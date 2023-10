Condenada la periodista que protestó contra la guerra en TV

La protesta en televisión de Marina Ovsyannikova tuvo lugar algo menos de tres semanas después de que Rusia invadiera Ucrania, el 24 de febrero de 2022, en lo que el país denominó eufemísticamente "operación militar especial".

Ovsyannikova salió en pantalla en un informativo, mostrando una pancarta con la leyenda "Paremos la guerra" y "Les mienten". El miércoles (4.10.2023), la periodista fue declarada culpable en ausencia por "difundir a sabiendas información falsa información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas". El propio tribunal ha difundido un comunicado en Telegram informando sobre la sentencia.

Decisión "moralmente correcta"

Ovsyannikova, de 45 años, huyó de Rusia con su hija a un país europeo hace un año, tras escapar de un arresto domiciliario. En una declaración publicada el martes, antes de la sentencia, la periodista dijo que los cargos contra ella eran "absurdos y motivados políticamente". "Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre", denunciaba en su mensaje.

"Por supuesto, no admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello", aseguró.

MS (afp/Reuters)

