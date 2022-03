Convoy de ayuda para Ucrania

Finalmente, los minibuses se ponen en marcha.

Recorrerán 1.600 kilómetros durante 2 días con los autos repletos de alimentos, medicinas y suministros médicos, todo lo que normalmente escasea en las zonas en guerra. Desde Fráncfort-Oder viajarán a través de Polonia hasta llegar a la frontera con Ucrania, donde esperan con ansiosas las donaciones. Sin embargo, cada vez es más importante que el convoy no regrese vacío, porque cada día hay más refugiados que desean viajar al oeste. Wilma y sus voluntarios esperan llevarse a Alemania la mayor cantidad posible de personas.

Un informe de Axel Rowohlt.





