Conservadores suecos formarían gobierno con democristianos

Ese Gobierno contaría solo con 92 de los 349 escaños de la Cámara, a los que habría que sumar previsiblemente los 62 votos del xenófobo Demócratas de Suecia (SD), por lo que necesitaría que al menos centristas y liberales -aliados de Kristersson en la llamada Alianza- se abstuvieran, algo que no parece probable.

Aunque ambos partidos integran esa coalición y apoyan a Kristersson como primer ministro, rechazan formar parte o respaldar cualquier gobierno que dependa del SD para tener mayoría y defienden que se sigan explorando los contactos con el centroizquierda.

"He aceptado afrontar la votación pese al riesgo evidente de no ser aprobado esta vez por el Parlamento" dijo este lunes (12.11.2018) en rueda de prensa Kristersson, que resaltó que no se trata de "un juego" y que ya han pasado dos meses desde las elecciones generales.

El presidente del Parlamento, Andreas Norlén, lo nominó hoy como candidato a primer ministro ante la Cámara, un anuncio que había hecho ya la semana pasada después de los fracasos de Kristersson y del líder del Ejecutivo en funciones, el socialdemócrata Stefan Löfven, en sus negociaciones con el resto de fuerzas para cerrar un acuerdo.

En Suecia no es necesario tener mayoría absoluta para ser elegido primer ministro, basta con no tener una mayoría parlamentaria en contra.

El líder liberal, Jan Björklund, confirmó que votará en contra, mientras que la centrista Annie Lööf, cuyo partido fue el cuarto más votado, también lo ha dado por hecho, aunque aplazó el anuncio definitivo a después de la comparecencia de hoy de Kristersson.

"He tomado nota de los mensajes mediáticos, pero el mensaje verdadero llegará el miércoles", subrayó Kristersson, quien reiteró su intención de gobernar con la política de la Alianza y que no negociará con el SD, al que el resto de partidos hace el vacío.

El bloque de izquierda de Löfven, cuyo partido fue el más votado, logró 144 escaños en las elecciones generales del 9 de septiembre frente a los 143 de la Alianza de centroderecha y 62 del SD, un resultado que ha provocado una situación de bloqueo político.

El SD está dispuesto a apoyar un ejecutivo de conservadores y democristianos, pero pide concesiones en varias áreas, sobre todo en política de inmigración, donde las posturas no están lejanas.

Norlén dispone de cuatro intentos para encontrar a un candidato capaz de formar un ejecutivo que sea aceptado por la Cámara y, si no tiene éxito, se convocarían nuevas elecciones en tres meses.

En Suecia no se habla de elecciones anticipadas, sino extraordinarias, ya que los comicios legislativos ordinarios se celebran invariablemente cada cuatro años. (efe).

