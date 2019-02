Conferencia de Varsovia: las nuevas alianzas contra Irán

Representantes de 63 países asistieron a la conferencia que tuvo lugar en Varsovia, reunión promovida por Estados Unidos. Irán, el tema principal de la cita, no estuvo presente. Oficialmente, la conferencia debía centrarse en el proceso de paz y las crisis humanitarias en Oriente Medio. Pero el mensaje en Varsovia es una clara amenaza para Teherán.

"No puede haber paz con Oriente Medio sin confrontación con Irán”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, poco antes de la apertura de la conferencia. Durante el almuerzo, el tono se hizo aún más agudo cuando el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, exigió que los países europeos abandonen el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Estados Unidos ya había rescindido el acuerdo en 2018, que, entre otras cosas, tenía por objeto garantizar el acceso de los inspectores de las Naciones Unidas al programa nuclear iraní.

Washington critica a Europa

Pence hizo un llamado a los firmantes europeos para que "se retiren del acuerdo y se unan a una coalición por la paz en Oriente Medio". Criticó el INSTEX, la entidad financiera fundada recientemente por Alemania, Francia y el Reino Unido, cuyo objetivo es facilitar el comercio entre la UE e Irán con el fin de eludir las sanciones estadounidenses.

El primer ministro polaco Jacek Czaputowicz en la conferencia.

Para el vicepresidente de EE.UU., es "un intento de quebrar las sanciones estadounidenses contra un régimen diabólico". La iniciativa crearía una distancia entre Estados Unidos y la UE. Pence elogió las sanciones de los Estados árabes y de otros países contra Irán y añadió: "Desafortunadamente, algunos de nuestros principales socios europeos no han sido tan cooperativos. Por el contrario, están tratando de crear mecanismos para eludir nuestras sanciones”.

El controvertido tratado

Asimismo, Pence acusó a Irán de interferir en los conflictos regionales y de apoyar el terrorismo. Con la posición de liderazgo en política internacional que EE.UU. habría recuperado bajo el mandato de Donald Trump, según Pence, Washington quería luchar contra el terrorismo islámico.

"Si tú nos apoyas en esta noble causa, nosotros te apoyamos a ti", dijo Pence. La última frase del agudo discurso fue percibida por muchos como una amenaza indirecta: de lo contrario, EE.UU. no mostrará solidaridad en otros ámbitos.

Alemania se mantiene en el acuerdo

Alemania, representada en la Conferencia de Varsovia por Niels Annen, ministro de la Oficina de Asuntos Exteriores, rechazó las demandas estadounidenses. Annen está de acuerdo en que la presión en la política sobre Irán también es necesaria y cita como ejemplo el retiro de los derechos de aterrizaje en Alemania a la compañía aérea iraní Mahan. "Pero también necesitamos cooperación sobre la base de este acuerdo internacional y seguiremos trabajando juntos", añadió.

La autoridad alemana cree firmemente que los europeos están de acuerdo con la gestión sobre Irán y considera que el hecho de que Irán no haya sido invitado a Varsovia no es un obstáculo para un diálogo sobre la paz en Oriente Medio. Según Annen y otros participantes europeos, la Conferencia de Varsovia no ha sido un gran avance.

El canciller de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se reunió en la víspera junto a representantes de los Estados árabes, mostró más entusiasmo y habló de un "punto de inflexión histórico". El ministro de Relaciones Exteriores de Yemen, Khaled Hussein Alyemany, que se sentó entre Netanyahu y Pompeo en la cena festiva en el Castillo de Varsovia, también lo vio de esta manera. "Por primera vez, nos hemos reunido para discutir los peligros que plantea Irán. Esto tendrá un fuerte impacto en nuestra región", dijo a DW.

Polonia y Estados Unidos: intereses comunes

La Conferencia de Varsovia también ha mostrado el crecimiento de otra alianza, la que existe entre Estados Unidos y Polonia. Varsovia, que siguió la iniciativa de Washington y organizó la gran reunión internacional, se está enfocando principalmente en fortalecer el flanco oriental de la OTAN, pero también en sus lazos de amistad con Washington.

El Gobierno conservador de Polonia considera a EE.UU. como la garantía de seguridad más importante. Con su participación en los asuntos de Oriente Medio, Polonia está demostrando su voluntad de participar en los asuntos geopolíticos de Estados Unidos en otras regiones del mundo.

