Consumidores de marihuana son más propensos a necesitar atención de urgencia y hospitalización, según estudio

Las visitas al servicio de urgencias y las hospitalizaciones son un 22 % más altas entre las personas que consumen marihuana recreativa en comparación con las que no lo hacen, según un nuevo estudio publicado este lunes (27.06.2022) en la revista BMJ Open Respiratory Research.

"El consumo de cannabis no es tan benigno y seguro como algunos podrían pensar", afirmó el autor del estudio, Nicholas Vozoris, profesor adjunto e investigador clínico de la división de respirología del departamento de medicina de la Universidad de Toronto, a CNN health.

"Nuestro estudio demuestra que el uso de esta sustancia se asocia a resultados negativos graves, en concreto, a visitas a urgencias y hospitalizaciones", agregó.

El estudio, dirigido por investigadores de Unity Health Toronto y el ICES, examinó los historiales médicos de más de 35.000 personas en Ontario (Canadá), con edades comprendidas entre los 12 y los 65 años durante un periodo de seis años, controlando 31 variables potencialmente confusas, como los antecedentes de abuso de sustancias, el asma y los trastornos mentales y físicos.

Las 35.000 personas iniciales se redujeron a un grupo de control de unas 10.000, frente a las poco más de 4.800 personas que se declararon drogadictas.

El estudio descubrió que las lesiones físicas graves y las causas respiratorias eran las dos principales causas de visitas a urgencias y hospitalizaciones entre los consumidores de cannabis.

Educar al público sobre los efectos nocivos de la marihuana para la salud

Según el comunicado de prensa del hospital de St. Michael, los resultados sugieren una asociación entre el consumo de cannabis y los acontecimientos negativos para la salud, lo que, según los investigadores, debería subrayar la necesidad de educar y recordar al público los efectos nocivos del cannabis para la salud.

"Nuestra investigación demuestra que el consumo de cannabis en la población general se asocia con un mayor riesgo de resultados negativos clínicamente graves, específicamente, la necesidad de presentarse en el servicio de urgencias o ser admitido en el hospital", dijo Vozoris.

"Nuestra investigación pone de manifiesto a quienes consumen –o se plantean consumir– cannabis, que este comportamiento se asocia a importantes acontecimientos negativos para la salud", aseguró Vozoris.

Visitas al hospital no relacionadas a problemas respiratorios

Es de resaltar que en el estudio no se encontraron asociaciones significativas, como se esperaría, entre el consumo de cannabis y las visitas a urgencias relacionadas con las vías respiratorias, las hospitalizaciones o la muerte por cualquier causa.

Sin embargo, sí se encontró que las visitas generales a urgencias u hospitalizaciones por cualquier motivo eran significativamente mayores entre los consumidores de cannabis.

Así, de acuerdo con los investigadores, entre las razones por las que los consumidores de cannabis acudieron a urgencias o fueron hospitalizados, los traumatismos agudos –definidos como lesiones corporales– fueron los más comunes, ya que el 15 % de los consumidores de cannabis que recibieron atención médica lo hicieron por este motivo, y el 14 % recibió atención por razones respiratorias.

Estudios apuntan a otros problemas asociados al consumo de cannabis

Según reporta CNN, citando un estudio de 2021, el consumo de marihuana puede generar, no obstante, problemas de salud en las vías respiratorias no contempladas en el marco del estudio actual. Según citan, de acuerdo con el estudio, los fumadores de marihuana tenían niveles más altos de sangre y orina de varias toxinas relacionadas con el humo, como naftalina, acrilamida y acrilonitrilo, que los no fumadores.

El naftaleno está asociado a la anemia y a los daños hepáticos y neurológicos, mientras que la acrilamida y el acrilonitrilo se han asociado al cáncer y a otros problemas de salud.

"Los resultados de nuestra investigación apoyan que los profesionales de la salud y el gobierno deberían desaconsejar el consumo recreativo de cannabis en la población general. Teniendo en cuenta el contexto de la despenalización del cannabis en Canadá, que muy probablemente ha facilitado la ampliación del consumo de este producto en la población, es necesario que nuestros dirigentes sanitarios y políticos realicen más esfuerzos para educar y recordar a los ciudadanos los efectos nocivos del cannabis en la salud", afirmó Vozoris.

Editado por Felipe Espinosa Wang.