Contaminado y envenenado - Peligro en el Vístula polaco

Una bomba de relojería para la fauna y la flora.

Imagen: MDR

Renata Wlazik lleva seis años luchando para evitar una catástrofe medioambiental en Polonia. Los legados tóxicos de la antigua empresa de armamentos y productos químicos Zachem en Bydgoszcz se han filtrado a las aguas subterráneas durante años y ponen en peligro la vida en el Vístula.

Imagen: MDR

Todo el ecosistema del río corre el riesgo de morir, advierte el profesor Mariusz Czop, geocientífico de la Academia de Minería y Metalurgia de la Universidad de Cracovia. Él y su equipo han estado investigando cómo se propagan las sustancias contaminadas durante años.

Imagen: MDR

La administración de la ciudad de Bydgoszcz es consciente de la situación peligrosa en las instalaciones de Zachem. Sin embargo, cree que todavía tiene algunos años para reaccionar. Incluso en partes de las instalaciones de la antigua fábrica se han construido recientemente almacenes y centros logísticos.

Imagen: MDR

Para Renata Wlazik, esta ignorancia es difícil de soportar. Ha escrito peticiones y quejas a políticos, e informes a la policía. Pero hasta ahora en vano. Renata está convencida de que las toxinas ambientales causan graves enfermedades. Según cuenta, en Legnowo, un distrito de Bydgoszcz adyacente al antiguo recinto fabril, se han dado varias muertes por cáncer.

Renata también tiene problemas de salud. Su activismo le está costando caro: recibe ataques y amenazas y nadie le da trabajo. Sin embargo, esta madre soltera de 45 años quiere seguir su incansable labor para que finalmente se descontamine la zona. No podía quedarse sin hacer nada mientras una peligrosa bomba de relojería medioambiental está en marcha en el Vístula.

