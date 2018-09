Concertistas de la Filarmónica de Nueva York ya podrán tocar en pantalones

La Sinfónica de Dresde contra el muro de Trump

Reja y muro como instrumentos de percusión

Entre los momentos estelares del concierto, el estreno de una obra del compositor alemán Wieland Reissmann, la balada "Beyond” (Más allá), así como la improvisación de Harald Thiemann "The Big, The Bug, The Cricket & the Quack (El grande, el bicho, el chapulín y el graznido), en donde la reja y el muro fronterizos se convirtieron en instrumentos de percusión.