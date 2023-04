Comunidades trans en Pakistán

Las personas trans de Pakistán suelen ser repudiadas por sus familias y subsisten en condiciones precarias. De los más de 240 millones de habitantes del país, los datos oficiales cifran en 10.000 a las personas transgénero, pero se calcula que el número de casos podría ascender a 300.000.

En algunas comunidades las personas trans encuentran una nueva familia. Allí no están obligadas a esconderse y no están solas en su lucha por sus derechos y por la supervivencia, en el seno de una sociedad conservadora.

Un reportaje de Vanessa Juercke

DW Español

