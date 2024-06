"Compre ahora, pague después": alemanes caen en deudas

¿Quién no conoce esta situación? Con un rápido clic, los pantalones de moda o el lavavajillas ansiado acaban en el carrito de compra virtual y se entregan lo antes posible. Si no quieres -o no puedes-, no tienes que pagar muchos productos en este momento y puedes posponer la factura hasta que te convenga mejor. Muchas empresas atraen a la gente online con esta oferta: "Compre ahora, pague después”.

Un estudio actual presentado el miércoles en Berlín con información de 1.000 centros de asesoramiento a deudores en Alemania muestra que la solución también puede ser un problema, y ​​cada vez hay más casos. Según Roman Schlag, consultor de asesoramiento a deudores de la Asociación Cáritas, se ha producido un aumento de alrededor del 60 por ciento en el número de personas que buscan asesoramiento y caen en la trampa de "compre ahora y pague después", en comparación con el año anterior.

Estas ofertas pretenden tapar los agujeros en el presupuesto familiar, afirma Schlag. "El cliente piensa: Necesito los pantalones ahora, pero no puedo pagarlos más tarde". Cada vez más, los endeudados son jóvenes menores de 25 años. Esto es especialmente alarmante, afirmó Schlag: "La deuda suele tardar mucho en acumularse".

Fuerte aumento de deudores

En Alemania, cada vez más personas empleadas se endeudan. El crecimiento fue de un 44 por ciento en comparación con el año anterior. Estas personas "habían podido gestionar su presupuesto cuando no había inflación. Hoy ya no", afirma Schlag.

El pago "en firme" de bienes y servicios era la norma en Alemania. Hoy tiende a disminuir. Imagen: Micha Korb/picture alliance/dpa

Casi la mitad de los centros (48 por ciento) informan de un mayor número de personas que buscan asesoramiento debido a deudas en pagos de suministro de energía. Un 28 por ciento más de clientes deben alquiler en comparación con el otoño de 2023. Según la encuesta, entre los que buscaban asesoramiento también se encontraban los propietarios de su propia vivienda. En total, alrededor de 600.000 personas en todo el país buscaron el año pasado asesoramiento en materia de deudas.

Compras de hoy son deudas de siempre

La razón principal del aumento de la deuda causada por las ofertas de "compre ahora y pague después” es que muchas personas pierden la noción del saldo deudor. "Por eso pedimos más transparencia por parte de los oferentes en las condiciones de la compra, y no dejar todo en la letra pequeña", afirma Wiebke Rockhoff, asesora de deuda de Diakonie Deutschland.

Además, la educación financiera general es necesaria desde una edad temprana. "Aquí los jóvenes a menudo se sienten solos y quieren este tipo de información también en la escuela". La experiencia ha demostrado que las niñas tienen menos conocimientos que los niños en cuanto al manejo del presupuesto individual y familiar.

Solteros, casados o acompañados: todos son susceptibles de caer en alto endeudamiento, aunque los jóvenes son más vulnerables Imagen: picture alliance/CHROMORANGE

También es necesario que exista un derecho legal a recibir asesoramiento sobre deudas y a una financiación integral. "El endeudamiento es deseable en nuestra economía de mercado, pero eso puede cambiar rápidamente", dice Rockhoff. A largo plazo, a la sociedad le resulta más barato financiar un buen asesoramiento. "Un alto endeudamiento le puede pasar a cualquiera”, asegura.

Pandemias, guerras y redes sociales

Numerosas crisis (pandemias, guerras, inflación y, más recientemente, las inundaciones en el sur de Alemania) también contribuyeron al aumento de la deuda, afirmó el asesor. Los grupos vulnerables, es decir, las personas con ingresos precarios, se ven especialmente presionados.

El hecho de que los jóvenes estén cada vez más endeudados también se refleja en el resultado de un estudio presentado por el científico social Klaus Hurrelmann y otros investigadores: mientras que el año pasado casi el 16 por ciento de todos los encuestados entre 14 y 29 años dijeron que tenían deudas financieras, esta cifra era en 2024 del 19 por ciento.

"Para muchas personas, la disminución de la prosperidad en toda la sociedad significa que pueden permitirse menos y tienen que prescindir de bienes y servicios deseados. Al mismo tiempo, la comparación con el mundo virtual de las redes sociales duele, porque parece que a todos los demás les va muy bien y a uno no", explicaron los investigadores. Cualquiera que quiera mantenerse permanentemente al día en asuntos de moda y otros lujos puede acabar endeudado fácilmente.

el(KNA)