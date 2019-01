Consternación por el asesinato de un icono gay del trap en Puerto Rico

Con solo 24 años ya había revolucionado el mundo de la música urbana a su manera, pero ocho balas se cruzaron en su camino y pusieron fin a la vida de un referente artístico de la comunidad LGBTI no solo en su isla natal, Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y el continente latinoamericano.

Kevin Fret murió el jueves (10.01.2019) tras ser tiroteado en la ciudad puertorriqueña de San Juan. Según informa la BBC, el cantante recibió ocho disparos mientras atravesaba en moto la ciudad durante la madrugada del jueves. La policía de dicha localidad ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La muerte violenta de Fret, de la que se han hecho eco numerosos medios de ambos lados del Atlántico, se produce en el contexto de un repunte de la violencia en Puerto Rico, pues con el del intérprete ya son 22 los asesinatos en lo que va de año.

Su representante, Eduardo Rodríguez, ha descrito a Fret como "un alma artística” que atesoraba una enorme pasión por la música. "No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos hace saber que una persona con tantos sueños tenga que irse. Esta violencia debe parar”, agregó Rodríguez, cuyas palabras recoge el diario español El País.

Kevin Fret acababa de comenzar una carrera musical de alcance internacional con el lanzamiento en 2018 de Soy así, que convirtió los característicos ritmos y sonidos del trap -uno de los estilos musicales más exitosos del momento- en un himno reivindicativo de la diferencia. "Por más que me quieran odiar, es que soy así”, cantaba el joven cantante, que además era un visible activista a favor de los derechos humanos del colectivo LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales).

"No me importa lo que la gente tenga que decir sobre mí”, dijo el artista en una reciente entrevista con la revista Paper. "Veo jóvenes gais o lesbianas que ahora me ven como un modelo a imitar”, agregó. Esta misma publicación subrayó el mérito de su trabajo de "estar trascendiendo el machismo (del mundo del trap) y transformando el género”.

El diario estadounidense The New York Times informó que Fret había vivido en Miami en los últimos meses, donde él mismo denunció haber sido víctima de una agresión motivada por su condición sexual.

EAL (BBC, elpais.com, afp, nytimes.com)

