"Convocar elecciones en Alemania fortalecerá a la AfD"

¿Es Alemania todavía capaz de actuar en materia de política exterior?

La ruptura de la coalición de Gobierno de Alemania es una muestra de que los tres partidos (SPD, CDU y FDP) necesitan reafirmar sus políticas y llegar a acuerdos más claros sobre cómo deben gobernar para el futuro de Alemania. Sin embargo, convocar a nuevas elecciones solo fortalecerá aún más a la extrema derecha AfD.

Juan Sebastián Ibáñez Charris, Reino Unido

Alemania siempre ha demostrado que tiene la capacidad de levantarse después de caer al suelo. Lo hicieron después de dos grandes guerras y ahora están tocando fondo porque siguieron obedientemente los dictámenes de Estados Unidos, país que manda en la OTAN. Es claro que apoyar a Ucrania no fue una buena opción, ya que todo el mundo sabía que la injerencia estadounidense en ese país era para desestabilizar las relaciones económicas de los países europeos con Rusia.

Víctor Manuel González Vergara, Chile

Alemania: la locomotora europea pasa por su peor momento de las últimas décadas. Tienen recesión y estancamiento de su economía por decisiones políticas.

Edwin Espinoza, Perú

Scholz destrozó la industria y economía alemana, la gente lo eligió, ahora tienen que aguantar.

Marco Antonio Campos Cordero, Costa Rica

El canciller ya le ha hecho mucho daño a Alemania. Está más interesado en cumplir las pautas políticas extranjeras que en velar por los intereses del pueblo alemán.

Oscar Chassagnes

Cuánta falta hace Angela Merkel, Alemania ya no es lo que era hace 10 años.

Mauricio Mancilla

Lamentablemente, la "coalición semáforo" tuvo una sorpresa inesperada y caótica. Al comienzo del Gobierno, había un plan sin guerras. Se actuó muy precipitadamente en las decisiones contra Rusia, y el precio por las consecuencias ha sido impagable. Esta situación desencadenó una tragedia política, económica y, peor aún, en las relaciones internacionales.

Orlando Koesling, Alemania

Donald Trump. Imagen: Kamil Krzacynski/AFP/Getty Images

Trump gana estados clave y avanza hacia la Casa Blanca

Desde hace un buen tiempo se observa un retroceso ideológico en la cantidad y la calidad de los votantes estadounidenses. Hay muchos factores: 1. La decisión final mayormente está en las manos de los poseedores de inmensas fortunas. 2. La xenofobia, el racismo y el afán ilógico de llevar a Estados Unidos al primer puesto a nivel mundial. 3. La inmadurez en general de los jóvenes. 4. La distribución de los ingresos, y 5. creer que el armamento militar es una excelente tarjeta de presentación ante el mundo.

Francisco J. Toro, Colombia

Debacle total del partido demócrata. Fue una gestión insuficiente, carente de organización para dar respuestas concretas y definitivas a los múltiples problemas que aquejan al pueblo y a la sociedad estadounidense. Hoy, el país decidió por la derecha y al partido demócrata le va a costar recuperarse.

Elias Virgüez, Venezuela

"America will be great again" (Que Estados Unidos vuelva a ser grande) sin regalar nuestros impuestos, sin apoyar guerras, libre de criminales extranjeros, sin inmigrantes que causen desorden. Dios bendice a Estados Unidos y a Donald Trump, el mejor presidente.

Anthony Jhaen's, Estados Unidos

Aunque le duela a la izquierda, Trump ganó, mejor dicho, arrasó.

Rolando Marrero

La derrota de Harris es culpa de la extrema derecha, y de su continua campaña llena de mentiras a través de X. La derecha se alimenta de la ignorancia publica, del racismo y del machismo.

Santiago López, Estados Unidos

Ucrania lanza el mayor ataque con drones sobre Moscú desde el inicio de la guerra

Ucrania está haciendo lo mismo que hace Rusia.

Luz Alfaro, El Salvador

Rusia está atacando indiscriminadamente a la población civil ucraniana antes que Trump asuma como presidente y comience a negociar la rendición de Ucrania y a anexar los territorios invadidos. Trump debe darse cuenta de que Putin es siniestro y debe ponerse del lado de Ucrania, de la democracia y la prosperidad.

Enrique Calderón, Facebook

Creo que llegó la hora de que Estados Unidos y la OTAN ayuden de verdad a Ucrania para sacar a Rusia de su territorio.

Ricardo Claros, Facebook

Rusia está atacando con todo porque se están quedando sin tropas.

Silvestre Martin Caza Lobo, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.