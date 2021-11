1. Los usuarios se declaran conformes con la publicación del contenido de sus envíos, ya sean comentarios, fotos, videos o textos; así como con la publicación de sus datos: nombre, apellido y lugar de procedencia. No se publicarán las direcciones de correo electrónico.

2. DW se reserva el derecho de comprobar, abreviar, editar y decidir sobre la publicación de los contenidos enviados. Las opiniones y comentarios publicados no representan la opinión de DW.

3. Los usuarios declaran y aceptan que son los propietarios de los derechos de las imágenes colgadas y que las ponen a disposición de DW de forma indefinida. Además declaran que poseen el permiso de personas que aparezcan en imágenes, si se diera el caso.

4. Con el uso de citas textuales de personas conocidas, artículos periodísticos, libros, etc., asegúrese de marcarlas como citas y de señalar el autor o fuente. Además, si usa contenidos protegidos por derechos de autor, asegúrese de que tiene los derechos necesarios para dicho uso. Si no está seguro, no lo haga.

5. Todos los participantes de iniciativas de DW aceptan que sus datos serán guardados en Deutsche Welle y utilizados para atraer a más lectores y para la toma de contacto en campañas de marketing. Los datos no se proporcionarán a terceros.

6. Todos los datos enviados se tratarán de forma confidencial y no se pondrán a disposición de otros. Solo en casos especiales estaremos obligados a revelar sus datos, por ejemplo, en caso de una disposición judicial.

7. Deutsche Welle se reserva el derecho de modificar o corregir las condiciones de participación y las normativas en cualquier momento y de interrumpir o finalizar las iniciativas.

Además para los concursos es válido:

8. En nuestros concursos puede participar cualquier persona, a excepción de los colaboradores y empleados de Deutsche Welle. La participación de menores está permitida siempre que se cuente con el consentimiento de su tutor.

9. Cada participante puede entrar en el sorteo una sola vez.

10. Los ganadores no tienen derecho a exigir cambios, complementos o el pago en metálico de un premio.

11. La vía judicial queda excluida.

También son válidos los condiciones de uso generales para la aplicación DW App 2.1.

Al participar en nuestra oferta, el usuario acepta los anteriores términos y condiciones.