++Coronavirua hoy: Israel reabre bares, cafés y restaurantes en su retorno a la normalidad++

13:29 Johnson plantea que vuelta a clases es un gran paso para recuperar la normalidad

Los niños británicos se están preparando para regresar a la escuela este lunes 8 de marzo, luego de un cierre de dos meses. Este retorno a clases es considerado por el primer ministro británico Boris Johnson como un enorme paso para que el país vuelva a recuperar la sensación de normalidad.

Como parte del plan, los millones de estudiantes de secundaria y universitarios que regresen a las aulas del Reino Unido serán evaluados las primeras semanas del reinicio de clases presenciales. Esto porque las autoridades quieren detectar y aislar rápidamente a los casos asintomáticos y así evitar tener que cerrar colegios.

Hasta ahora, el gobierno del Reino Unido ha distribuido casi 57 millones de kits de prueba en las escuelas de todo el país.

13:06 Alcalde de Corleone anuncia su dimisión por vacunarse antes de tiempo

El alcalde del pueblo italiano de Corelone (sur), Nicoló Nicolosi, anunció su dimisión tras confesar que se vacunó antes de tiempo contra la coronavirus junto con otros funcionarios del municipio, conocido por ser la cuna de importantes mafiosos en el pasado.

El regidor, de 79 años, ha convocado la junta municipal mañana por la mañana para presentar su dimisión, confirmó el ayuntamiento en sus redes sociales. En los últimos días había trascendido que estaba entre un grupo de cargos públicos de Corleone que se habían vacunado antes del plazo establecido en las categorías de la campaña italiana.

Nicolosi ayer confirmó que recibió la primera dosis de la vacuna el 8 de enero y la segunda el 31 siguiente y que se inoculó "consciente" y "preocupado" porque, de ser contagiado, la administración quedaría abandonada en este momento difícil, publicó en Facebook. Nicolosi aseguró que había pedido al gobernador de Sicilia, Nello Musumeci, que se incluyeran a los administradores municipales entre las fases prioritarias de la vacunación debido "a los deberes que están llamados a desempeñar" para proteger a sus localidades.

10:48 Etiopía recibe casi 2,2 millones de vacunas de COVAX



Etiopía recibió casi 2,2 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca a través del programa global COVAX, informaron varios organismos de la ONU en un comunicado. "Hoy Etiopía ha recibido 2,184 millones de dosis de la vacuna covid-19 de AstraZeneca a través de COVAX. Se trata de un paso histórico hacia nuestro objetivo de garantizar la distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial en lo que será la mayor operación de adquisición y suministro de vacunas de la historia", indicó el comunicado.

Las vacunas, autorizadas y fabricadas por el Instituto Serum de la India, fueron entregadas por Ethiopian Airlines en el aeropuerto internacional de Adís Abeba, la capital, en presencia de varios ministros del país africano y representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, que coordina el suministro de los fármacos.

"La OMS seguirá colaborando con el Gobierno de Etiopía y los socios mundiales para garantizar que Etiopía reciba, despliegue y administre cantidades adecuadas de vacunas contra covid-19 al pueblo etíope, porque, como ha dicho la OMS en repetidas ocasiones, nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo", declaró el representante de esta organización en Etiopía, Boureima Hama Sambo.

10:44 Israel reabre cafés, bares y restaurantes

Israel dio este domingo (07.03.2021) el paso más importante de su desescalada pos-vacunación, con la reapertura de cafés, bares y restaurantes, la relajación de restricciones y el regreso a las aulas en universidades, entre otras medidas, que priorizan a quienes estén inmunizados contra el SARS CoV 2.

Con más del 50% de su población inoculada, con al menos la primera dosis de la vacuna, los restaurantes podrán recibir a clientes que presenten el llamado "pase verde", otorgado a quienes se hayan recuperado de COVID-19 o hayan recibido la segunda dosis hace al menos una semana.

La ocupación no podrá superar el 75% y quienes no presenten el certificado requerido para ingresar podrán sentarse en mesas al aire libre. A partir de hoy pueden abrir también los salones de eventos culturales, que no podrán superar un 50% de su capacidad y a los que podrán ingresar únicamente quienes porten el pase verde y un porcentaje limitado de personas que presenten pruebas de coronavirus con resultados negativos.

Además de los estudiantes universitarios, también podrán regresar a clase los alumnos de entre 11 y 14 años que asistan a escuelas en las ciudades del país catalogadas como verdes o amarillas en base a sus bajos índices de contagios y de vacunación, mientras que estudiantes de instituciones religiosas solo podrán volver a clase en tanto porten el pase verde.

Los lugares de culto podrán también recibir a fieles que presenten este certificado aunque en cantidades limitadas. Aquellos que acepten recibir a personas que no porten el pase verde tendrán límites más estrictos y no podrán albergar a más de 20 personas en interior y 50 en exterior. Los estadios y auditorios podrán recibir grandes cantidades de gente, con límites de entre 500 y 1.500 personas dependiendo de su capacidad y de si son abiertos o cerrados.

Por último, las nuevas regulaciones también se extienden a la entrada y salida de pasajeros a través del aeropuerto internacional de Ben Gurión, que ha operado de forma muy limitada desde fines de enero y que podrá recibir a partir de hoy (07.03.2021) hasta 1.000 ciudadanos israelíes al día, cifra que en los próximos días aumentaría a 3.000.



10:33 China vacuna sin prisa



La vacunación contra el covid-19 comienza tímidamente en China, no sólo porque la población siente que la epidemia está controlada sino también por las capacidades de producción limitadas y la "diplomacia de la vacuna", que desvía muchas dosis al extranjero. A este ritmo, el gigante asiático, en la vanguardia en la puesta a punto de vacunas, podría ver cómo los países desarrollados alcanzan la inmunidad de rebaño y reabren sus fronteras antes.

Según una encuesta de Ipsos, los chinos son los que más desean vacunarse (85%), muy por delante de estadounidenses (71%), franceses (57%) y rusos (42%). Pero de momento parecen estar a la espera.

Con sólo dos muertos desde mayo y una vida ahora casi normal, la estrategia china es "muy eficaz y da a la gente una sensación de seguridad", señala Mathieu Duchâtel, director del programa de Asia en el Instituto Montaigne de París. "El sentido de urgencia que existe en Occidente (...) no está presente en China", subraya.

China ya ha administrado más de 52 millones de dosis, lo que la sitúa en el segundo lugar del mundo, por detrás de Estados Unidos.

China espera haber vacunado al 40% de sus 1.400 millones de habitantes para finales de junio, según el experto en enfermedades respiratorias Zhong Nanshan, una figura destacada en la lucha contra el coronavirus en el país.

mn (EFE, AFP)