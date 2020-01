Comprometedores mensajes de trabajadores de Boeing: "¿Pondría a su familia en un simulador MAX? No, no lo haría"

El contenido de esos mensajes, divulgados el jueves, 9 de enero de 2020, podría dañar aún más las relaciones con las autoridades y complicar el regreso al servicio del 737 MAX. En sus comunicaciones, los empleados se jactan de poder tener el 737 MAX certificado con un mínimo de capacitación para los pilotos y revelan problemas encontrados en simuladores, que reproducen condiciones de vuelo reales.

"Todavía no he sido perdonado por Dios por lo que escondí el año pasado", escribió uno de estos empleados en 2018, refiriéndose a las interacciones con el regulador. "El regulador solo tiene lo que merece después de intentar interferir en nuestro negocio. Lentifica el progreso", escribió otro en agosto de 2015. "Este avión está diseñado por bufones, quienes, a su vez, son supervisados por monos", dijo otro en un mensaje de 2017, aparentemente refiriéndose a la Federal Aviation Administration. "¿Pondría a su familia en un simulador MAX? No, no lo haría", dijo un empleado a un colega en otro intercambio. "No", responde igualmente el receptor.

Los mensajes fueron revelados por parlamentarios estadounidenses que están investigando el procedimiento de aprobación del 737 MAX, del cual dos accidentes cercanos dejaron 346 muertos. "Algunas de estas comunicaciones se relacionan con el desarrollo y la calificación de los simuladores del Boeing 737 MAX en 2017 y 2018", indicó Boeing. Y agregó que los habían transmitido a los parlamentarios en pos de tener "transparencia". "Algunas de estas comunicaciones contienen lenguaje provocativo y, en algunos casos, plantean preguntas sobre las interacciones de Boeing con la FAA y el proceso de calificación del simulador", continúa la compañía.

Cuando se certificó el 737 MAX en mayo de 2017, Boeing logró convencer a las autoridades estadounidenses de que los pilotos no necesitaban capacitación en el simulador y que una actualización del ordenador era suficiente. Uno de los argumentos comerciales de Boeing para vender el MAX a las aerolíneas fue, además, que ahorrarían dinero porque no habría necesidad de entrenar especialmente a los pilotos acostumbrados al 737 NG.

Estos correos electrónicos "son increíblemente abrumadores", dijo Peter DeFazio, presidente demócrata del Comité de Transporte en la Cámara de Representantes. "Muestran una imagen inquietante de lo que Boeing aparentemente estaba dispuesto a hacer para evitar el escrutinio de los reguladores, tripulaciones y pasajeros", añadió. Además, "muestran un esfuerzo coordinado" desde los primeros días del 737 MAX "para ocultar información importante de los reguladores y el público en general", dijo el funcionario electo en un comunicado. Por su parte, Boeing dijo en un comunicado lamentar "el contenido de estas comunicaciones y nos disculpamos con el Congreso de la FAA, las aerolíneas clientes y los pasajeros".

