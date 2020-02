Conferencia de Seguridad de Múnich: anhelo de seguridad en tiempos convulsos

La situación de seguridad global es tensa, una tendencia que no ha cambiado en años recientes. Los autores del informe de seguridad de Múnich de 2020, que suele servir de hilo conductor para la Conferencia de Seguridad en la capital bávara, hablan de una "pérdida del occidentalismo”. Según su análisis, el mundo en general, en particular los países occidentales, ya no están seguros de sus valores y del rumbo estratégico a seguir.

En el informe se lee que "el mundo es cada vez menos occidental”. Mientras que unos creen que Occidente está siendo amenazado por un "internacionalismo liberal”, otros están convencidos de que precisamente "el ascenso del iliberalismo y el retorno de los nacionalismos amenazan Occidente”. Y mientras tanto, tanto los movimientos de derecha como los de izquierda niegan su responsabilidad global. "Si Occidente vacila cada vez más en intervenir en conflictos violentos en el extranjero, esto no significa que esos conflictos vayan a desaparecer”. Incluso podrían recrudecerse.

Un ejemplo: si bien, por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pretende retirar las tropas estadounidenses de Afganistán -así como ya ha retirado las fuerzas especiales de Siria-, por otro lado, ha aumentado el número de las misiones militares estadounidenses en el extranjero, sobre todo, para hacer frente a la supuesta amenaza iraní. La muerte del general iraní Qasem Soleimani es la prueba más reciente de que Trump está dispuesto a arriesgar una confrontación militar en Oriente Próximo. Hasta ahora, la respuesta de Irán ha sido limitada. No obstante, en Múnich se intentarán reducir aún más las tensiones en la región del golfo.

La Conferencia de Seguridad de Múnich suele ser el mejor lugar, fuera de Washington, para hacerse una idea de la actual política exterior estadounidense, puesto que muchos tomadores de decisiones estadounidenses de alto rango se dan cita allí. Aparte de los ministros de Exteriores y de Defensa de EE. UU., acudirán varios diputados del Congreso. De ahí que Múnich también ofrecerá la oportunidad de sondear la reacción internacional al plan de paz de Trump para Cercano Oriente.

El hotel Bayrischer Hof acoge la conferencia anual.

¿Hacia dónde va Europa?

Sin embargo, un tema de mayor interés podría ser cómo Europa lidia con sus retos. Algunos pronostican que, como consecuencia de los crecientes movimientos populistas de derecha y nacionalistas, Europa se apartará, hasta cierto grado, del resto del mundo. Otras discusiones en Múnich girarán en torno a la pregunta de cómo la Unión Europea puede aumentar su influencia , sobre todo, a través de la cooperación a nivel de defensa.

A raíz de los conflictos en Siria y Libia, el tema de la migración ha cobrado aún más relevancia para Europa. Rusia, por su parte, tiene un efecto desestabilizador sobre el este del continente.

Muchos europeos desean que la Unión Europea (UE) se convierta en un actor con más autoestima y que sea más independiente de Estados Unidos. En opinión del presidente francés, Emmanuel Macron, si Europa no aprende el lenguaje del poder, podría "desaparecer geopolíticamente”. En caso de que Estados Unidos se mantuviera pasivo en Oriente Medio y Próximo, o incluso abandone sus misiones en esa región, mientras que Rusia y Turquía amplían su influencia en países como Siria y Libia, Europa podría diseñar una política nueva para Cercano y Medio Oriente, más orientada hacia intereses estratégicos y económicos.

Asimismo, tras la salida de Gran Bretaña de la UE, que ha puesto en duda el principio de la defensa colectiva de la OTAN, la coordinación y unión de la defensa en el bloque comunitario se han vuelto más importantes que nunca. ¿Será Europa también capaz de encontrar una respuesta común en materia de política exterior y de migración?

China es un actor cada vez más seguro de sí mismo en el escenario mundial.

Desplazamiento del poder

Además, a muchos estrategas europeos les preocupa la influencia de Rusia. El continente europeo está dividido entre el impulso de mantener el diálogo con el gigante del este y el temor ante las metas estratégicas de Moscú.

Muchos encuentros en la Conferencia de Seguridad también girarán en torno a los desplazamientos de poder en el mundo. En 2019, el presidente chino, Xi Jinping, dio a entender que Pekín actuará en contra de cualquiera que pretenda meterse en su "patio trasero”, es decir, en el Mar del Sur de China y en el Mar de la China Oriental.

Actualmente, China libra una guerra comercial con Estados Unidos y, por lo menos de momento, está ocupada con el coronavirus. A esto se suman las protestas en Hong Kong y las preocupaciones en Occidente relacionadas con el gigante Huawei. Todo esto muestra cuán grande será el interés en China en Múnich.

Otro de los temas a debatir será la situación en la península coreana. Las negociaciones entre Donald Trump y el jefe de Estado norcoreano, Kim Jong-Un, no han sido muy fructíferas, y el régimen norcoreano aseguró que no se comprometerá a dejar de realizar pruebas nucleares. Representantes tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte han anunciado su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2020.

(vt/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |