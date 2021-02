Consejo Alemán de Ética rechaza trato especial para las personas vacunadas

La principal razón del rechazo a normas especiales para las personas vacunadas es la incertidumbre que aún reina acerca de si quienes se vacunan pueden seguir contagiando de coronavirus, explicó la presidenta del Consejo Alemán de Ética, Ana Buyx, este jueves (4.02.2021) durante una conferencia de prensa en Berlín.

En la medida en que pueda reducirse exitosamente el riesgo de infección, dijo, las medidas estrictas que incluyen una vulneración de los derechos fundamentales de las personas deberían ser retiradas para todos.

Alena Buyx, presidenta del Consejo Alemán de Ética.

Mientras no todas las personas en Alemania tengan la posibilidad de vacunarse, un tratamiento especial para aquellos que ya estén vacunados sería percibido como injusto, dijo Sigrid Graumann, portavoz del grupo de trabajo sobre la pandemia en el Consejo de Ética.

Hasta el momento, los estudios no han demistrado que todas las personas vacunadas ya no contagien a otras. Y eso no cambiará durante un tiempo. "Todavía tendremos que vivir con ciertas limitaciones de la vida cotidiana", añadió. "Reglas especiales para personas vacunadas no serían adecuadas".

Volker Lipp, vicepresidente del Consejo Alemán de Ética.

El vicepresidente del Consejo Alemán de Ética, Volker Lipp, señaló, por su parte, que, independientemente de eso, las empresas privadas pueden establecer normas de acuerdo con su libertad de contrato en el momento en que se sea posible retomar ciertas actividades. Sin embargo, esa apertura no debe estar ligada a normas extraordinarias para los vacunados.

Lipp indicó que no puede haber una obligación de vacunación desde el punto de vista del derecho laboral.

El Consejo Alemán de Ética apeló a que se vacunara a la mayor cantidad de personas posible en hogares para adultos mayores a fin de levantar las medidas restrictivas que imposibilitan el contacto con otras personas.

También apoya que se evalúe relajar las restricciones y el cierre de la vida pública si se registran descensos en las cifras de contagios, así como en el número de internados en unidades de terapia intensiva y de fallecidos por COVID-19, dado que las limitaciones de los derechos individuales se basa en la preocupación acerca de una posible sobrecarga del sistema sanitario, subrayó Buyx.

CP (rtr, dpa)