Conversación Scholz-Putin: "Ojalá se acabe la guerra"

Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Olaf Scholz, canciller de Alemania. Imagen: Andrei Gorshkov/Odd Andersen/AP/AFP/dpa/picture alliance

Scholz le pide a Putin que ponga fin a su invasión de Ucrania

Los pedidos de Rusia son absurdos y es imposible que Occidente acepte. Sin embargo, el diálogo es importante.

Milton Rodas

Excelente. Ojalá se acabe la guerra y todo vuelva a ser como antes.

José Montero

Alemania está en crisis por el elevado costo de la energía. Por eso Sholz inicia conversaciones con Rusia y quiere limar las asperezas. Con la llegada de Trump al poder, Estados Unidos va a reducir su apoyo a Zelesnki. Alemania no quiere cargar con esta guerra y busca solucionar sus problemas. Su única alternativa es el gas barato de Rusia.

Javier Guti, Perú

Estados Unidos tiene que seguir ayudando a Ucrania. A Estados Unidos no le conviene que Putin demuestre que es más fuerte que ellos.

Lucía Sánchez, Estados Unidos

Todo lo que China y Rusia hagan en el mundo es visto por Estados Unidos como una amenaza. Y si un país emergente inicia proyectos con China o Rusia, Estados Unidos los ve como enemigos. El crecimiento de Europa está limitado por Estados Unidos.

Jorge Enrique Cardona, Colombia

Primero que le diga a Biden y a la Unión Europea que dejen de dar armas y dinero al régimen ucraniano para que se termine la guerra.

Jaime Alcides, Bolivia

Europa sabe que debe tener cuidado. Ahora con Trump, Rusia va a tomar mucha más fuerza.

Jorge G., Colombia

Javier Milei, presidente de Argentina. Imagen: Alex Brandon/AP/picture alliance

Donald Trump a Javier Milei: "Eres una persona MAGA"

Menos déficit con mayor pobreza, ¿se puede considerar esto un triunfo? A mí no me parece.

Francisco De Aguilar, Panamá

Los republicanos son usualmente conservadores, y eso no tiene nada que ver con el liberalismo o los libertarios, porque ellos están en contra del Estado. El apego de Milei a los republicanos va en contra de sus ideologías libertarias. Los cimientos políticos de Milei no parecen muy firmes, pero el tiempo dirá si está combinación entre conservadores y libertarios funcionará o no.

Juan J., Bolivia

La ultraderecha siempre fracasa.

Arturo Flores, Alemania

Milei piensa que Donald Trump le va a regalar dinero. Pero Milei no se tiene que olvidar de que Trump es proteccionista.

Carlos Martínez, España

De verdad, ¿creen que se puede tener expectativas y esperanzas en Donal Trump? Él es un hombre de negocios, solo ayudará si gana algo.

Raúl Francisco Maldonado Polanco, Guatemala

Van a arreglar la economía para los multimillonarios, y los pobres van a sufrir las consecuencias.

Carlos Pedraza, Colombia

Gobierno de Venezuela libera a más de 100 ‘presos políticos’

Nunca debieron estar presos, se les violaron todos sus derechos y garantías constitucionales.

José F. Pernía

Un opositor murió mientras estaba detenido, este es un motivo más para que Maduro se vaya de Venezuela.

Lucía Sánchez, El Salvador

El resto de los presos políticos también tienen que ser liberados. ¡Qué siga la lucha!

Angelica Guerra de Aponte

La libertad y la democracia están a punto de llegar a Venezuela.

Eduardo Blanco Caudillo

La liberación de algunos presos políticos demuestra los delitos que cometió Maduro contra gente inocente. Los venezolanos no podemos aceptar las decenas de muertes, secuestros, violaciones, y asesinatos ocurridos durante el régimen chavista. Se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Medardo D'Ambrosio

