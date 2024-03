Congreso de Perú suspende a Aldo Vásquez e Inés Tello de JNJ

El Congreso de Perú suspendió de sus funciones este jueves (07.03.2024) a dos integrantes del órgano autónomo encargado de nombrar a las jefaturas judiciales y electorales, en una decisión criticada anticipadamente por organismos internacionales.

La sanción afecta a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al perder a dos de sus siete miembros tras ser "inhabilitados a ejercer cargos públicos por 10 años" alegando una supuesta infracción constitucional relacionada al límite de edad. Según la acusación, la JNJ no respetó "la naturaleza del límite superior de edad de 75 años", que prevé la ley para integrar el órgano de Justicia, con el fin de beneficiar a uno de sus integrantes.

La inhabilitación recayó sobre el vicepresidente de la JNJ Aldo Vásquez, a pesar de tener 61 años y estar por debajo del límite etario, y sobre Inés Tello, de 78 años. Ambos recibieron, por separado, 67 votos a favor de la sanción. Se requerían 66 votos para aprobar el pedido en el Pleno.

La función de la JNJ es nombrar, evaluar y sancionar a jueces, fiscales y autoridades del sistema electoral peruano. No es un tribunal de Justicia. Para postular a la JNJ se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años. Tello tenía 74 cuando fue elegida.

La medida -impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento- buscaba suspender a toda la JNJ, lo que había despertado críticas. Sin embargo, el Congreso no alcanzó los votos necesarios para suspender al resto: Imelda Tumalán, Henry Ávila, Antonio De La Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.

Aunque la sanción no afecta la marcha de procesos judiciales, sí puede paralizar nombramientos de jueces, fiscales y convocatorias a magistrados. Por ello, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), Due Process of Law Foundation (DPLF), Washington Office on Latin America (WOLA) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazaron "los ataques sistemáticos contra la JNJ que representan una grave afectación para integridad del sistema electoral e independencia judicial".

Previamente, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que la "JNJ es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho".

ama (afp, efe)