva a 5.877 muertos el balance nacional de la pandemia, indicó Kianouche Jahanpour, portavoz del ministerio de salud. Al mismo tiempo, se registraron 1.112 nuevos casos de contagio, por lo que el total de infectados confirmados asciende a 92.584, añadió Jahanpour en su rueda de prensa televisada diaria. (AFP)

15:29 (CET). Luxemburgo testeará a todos sus habitantes

Luxemburgo anunció este martes (28.04.2020) que realizará pruebas para detectar el coronavirus a toda su población, de unas 625.000 personas, a lo largo de un mes y con un ritmo estimado de 20.000 test diarios. "Habremos hecho pruebas a toda la población del país en un mes", informó el ministro luxemburgués de Enseñanza Superior e Investigación, Claude Meisch, durante una videoconferencia con la prensa que recoge la agencia Belga. El país suma 88 muertes con coronavirus y 3.729 casos confirmados, mientras que las personas que han sido sometidas a un test ascienden a más de 39.000, entre residentes y no residentes afiliados al sistema de salud. La idea es emular las pruebas a lo largo de las diferentes fases de desconfinamiento de la población, todavía por precisar. "Háganse la prueba, es una contribución muy importante para que en las próximas semanas y meses podamos tener una vida más libre", declaró el profesor Ulf Nehrbass, responsable de este amplio programa de pruebas y representante del grupo de trabajo para la investigación de la COVID-19 en Luxemburgo. Ese pequeño país situado en el corazón de la UE tiene frontera con Francia, Alemania y Bélgica y cuenta con 625.000 habitantes, aunque cada día acoge a 200.000 trabajadores transfronterizos que acuden a trabajar a su territorio diariamente desde Estados limítrofes. Por ello, Nehrbass consideró importante que estos trabajadores transfronterizos pudieran también hacerse una prueba. (EFE)

DZC

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Pasear (si está permitido) Pasar tiempo en áreas verdes puede reducir el estrés y ayudar a sentirnos más felices y saludables. Si hacer ejercicio al aire libre sigue siendo una opción donde vive, como lo es en Alemania, aproveche para dar un paseo diario por un parque o una reserva natural cercana. Evite las zonas de mucho tráfico, mantenga una distancia segura de los demás y lave sus manos en cuanto llegue a casa.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Sonidos de la naturaleza Si no es posible caminar por el bosque, aún hay formas de disfrutar la naturaleza desde casa. ¡Escuchar los sonidos del mundo salvaje puede aumentar nuestro bienestar! Científicos de la escuela de Medicina de Brighton y Sussex, Reino Unido, dicen que el canto de los pájaros, el viento en los árboles, o el sonido del agua (sonidos fácilmente disponibles en línea) nos ayudan a relajarnos.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Visitas virtuales Muchos parques nacionales están cerrados al público, pero gracias a la tecnología es posible observar la vida silvestre sin salir de casa. Un gran número de reservas naturales y santuarios de animales tienen cámaras web que transmiten en directo por internet. Así, es posible "visitar" una serie de lugares: desde un parque de elefantes en Sudáfrica hasta un nido de águilas calvas en Estados Unidos.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Un vistazo bajo el agua Los zoológicos y acuarios también ofrecen transmisiones en vivo de sus instalaciones, como la de este grupo de medusas en el Acuario de la Bahía de Monterrey, en la costa oeste de Estados Unidos. Estudios muestran que observar los tanques de peces, incluso por un período corto, puede tener un efecto calmante y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Observar aves desde casa Preste atención a la vida salvaje que le rodea. Tal vez haya un abejorro zumbando entre las flores de su balcón, o un gorrión que frecuenta su jardín. Una iniciativa en Reino Unido anima a la gente a empezar el día compartiendo fotos de aves tomadas desde sus casas bajo el hashtag #BreakfastBirdwatch en las redes sociales. Una campaña similar, #BirdingatHome, comenzó en Australia.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Comederos para aves Aparte de las actividades caseras para mantener ocupados a los niños, un comedero para pájaros también podría atraer a más de un simpático volador a su jardín. Solo se necesitan algunas semillas, grasa de cocina y una piña o cáscara de coco. No importa si no tiene jardín, también podría colgar el comedero con un trozo de cuerda afuera de una ventana o un balcón.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Un hogar para insectos Otra forma de apoyar la biodiversidad local es proporcionar refugio a los insectos. Una vez más, no necesariamente requiere de un jardín. Puede hacer la estructura tan grande o pequeña como desee, dependiendo de si es para un patio o un pequeño balcón. Trozos viejos de madera, ladrillos, hojas secas, paja y otros materiales naturales son útiles para ponerse manos a la obra.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Jardinería La jardinería puede evitar la ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo, así que ¿por qué no aprovechar el tiempo de confinamiento para plantar algunas verduras o flores? La lavanda, el tomillo, la salvia y otras plantas también pueden atraer a polinizadores como las mariposas y las abejas. Incluso si no tiene un jardín, puede cultivar plantas en el interior. Autor: Natalie Muller



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |